Google Pixel Buds: pequeños, cómodos y con integración a Google Assistant

abril 28, 2020

Google presentó sus nuevos auriculares Pixel Buds. Son auriculares totalmente inalámbricos que vienen en un estuche de carga. En una oración, los Pixel Buds son la respuesta directa de Google a los AirPods de Apple. Son los auriculares inalámbricos del usuario de Android que se emparejan automáticamente con sus teléfonos Android y convocan al Asistente de Google.

Google promociona hasta cinco horas de tiempo de escucha para Pixel Buds y dos horas y media para llamadas de voz. El estuche de carga, que puede cargarse de forma inalámbrica o mediante USB-C, tiene carga suficiente para 24 horas de duración de la batería, o 12 horas de llamadas de voz, en total. Cargar los Pixel Buds en la caja de la batería durante solo 10 minutos proporciona dos horas de tiempo de escucha, o una hora de tiempo de conversación, afirma Google.

Los nuevos auriculares también son resistentes al sudor, y tienen un diseño ajustado en la oreja con aletas pequeñas para ayudar a estabilizar los Buds en la oreja y evitar que se caigan con demasiadas vibraciones. Tienen sensores táctiles en cada botón para controles de audio bastante típicos, como saltar pistas, pausar, ajustar el volumen y atender llamadas telefónicas.

Los nuevos Buds vienen en un estuche con forma de huevo que se despliega mucho como otros auriculares TWS. También puede conectarse rápidamente a dispositivos Android con «Par rápido» cuando los abre cerca de un dispositivo. Google promete llamadas telefónicas claras en entornos ventosos o ruidosos. Además, el sonido adaptativo puede ajustar continuamente el volumen en función de su entorno.

Al igual que su predecesor, los nuevos Pixel Buds le permiten hablar con el Asistente de Google manos libres. Google afirma que puedes usar los auriculares en tiempo real para traducir conversaciones. Esta era una característica cuando aparecieron los Pixel Buds originales, pero era torpe en ese momento; nos preguntamos cuánto ha mejorado esto desde entonces. Los nuevos Pixel Buds se «actualizarán con el tiempo con nuevas funciones, incluida una actualización de Buscar mi dispositivo que mostrará la última ubicación conocida de sus auriculares».

Finalmente están disponibles

Los nuevos Pixel Buds de Google se vende por $179 a través de Google Store. Actualmente solo están disponibles en Clearly White, pero en tres colores adicionales: Oh So Orange, Quite Mint y Almost Black estarán disponibles «en los próximos meses». Vale la pena señalar que se muestra que todos los modelos de color vienen con un estuche de carga blanco.

Origen: Google Pixel Buds 2020: Price, release date, where to buy – Business Insider

