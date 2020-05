mayo 5, 2020

Los desarrolladores de Google han agregado la integración de Google Meet al servicio de correo electrónico de Gmail. Algunos usuarios de Gmail notaron que el enlace para acceder a Google Meet apareció en el panel lateral izquierdo de la interfaz del servicio de correo. Parece que la nueva característica acaba de comenzar a extenderse. Por lo tanto, en este momento puede no estar disponible para todos los usuarios de Gmail.

Imagen vía Depositphotos

La innovación es el siguiente paso de Google para competir con éxito con Zoom. Este es un servicio de videoconferencia cuya popularidad se ha disparado literalmente a raíz de la pandemia de coronavirus. Vale la pena señalar que Google Meet tiene herramientas de privacidad que Zoom carecía. Unirse a una reunión en Meet no es suficiente simplemente seguir el enlace. Primero, debe iniciar sesión en su cuenta de Google. Si el organizador de la reunión no lo invitó a participar directamente en la conversación, lo trasladarán a la sala de espera. Para pasar directamente a la conversación, debe obtener la aprobación del organizador de la reunión. Este enfoque no permitirá que personas aleatorias y no deseadas se unan a la conversación.

Es difícil decir si Google podrá competir con servicios como Zoom o Teams. Pero es obvio que ahora es el momento de trabajar en esta dirección. Hay muchas personas en todo el mundo que continúan trabajando de forma remota. Están utilizando la comunicación por video para interactuar con sus colegas. De todos modos, si aún no recibió la nueva integración Meet con Gmail, solo espere unos días más y aparecerá en su cuenta de Gmail.

Origen: Google integra el servicio de videoconferencia Meet directamente en Gmail

[+] Videos de nuestro canal de YouTube