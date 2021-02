Helio M80 presentado como el primer módem MediaTek con soporte mmWave

febrero 2, 2021

MediaTek lanzó varios SoC 5G, pero ninguno de ellos admite la transmisión de datos de ondas milimétricas (mmWave). Ahora, la empresa de semiconductores taiwanesa anuncia un módem llamado Helio M80 que admite mmWave. El Helio M80 es el sucesor del módem Helio M70 utilizado en los SoC Dimensity 1000. El nuevo módem no solo es compatible con mmWave, sino que también ofrece velocidades de transferencia de datos más altas (enlace ascendente hasta 3,76 Gbps, enlace descendente hasta 7,67 Gbps). Este es un gran impulso sobre las velocidades del Helio M70 de 2.5 y 4.7 Gbps, respectivamente.

MediaTek informa en un comunicado de prensa que el nuevo módem admite arquitecturas no autónomas (NSA) y autónomas (SA), tarjetas SIM 5G duales, redes NSA y SA 5G, y tecnología Voice over New Radio (VoNR). El módem Helio M80 está equipado con tecnología MediaTek UltraSave para ahorrar energía. Las tecnologías UltraSave Network Environment Detection y UltraSave OTA Content Awareness ajustan dinámicamente la fuente de alimentación y la frecuencia de funcionamiento según el entorno de red. El módem permanecerá regularmente en modo de espera conectado incluso cuando no haya datos disponibles gracias a la tecnología de modo conectado DRX. El nuevo módem estará disponible a finales de este año.

MediaTek Dimensity 1200 competirá con Qualcomm Snapdragon 870

En el pasado, los chips MediaTek no funcionaban bien y no muchos fabricantes estaban dispuestos a optar por equipar sus máquinas con procesadores MediaTek. Pero ahora es bastante diferente. Con la ayuda de la popularización de 5G, M ediaTek supera a Qualcomm en el tercer trimestre de 2020 para ocupar el primer lugar con una cuota de mercado del 31%.

Ponte de pie con 5G

En el último 2020, MediaTek ha ocupado la mayor parte del mercado de teléfonos inteligentes de gama baja de varios fabricantes con su propio Dimensity 1000 Plus, Dimensity 800U, Dimensity 820, Dimensity 720 y otros chips. Esta no es solo la razón del pico de reemplazo de 5G, sino también la falta de chips de gama baja de Qualcomm y la escasez de chips Hisilicon Kirin. El rendimiento del Snapdragon 765G no fue tan impresionante, y los chips de gama alta y media de HiSilicon están agotados. En el mercado de gama media, varios fabricantes están más dispuestos a adoptar el chip MediaTek Dimensity con bajo rendimiento y bajo precio.

Podemos decir que todo es tan bueno en el mercado de MediaTek. Muchos chips han sido bienvenidos y elogiados por los clientes cooperativos. Y aunque todavía no hay un chip MediaTek de 5nm en el mercado, los chips Dimensity 1100 y Dimensity 1200 basados ​​en el proceso de 6nm de TSMC ya están disponibles.

Si estos dos chips funcionan relativamente bien en términos de consumo de energía (la optimización del fabricante también debería estar en su lugar), serán chips muy buenos en el segmento de rango medio, formando una competencia de dislocación con Qualcomm.

Qualcomm ha estado en la cima durante muchos años. Y todo el mundo sabe cuánto esfuerzo le cuesta a esta empresa. MediaTek también es consciente de sus deficiencias y fortalezas. Qualcomm cree que lo que MediaTek está más dispuesto a hacer en la actualidad es aprovechar los mercados de gama alta y baja.

Competencia entre Qualcomm y MediaTek

Los chips de 5 nm de este año generalmente funcionan de manera insatisfactoria. Aunque el rendimiento del Snapdragon 888 es impresionante, también trae un aumento en el consumo de energía. Si la disipación de calor no es lo suficientemente fuerte, la máquina se sobrecalentará rápidamente.

Qualcomm parece ser consciente de esto y lanzó el chip Snapdragon 870. Muchos prueban que esta es la versión mejorada de la generación anterior Qualcomm Snapdragon 865 Plus. La velocidad de reloj del chip Snapdragon 870 se ha incrementado considerablemente (3,2 GHz). ¡Su rendimiento es superior al del Snapdragon 865 y más débil que el del Qualcomm 888!

En este sentido, el Snapdragon 870 competirá directamente con el Dimensity 1200. En el segmento de gama media, la competencia entre estos dos chips será muy feroz. En la actualidad, el nuevo Edge S de Motorola es el primero en venir con el Snapdragon 870 y se vende por 1999 yuanes ($ 309). ¡Redmi también será el primero en venir con el chip Dimensity 1200! Como recordatorio, este es otro teléfono rentable.

¿Quién se beneficiará más? ¡Consumidores!

Este tipo de competencia es una gran cosa para los consumidores. Queremos decir que mientras haya competencia, habrá productos más rentables con un rendimiento mejorado y precios más bajos. Según la noticia de la rueda de prensa, MediaTek también lanzará su propio chip insignia de 5nm (se espera que se llame Dimensity 2000) este año. Si este chip de 5 nm tiene un mejor control del consumo de energía, vendrá una gran oportunidad para MediaTek. Con el núcleo insignia de gama alta de 5 nm y el Dimensity 1200 de rango medio, ¡esta cuota de mercado será enorme!

Origen: Helio M80 presentado como el primer módem MediaTek con soporte mmWave

