¡Gratis! 42 apps y juegos Android por poco tiempo en la Google Play

mayo 14, 2021

Como es habitual, la gente de Xataka hace un completo recuento de apps y juegos Android, así como paquetes de iconos de pago que puedes conseguir totalmente gratis mientras dure la promoción. De la lista, algunos juegos populares que te pueden interesar son Cartoon Craft, Vive o muere, Tomb Hunter Pro y Zombie Age 3 Premium.

También hay una lista de apps y juegos Android con grandes descuentos. Son títulos y paquetes de personalización de pago que están muy rebajados de forma temporal. Algunos títulos populares son Kaori After Story, Kenshō, Doctor Who: The Lonely Assassins y Los Ojos de Ara. Las ofertas duran tiempo limitado, pero una vez que las encargas, las apps y juegos se quedan en tu cuenta para siempre.

Aplicaciones gratis

Juegos gratis

Personalización gratis

Pixel Net White – Icon Pack 0,99 euros gratis

