Google Meet: tres funciones nuevas para crear una reunión

enero 9, 2021

Google Meet ha experimentado un rápido desarrollo durante el último año para adaptarse a los millones de personas que hicieron la transición, y en muchos casos, todavía lo hacen, trabajando desde casa. El servicio ha implementado muchas funciones nuevas recientemente, y ahora Google hace que sea más fácil que nunca crear una reunión y podría ahorrarle al menos unos pocos clics.

Antes, crear una conferencia de Google Meet requería crear un apodo o permitir que Google generara uno por usted, luego le daría un enlace que podría compartir con otros. Google ahora está acelerando este proceso con una interfaz modificada en meet.google.com.

Al hacer clic en el botón «Nueva reunión» ahora se ofrecen tres opciones:

Crear una reunión para comenzar más tarde : Genere información para unirse a una nueva reunión para que pueda guardarla para usarla más tarde.

: Genere información para unirse a una nueva reunión para que pueda guardarla para usarla más tarde. Inicie una reunión ahora : únase a una reunión con un clic, sin pasar primero por el lobby de reuniones. Una vez en la reunión, puede agregar otros o copiar información para compartir. Atención, la cámara y el micrófono se activarán automáticamente con esta opción, pero puedes desactivarlos una vez en la reunión.

: únase a una reunión con un clic, sin pasar primero por el lobby de reuniones. Una vez en la reunión, puede agregar otros o copiar información para compartir. Atención, la cámara y el micrófono se activarán automáticamente con esta opción, pero puedes desactivarlos una vez en la reunión. Programar en Google Calendar: abre una nueva pestaña en el Calendario para crear un evento ingresando automáticamente los detalles de la reunión en Meet.

El lanzamiento ya ha comenzado, pero como siempre sucede en estos casos, pueden pasar hasta 15 días antes de que todos puedan tener acceso a la función. La nueva funcionalidad está destinada a los siguientes tipos de cuentas de Workspace : Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard y Enterprise Plus, así como las de G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education y Nonprofits, como en las cuentas personales de Gmail. Esos Workspace Essentials, por otro lado, no verán la opción «Programar en Google Calendar», sino solo las otras dos.

