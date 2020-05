mayo 7, 2020

En las últimas semanas, las mamás han tenido que modificar drásticamente su rutina diaria. Ante la contingencia por el COVID-19 han trasladado sus responsabilidades laborales a casa, mientras lo compaginan con el cuidado de sus hijos y posiblemente teniendo menos ayuda de personas fuera del núcleo familiar, tanto para el cuidado de los niños, como para resolver otras tareas relacionadas con el hogar. Por ello, Kaspersky ofrece a mamá la siguiente guía tech de 4 pasos para que triunfen en la cuarentena.

Guía tech para que mamá triunfe en la cuarentena

Imagen vía Depositphotos

Cifras de la OCDE indican que, a nivel mundial, las mujeres destinan 4.5 horas al día al realizar trabajo no remunerado. Ese trabajo incluye: cuidado de los hijos, compras de víveres y tareas domésticas. Realizar las actividades profesionales, escolares y familiares en un mismo espacio durante el distanciamiento social ha borrado temporalmente determinados límites, por lo que resulta poco claro dónde inicia la vida laboral y termina la personal.

En esta coyuntura toda ayuda es bienvenida y la tecnología ha resultado una gran aliada para millones de mujeres. Aplicaciones para pedir comida o víveres a domicilio, compras en línea, juegos de video o servicios de streaming para entretener a los niños y plataformas de videollamadas. Todas estas herramientas están aquí para facilitarle la vida a las mamás. Pero es importante tener en cuenta algunos temas de seguridad para sacarles el mayor provecho. Por ello, Kaspersky ofrece a las mamás la siguiente guía de 4 pasos para que triunfen en la cuarentena.

Domina el Home Office

Además de organizar rutinas que te permitan cumplir con tus horarios de trabajo para que el día laboral no se prolongue 24 horas y crear un espacio de trabajo cómodo en el que puedas concentrarte, también es importante resguardar tu laptop y tus dispositivos móviles. Al trabajar de manera remota estos no cuentan con la misma protección que tienen al estar conectadas a una red corporativa. En todo momento se descubren nuevas vulnerabilidades en las aplicaciones y sistemas operativos y los cibercriminales no se detienen al intentar infiltrarse en dispositivos ajenos.

Por eso, Kaspersky recomienda:

Instalar las actualizaciones de los sistemas operativos y software en los dispositivos que uses para el trabajo tan pronto estas estén disponibles.

Protege tu Wi-Fi doméstico con una contraseña fuerte y no la compartas con los vecinos.

Considera utilizar una solución de seguridad confiable que te ofrecerá consejos puntuales para reducir los riesgos en línea de manera significativa, ayudándote a que tengas ¡una preocupación menos!

Se “maestra” en videollamadas

Ya sea para atender una junta con los equipos de trabajo, o bien para ayudar a sus hijos a “conectarse” a las clases en línea, las mamás han tenido poco tiempo para familiarizarse con el uso de aplicaciones o plataformas de comunicación como Zoom, Skype, Microsoft Teams, Google Hangouts, por mencionar algunas. Recientemente, Kaspersky detectó que cibercriminales generan sitios web falsos que supuestamente ofrecen descargar estas plataformas, pero cuyo objetivo es vulnerar la seguridad de los usuarios.

Para ser una “maestra” en videollamadas seguras, Kaspersky te recomienda:

Asegúrate de que todas las herramientas que tu o tus hijos utilicen se descarguen de una tienda oficial y se configuren correctamente.

De ser posible, utiliza aplicaciones que te permitan configurar la videollamada como “privada”, o bien, aquellas que soliciten una contraseña para controlar la admisión de invitados.

Procura conectarte a través de una red privada virtual (VPN, por sus siglas en inglés) que ofrece una capa de seguridad adicional. Existen soluciones que protege el intercambio de información por medio de un canal cifrado y seguro.

Habilita a tus hijos digitalmente

A todas las mamás les preocupa el tiempo que sus hijos invierten “pegados” a los dispositivos móviles. Si bien sabemos que las actividades digitales de los niños requieren ciertas medidas de control parental, también es importante reconocer que éstas son un gran aliado para ofrecer entretenimiento a los pequeños, e incluso una fuente de aprendizaje.

La coyuntura que vivimos es una oportunidad para enseñar a los niños que la tecnología es una aliada poderosa y que está a nuestro servicio, no al revés. Por ello, Kaspersky comparte contigo estos 10 juegos para el teléfono móvil que promueven el desarrollo infantil y te darán la confianza de que tus hijos tienen un balance entre jugar y aprender… y tú, ¡un tiempo libre para recargar baterías!

Protege tu vida digital

Las apps para pedir comida o víveres a domicilio y las plataformas de compras en línea han tenido una mayor demanda conforme las medidas de confinamiento se hacen más estrictas. Sin lugar a dudas, estas herramientas son muy útiles pues nos ayudan a ahorrar tiempo y a surtir nuestra lista del supermercado con solo un clic, pero el incremento en el número de usuarios de estos servicios ha provocado que los cibercriminales estén listos para “cazar” a los usuarios, promoviendo supuestas ofertas o beneficios, que en realidad son campañas de phishing. Tan solo en marzo, los ataques de phishing contra teléfonos móviles crecieron 70% en países de América Latina.

Por ello, al momento de hacer compras en línea, Kaspersky recomienda:

Ten cuidado con las ofertas que parecen ser demasiado buenas (suelen ser un engaño). Comprueba siempre la dirección del sitio web al que te dirigen las supuestas promociones y asegúrate de que sea genuina.

Trata de no guardar la información de tu tarjeta en la página web.

Protege los dispositivos que usas para hacer compras y asegúrate de instalar los parches y actualizaciones lo antes posibles.

