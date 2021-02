Google Play Store ahora puede compartir apps con dispositivos cercanos

febrero 17, 2021

Durante más de un año, Google ha trabajado arduamente en el uso compartido cercano, una forma práctica de compartir cosas como archivos, contactos y más con dispositivos Android cercanos y Chrome. En la actualidad, Google Play Store ofrece el mejor ejemplo de uso compartido cercano, lo que le permite compartir aplicaciones y actualizaciones entre dispositivos.

Para aprovechar la nueva funcionalidad, parece que debe estar en la versión 24.0 o más reciente de Google Play Store. Para comenzar con el uso compartido cercano, abre Google Play Store, toca el botón de menú de tres líneas en la esquina superior y luego toca «Mis aplicaciones y juegos». En esta página, debería ver un puñado de pestañas en la parte superior, una de las cuales debería decir «Compartir». Si no ve la pestaña Compartir, intente esperar unos minutos, ya que descubrimos que Play Store puede tardar un poco en habilitar la función después de la actualización.

En la nueva pestaña Compartir de Play Store, tiene la opción de permitir que su dispositivo “envíe” o “reciba” una aplicación de Play Store en particular. Independientemente de la opción que elija, deberá otorgar acceso a Play Store a su ubicación, que se utiliza para determinar qué dispositivos están cerca para compartir.

Si elige enviar una aplicación:

Aparecerá una lista de sus aplicaciones de Android que están listas para enviarse. En particular, no todas las aplicaciones se pueden enviar a través de Uso compartido cercano. Por ejemplo, no pudimos compartir la aplicación Stadia de un dispositivo a otro. Del mismo modo, cualquier aplicación por la que haya pagado, descargado o que no esté disponible públicamente en Play Store no se puede compartir con un dispositivo cercano.

Una vez que haya elegido una o más aplicaciones para ser enviadas, deberá buscar un dispositivo receptor, ya sea el teléfono de un amigo o familiar o un segundo dispositivo propio, que haya presionado el botón «Recibir» en el Play Tienda. Elija un destinatario y ellos recibirán una solicitud de emparejamiento, donde se les mostrará un código de emparejamiento para asegurarse de que nadie haya secuestrado su sesión.

Una vez emparejados, comienza el intercambio, con tasas de transferencia que aumentan hasta ser sorprendentemente rápidas, probablemente mejores que muchas conexiones de Internet domésticas. Cuando se completa la descarga, el destinatario debe presionar el botón «Instalar» para cada aplicación o presionar «Instalar todo» antes de poder disfrutar de sus aplicaciones nuevas o actualizadas. Hasta que el remitente o el destinatario toque el botón «Desconectar», los dos dispositivos seguirán conectados y podrán compartir aplicaciones de Play Store entre sí, en ambas direcciones .

Dado que los límites de datos se aplican estrictamente en muchas partes del mundo, las nuevas opciones de uso compartido cercano de Play Store deberían ser una forma fantástica de conservar datos o simplemente una forma más rápida de mostrarle a un amigo un nuevo juego que has estado jugando.

Origen: Google Play Store ahora puede compartir aplicaciones con dispositivos cercanos – 9to5Google

