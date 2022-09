Hola iPhone 14... Adiós Mini... ¡Adiós notch!

septiembre 8, 2022

Apple presentó su nueva serie iPhone integrada por el iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max. Los modelos de iPhone 14 Pro son la verdadera evolución. Esto se debe a que ambos teléfonos tienen un nuevo recorte en forma de pastilla que reemplaza la muesca o notch y se puede ajustar dinámicamente. Ambos dispositivos incluyen un chip A16 Bionic más rápido, así como una pantalla siempre encendida. Echemos un vistazo a las especificaciones, el diseño y los precios de los nuevos modelos de iPhone 14.

El iPhone 14 y 14 Plus conservan gran parte del diseño del iPhone 13, incluida la CPU A15 Bionic de la generación anterior. Apple se saltó la versión Mini este año, lo que significa que los compradores tendrán que elegir entre el 14 y el 14 Plus, cuyas pantallas no son realmente compactas. Los modelos nuevos de iPhone no contarán con la bandeja SIM convencional en los EE.UU., solo tendrán soporte para eSIM.

La pantalla

En cuanto a la pantalla, el iPhone 14 incluye una pantalla de 6,1 pulgadas, mientras que el 14 Plus tiene una pantalla más grande de 6,7 pulgadas. Ambos modelos conservan el conjunto de chips A15 Bionic del año pasado, lo cual es un cambio significativo para Apple, que tradicionalmente ha presentado un nuevo procesador para usar en toda su cartera de iPhone cada año.

Frecuencias satelitales

Ambos modelos permiten Emergency SOS, el servicio de mensajería de emergencia del que tanto se rumorea que se entrega a través de satélites de comunicación mientras está fuera del alcance de la señal celular. Las antenas del teléfono pueden conectarse a frecuencias satelitales. Apple afirma que enviar un mensaje con una vista clara del cielo puede tomar menos de 15 segundos, y la interfaz ayuda a los usuarios a colocar sus teléfonos en la dirección adecuada y los guía a través de los procesos para conectarse con los proveedores de servicios de emergencia. También puede usar la aplicación Find My para comunicar su ubicación sin enviar un mensaje. Es gratis durante los dos primeros años para los nuevos modelos.

CÁMARA – iPhone 14 y 14 Plus

Para selfies, los modelos de iPhone 14 incluyen una cámara principal ultra gran angular y otra de 12 megapíxeles con una apertura de f/1.5 y estabilización basada en el sensor. Apple dice que la calidad de la imagen con poca luz ha mejorado en 49 % y que el modo nocturno ahora es el doble de rápido. También está disponible una nueva cámara TrueDepth de 12 megapíxeles con enfoque frontal. Apple afirma estar implementando su tecnología «Photonic Engine», que mejora la reproducción del color y el rendimiento con poca luz. La opción de acción, un nuevo modo de estabilización para la grabación de video, utiliza todo el sensor para proporcionar una estabilidad similar a la de un gimbal.

PANTALLA: iPhone 14 Pro y 14 Pro Max

La pantalla es el primer cambio de diseño notable con las versiones de iPhone 14 Pro. Si bien Apple proporcionará los tamaños de pantalla estándar de 6,1 y 6,7 pulgadas, la muesca se reemplazará por un recorte en forma de píldora para los componentes de Face ID y un segundo recorte circular para la cámara frontal.

Apple ha reubicado el sensor de proximidad detrás de la pantalla y las notificaciones ahora se mostrarán animadamente en la muesca. Apple se refiere a este mecanismo como Dynamic Island. Las notificaciones y alertas se adaptarán y se moverán alrededor de la muesca en forma de píldora, y Apple está poniendo mucho énfasis en cómo anima y usa el sistema para las nuevas notificaciones.

Apple mostró cómo Dynamic Island se animará y funcionará en la práctica, presentando widgets de actividad en vivo que cobran vida. Las tareas de fondo, como escuchar música, se moverán a la isla cuando deslices para ir al inicio.

El iPhone 14 Pro y 14 Pro Max tendrán una pantalla siempre encendida que funcionará con la nueva función de widget de pantalla de bloqueo de iOS 16. Habilitará información como recordatorios, eventos de calendario y clima sin necesidad de que el iPhone se despierte para mostrarla. También hay un modo de suspensión para los fondos de pantalla de iOS 16 que los oscurecen para ahorrar batería.

PROCESADOR

El chip A16 Bionic de Apple alimenta las variantes del iPhone 14 Pro. Con su nueva CPU, Apple ha priorizado la eficiencia de la batería, la pantalla y la cámara. La CPU de seis núcleos tiene dos núcleos de alto rendimiento que utilizan 20 % menos de energía y cuatro núcleos de eficiencia que utilizan un tercio de la potencia de las CPU de la competencia.

Este nuevo chip A16 impulsa las sedosas animaciones de Dynamic Island y también impulsará el nuevo sistema de cámara de Apple.

CÁMARA

Hablando de la cámara, por primera vez, el iPhone utilizará un sensor de 48 megapíxeles en lugar de un sensor de 12 megapíxeles. La cámara principal rediseñada mejora las tomas con poca luz con un sensor de cuatro píxeles, apertura de f/1.78 y distancia focal de 24 mm.

Para maximizar la recolección de luz, el sensor tomará imágenes agrupadas de 12 megapíxeles para la mayoría de las tomas. Esto también permite a Apple recortar el sensor de varias maneras para proporcionar un zoom 2x genuino a una distancia focal de 48 mm. Esto podría producir algunas imágenes sorprendentes, y el nuevo sensor incluso optimiza los detalles en el formato ProRAW de Apple.

La nueva cámara ultra gran angular también mejora la macrofotografía y proporciona un aumento de 3x en condiciones de poca luz. Apple también mejoró el flash en el sistema de cámara del iPhone 14, haciéndolo el doble de brillante y receptivo a la distancia focal de la foto. El video en modo cinematográfico ahora admite resolución 4K a 30 fps y resolución 4K a 24 fps.

En general, el iPhone 14 Pro ofrece mucho más que las actualizaciones menores del año pasado a los modelos iPhone 13 Pro, que incluían una pantalla ProMotion de alta frecuencia de actualización de 120 Hz y tres cámaras nuevas.

PRECIOS Y DISPONIBILIDAD: serie iPhone 14

El modelo base de iPhone 14 cuesta $799, mientras que el 14 Plus cuesta $899. Los pedidos anticipados comenzarán el 9 de septiembre, con el envío normal 14 el 16 de septiembre y el 14 Plus el 7 de octubre.

El iPhone 14 Pro costará $999, mientras que el iPhone 14 Pro Max costará $1,099. Ambos estarán disponibles para preordenar el 9 de septiembre, con disponibilidad en la tienda el 16 de septiembre.

Origen: Gizmochina

