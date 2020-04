Nokia 6.2 comienza a recibir actualización oficial de Android 10

abril 28, 2020

HMD Global anuncia que el teléfono inteligente de gama media Nokia 6.2 ahora también se actualizará a Android 10. A partir de hoy, la última versión de Android se ha distribuido como una actualización OTA en muchos países. Sin embargo, algunos usuarios deben ser pacientes. Esto trae innovaciones como el modo oscuro en todo el sistema, respuestas inteligentes y control por gestos ​​para controlar el teléfono inteligente. El parche de seguridad actual de abril también debería estar a bordo.

El nuevo firmware basado en Android 10 se distribuirá como una actualización OTA en 38 países, desafortunadamente, no todos los países están incluidos. Porque, como ocurre con frecuencia, la actualización aparece en varias oleadas para limitar las consecuencias de posibles errores y no sobrecargar los servidores. Los usuarios de otros países probablemente tendrán su turno en la segunda ola. No tomará mucho tiempo hasta que comience. Todos los dispositivos de la primera ola deben actualizarse antes del 3 de mayo, poco después debe comenzar la implementación de la segunda ola.

Nokia 6.2 especificaciones:

Pantalla de 6.39 pulgadas (1080 × 2340 píxeles) Full HD + 19.5: 9 relación de aspecto HDR 10 PureDisplay con protección Corning Gorilla Glass 3, brillo de 500nit, 96% NTSC Gama de colores.

1.8GHz Octa-Core Snapdragon 636 14nm Plataforma móvil con GPU Adreno 509.

4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento interno, memoria ampliable hasta 512 GB con microSD.

Dual SIM (nano + nano + microSD).

Android 9.0 (Pie), actualizable a Android 10.

Cámara trasera de 16 Mpx con flash LED, apertura f / 1.8, lente ultra gran angular de 8 Mpx 118° con apertura f / 2.2, sensor de profundidad de 5 Mpx.

Cámara frontal de 8 Mpx con apertura f / 2.0, óptica ZEISS.

Sensor de huellas dactilares.

Toma de auriculares de 3,5 mm, radio FM.

Botón del Asistente de Google, LED de notificación.

Dimensiones: 159.88 x 75.11 x 8.25 mm; Peso: 180 gramos.

Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Tipo-C 2.0.

Batería de 3500 mAh

Origen: Nokia 6.2 comienza a recibir la actualización oficial de Android 10 – Gizchina.com

