Galaxy S21 confiaría en el reconocimiento de voz para desbloquear el teléfono

noviembre 25, 2020

Los sensores de huellas dactilares y el desbloqueo facial han hecho que sea mucho más fácil desbloquear un teléfono en comparación con los PIN y las contraseñas. Para su próximo lanzamiento importante, el Galaxy S21, parece que Samsung planea agregar desbloqueo de voz a la mezcla, impulsado por Bixby Voice como método biométrico para desbloquear el dispositivo.

Según SamMobile, el Samsung Galaxy S21 introducirá la capacidad de usar el reconocimiento de voz para desbloquear su teléfono como una función de Bixby. Técnicamente, esta función no será exclusiva del Galaxy S21, pero ese será el primer conjunto de dispositivos capaces de usar la opción de desbloqueo por voz según este informe.

En One UI 3.1, Bixby podrá desbloquear un el S21 usando el reconocimiento de voz de la misma manera que lo hacen las huellas dactilares, el PIN o el desbloqueo facial. Los detalles aún no están totalmente claros. Pero según la forma en que Samsung maneja el desbloqueo facial, no está claro si Samsung tomaría medidas para garantizar que el teléfono no se pueda desbloquear con solo una grabación de su voz.

En particular, Google ofreció una funcionalidad similar con Assistant durante algún tiempo, pero abandonó la opción por problemas de seguridad en 2018.

La serie Samsung Galaxy S21 debutará en enero. One UI 3.0 se encuentra actualmente en versión beta en la serie Galaxy S20 y otros teléfonos inteligentes Samsung.

Origen: Según los informes, el Galaxy S21 confiará lo suficiente en el reconocimiento de voz de Bixby como para permitirle desbloquear el teléfono

