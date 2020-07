julio 8, 2020

Con el lanzamiento de iOS 13 hace un año, Apple introdujo una función en Apple Maps que Google Maps aún tenía que implementar. Apple agregó semáforos y señales de alto, lo que daría a los conductores un poco más de información mientras navegan a su próxima ubicación. Hasta ahora, Google Maps aún no ha agregado esta función, pero un usuario puede haber descubierto los primeros signos en el camino.

Como verá en las imágenes en esta publicación, Google parece estar agregando semáforos a la aplicación y los mostrará tanto mientras manejas hacia una dirección como cuando ves el mapa. El pequeño ícono de los semáforos aún no es tan fácil de ver y Google no parece estar informando activamente a los usuarios sobre las luces, pero los íconos podrían ser el comienzo de una información más significativa. Según lo que ha compartido un usuario, los íconos aumentan un poco de tamaño mientras navega, pero Google Maps aún no los incluye en la lista de instrucciones, destacando su lugar a lo largo de su ruta, etc. Apple Maps lo está haciendo, y lo recordará a través de Siri si llegas a un giro que está en una luz o señal de alto.

Probablemente pueda imaginar lo útil que sería saber si su ruta está llena de señales de alto o semáforos. Si tiene poco tiempo, evitar una cadena de semáforos podría ser beneficioso. Nuevamente, esto parece algo que Google está agregando o probando lentamente. Se muestran al usuario a través de la versión 10.44.3 de Google Maps.

Origen: Google Maps comienza a mostrar semáforos en Android

