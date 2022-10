octubre 3, 2022

«Solo basta con preguntarle a los pilotos cuáles son sus circuitos favoritos y Suzuka siempre estará en lo alto de la lista: contiene curvas exigentes como en ningún otro sitio, como la 130R y la Spoon, además de un ambiente y una historia realmente especiales con unos aficionados increíbles. Hay aproximadamente el mismo número de curvas a la izquierda y a la derecha en el singular trazado en forma de ocho, lo que significa que las exigencias del circuito están equilibradas”, son las palabras de Mario Isola, director de Deportes de Pirelli para dar entrada a la previa de este GP de Japón.

GP de Japón: circuito único en su estilo y con exigencia equilibrada para los neumáticos según Pirelli

Pero, además, en cuanto a la exigencia para los neumáticos señala: “Las cargas de energía sostenidas a través de los neumáticos son algunas de las más altas que registramos en todo el año, y el trazado de la pista significa que traemos los tres compuestos más duros de nuestra gama debido a los altos niveles de trabajo de los neumáticos. Con la última generación de coches, más pesados que antes, y con los límites de las prestaciones en constante aumento, el reto es ahora mayor que nunca. Una innovación para este año es el hecho de que probaremos algunos neumáticos prototipo 2023 durante una sesión ampliada de entrenamientos libres el viernes, ya que estamos ultimando la especificación para el próximo año cuando se acerca el final de esta temporada», explica el director de Deportes de Pirelli.

Los neumáticos en la pista de Fórmula 1

El trío de compuestos más duros vuelve a presentarse en el GP de Japón: C1 como P Zero Blanco duro, C2 como P Zero Amarillo medio y C3 como P Zero Rojo blando. Esta será la última salida del compuesto C1 más duro de este año.

La segunda sesión de entrenamientos libres en Japón se ha ampliado a 90 minutos para permitir las pruebas de los neumáticos slick del prototipo 2023 (con la misma disposición para el Gran Premio de Estados Unidos). Así mismo, las pruebas de Suzuka y Austin sirven para afinar los compuestos para 2023, con toda la sesión de FP2 dedicada a las pruebas de neumáticos. Si un equipo utiliza un piloto joven para la FP1, se le permite ejecutar su propio programa durante los primeros 30 minutos de la FP2, antes de concentrarse en la prueba de neumáticos para el resto de la sesión. Los neumáticos prototipo son fácilmente reconocibles, ya que no llevan marcas de colores en los flancos.

Al igual que Singapur, que llegó apenas una semana antes, el Gran Premio de Japón se disputó por última vez en 2019. El desafío se hace aún mayor con los equipos que tienen que abordar el circuito, las condiciones climáticas y la puesta a punto de una manera completamente nueva con la última generación de coches y neumáticos.

En Suzuka, las fuerzas laterales son más importantes que la tracción y la frenada, pero las cargas están bastante equilibradas entre el lado izquierdo y el derecho del coche. Los coches y los neumáticos están sometidos a algunas de las cargas de fuerza g sostenidas más largas que se ven a lo largo del año. La 130R, por ejemplo, es una curva de radio largo (de 130 grados) pero se toma a fondo, como si fuera una recta.