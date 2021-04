abril 23, 2021

A la espera de la gran actualización web programada para el próximo mes, Google Meet comienza a introducir una nueva configuración de «límite de uso de datos» tanto en Android como en iOS, lo que permite a los usuarios optimizar aún más la calidad de las videollamadas con respecto a las capacidades del dispositivo utilizado y también de la red.

El ajuste automático de dispositivo, red y configuraciones ya estaba integrado en Meet, todo para «brindar la mejor experiencia de reunión posible», pero Google quería ir aún más lejos, tanto que con la nueva actualización será posible:

– Minimizar el uso de la red de datos

– Maximiza la vida de la batería

– Libere la CPU y la memoria del dispositivo para otras actividades

Cuando sea necesario, puede utilizar Google Meet en mayor calidad simplemente desactivando la configuración de ahorro de datos.

Para activar esta función, solo tiene que tocar el interruptor llamado «Limitar el uso de datos», al que se puede acceder a través de la Configuración, dentro de la aplicación dedicada. Si aún no lo ve, no se desespere: la función se lanzó recientemente y aún está en proceso de implementación, que se supone que finalizará en un par de semanas.

Disponible para Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Frontline, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Nonprofits, Cloud Identity Free, Cloud Identity Premium. Disponible para todos los clientes de Google Workspace, así como para los clientes de G Suite Basic y Business.

Origen: Google Meet aprende cómo restringir el uso de datos en Android e iOS (foto) | MobileWorld

[+] Videos de nuestro canal de YouTube