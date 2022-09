Pixel: primer teclado mecánico del mundo compatible con productos Lego

septiembre 7, 2022

De MelGeek, un grupo de jóvenes especializados en la creación de innovadores teclados mecánicos, crean Pixel, el primer teclado mecánico del mundo compatible con productos Lego y completamente personalizable. ¿Listo para enamorarte?

El Pixel Mechanical Keyboard no es un producto oficial de Lego, pero desde que las patentes de la empresa sobre el diseño de sus ladrillos entrelazados expiraron en 1978, otras empresas han podido fabricar productos compatibles, aunque no oficiales. Pixel es el primer teclado mecánico del mundo compatible con productos Lego, y estos no solo incluyen construcciones, sino también minifiguras y estructuras 3D que puedes encontrar en cualquier tienda oficial.

A pesar de que el diseño de las teclas es significativamente más compacto que el de la mayoría de los teclados mecánicos, el Pixel es cualquier cosa menos portátil. El teclado tiene, de hecho, un cuerpo muy robusto y generoso, hecho para personalizarse con productos Lego.

El teclado es totalmente personalizable tanto en la parte delantera como en la trasera. Puede disfrutar de cientos de miles de formas de crear verdaderas obras de arte. Las teclas también son personalizables y los interruptores en sí son intercambiables en caliente. Pixel viene con luces RGB y es compatible con el modo inalámbrico y con cable.

Todavía no se sabe cuándo estará disponible este increíble teclado. Mientras tanto, es posible reservar el producto con un depósito reembolsable de solo $ 1 que permitirá, entre otras cosas, comprar el teclado mecánico Pixel al precio promocional de $ 199 en lugar de $ 269.

Origen: Este es Pixel, el teclado mecánico que puedes personalizar de arriba a abajo con Lego – GizChina.it

