Nokia 1 se actualiza a Android 10 Go Edition

julio 8, 2020

Nokia continúa actualizando sus dispositivos a la última versión del sistema operativo Android. Ahora, ha llegado el momento del teléfono inteligente Nokia 1, que recibió Android 10 Go Edition. Vale la pena señalar que Nokia 1 se lanzó en 2018, y el teléfono inteligente funcionaba bajo el sistema operativo Android Oreo Go Edition. Esta es una versión lite de Android para teléfonos inteligentes con una cantidad muy pequeña de memoria. En Android 10 Go Edition, las aplicaciones se han vuelto aún más pequeñas y más eficientes.

La actualización se distribuye por etapas, solo el 10% de los usuarios de teléfonos inteligentes la recibió ayer. Hasta el 10 de julio, la compañía actualizará el 50% de los dispositivos y el 12% de la cobertura se alcanzará el 12 de julio. La iniciativa Android Go no es tan comentada como lo fue hace unos años, pero todavía está ahí. Versión tras versión, Google mejora esta edición especial de Android destinada a teléfonos inteligentes de bajo rendimiento, con 1,5 GB de RAM o menos, y se vende a precios bajos.

Resumen de especificaciones del Nokia 1:

Pantalla IPS FWVGA de 4.5 pulgadas (854 x 480 píxeles)

MediaTek MT6737M de cuatro núcleos a 1.1GHz con GPU Mali-T720

1 GB de RAM, 8 GB de almacenamiento interno, memoria ampliable hasta 128 GB con microSD

Android 8.1 (Oreo) Go Edition

Doble SIM

Cámara trasera de 5 Mpx con foco fijo y flash LED

Cámara frontal de 2 Mpx

Dimensiones: 133.6 x 67.78 x 9.5 mm

4G VoLTE, WiFi 802.11 b / g / n (2.4GHz), Bluetooth 4.2, GPS

Batería de 2150 mAh

Android 10 trae muchas características nuevas y Google anunció varias en su blog oficial

La imagen de la ilustración de Google muestra un nuevo tema azul, con iconos cuadrados, para distinguir la edición Go y la edición clásica de Android. La novedad más importante es, sin duda, la llegada del cifrado de datos para todos los teléfonos inteligentes Android Go. Esto es posible gracias al uso del algoritmo Adiantum que permite aumentar el rendimiento del cifrado, incluso en chips con bajo rendimiento. Google aprovecha esta oportunidad para anunciar que Android 10 Go está más optimizado que sus predecesores, y que deberíamos esperar un aumento del rendimiento después de la actualización.

La firma también menciona todas sus aplicaciones oficiales con la marca «Go», que ahora son accesibles para todos los teléfonos, incluso sin Android Go. Google menciona particularmente Gallery Go y YouTube Go, que son particularmente prácticos y livianos. Google anunció que los primeros teléfonos inteligentes equipados con Android 10 Go se lanzaron a finales del año pasado. Sin embargo, la empresa no da ninguna indicación sobre las actualizaciones a teléfonos inteligentes más antiguos del programa Android Go, como el Redmi Go.

Origen: Nokia 1 acaba de actualizarse a Android 10 Go Edition – Gizchina.com

