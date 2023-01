Nuevo y peculiar teclado ahorra espacio al usar un panel táctil para las teclas de flecha

enero 26, 2023

Nadie va a acusar a Angry Miao de hacer teclados aburridos. El AM 65 Less: AM Compact Touch es un peculiar teclado alámbrico y habilitado para Bluetooth al 60% con un diseño HHKB, lo que significa que no hay teclas de función, teclado numérico y, como es estándar para este diseño, no hay teclas de flecha. Por lo general, los entusiastas de los teclados colocan esas teclas de flecha en una capa separada, a la que se accede a través de una combinación de teclas. Como puedes imaginar, eso puede ser un poco complicado, especialmente si escribes mucho. Pero con el corazón puesto en este diseño, los diseñadores de Angry Miao decidieron que, en lugar de atajos de teclado, podrían colocar un pequeño panel táctil en la parte frontal de la carcasa. El argumento aquí es que esto ofrece las ventajas de un teclado pequeño del 60% y un diseño HHKB simétrico, al tiempo que presenta funciones de teclas de flecha.

Citando la demanda del mercado para el diseño específico, Angry Miao considera que el diseño del 65 % satisface los requisitos de la mayoría de los usuarios con todas las funciones prácticas que se esperan de un teclado. Con su tamaño compacto, ocupa un área relativamente pequeña en su escritorio y ocupará hasta un 11 % menos de espacio en comparación con el popular teclado Link 65.

El AM 65 LESS también se diferencia de otros teclados producidos en masa por su enfoque tanto en la función como en la forma. En lugar de ver el AM 65 LESS como un teclado menor, Angry Miao quiere que los usuarios disfruten de la experiencia completa del teclado sin ninguna pérdida.

Con AM 65 LESS

Tomamos el 65 % e hicimos una versión simplificada que cuenta con un panel táctil único. Puede funcionar como teclas de flecha cuando los usuarios deslizan el pulgar sobre ellas. La sensibilidad y confiabilidad de las llaves mecánicas a menudo son difíciles de lograr por completo a través de software y algoritmos. Por lo tanto, la compañía reconsideró el algoritmo y lo combinó con el tiempo activo del usuario en el panel táctil para determinar si el usuario está «tocando» o «presionando prolongadamente» y realizar las dos funciones más utilizadas de la tecla de flecha.

Además, las tres teclas de PgUp, PgDn y End se han simplificado aún más, lo que garantiza que el producto siga siendo compacto y totalmente simétrico.

El AM 65 LESS viene en siete esquemas de color diferentes, cada uno con colores contrastantes y diseños de efectos de iluminación. Cinco de ellos serán las versiones estándar para los usuarios que prefieren no usar luces, mientras que los dos con configuraciones RGB completas, Mech Love y Laser, se inspiran en los efectos de iluminación de Love, Death & Robots y Cybertruck, respectivamente. Estos contarán con un PCB de control de efectos de iluminación independiente y dedicado diseñado para una salida estable.

Filosofía de diseño y mejor experiencia de escritura

Con la forma cuadrada de 65 LESS, es extremadamente importante que todos los componentes se alineen perfectamente. Por lo tanto, se requerían requisitos estrictos sobre la precisión de cada pieza durante el proceso de fabricación. A través del procesamiento CNC, el equipo de CMF y QC estableció el estándar en espacios de panel de menos de 0,15 mm.

Se tomó la decisión de completar el fresado fino de cada pieza de metal a partir de una pieza de palanquilla de aluminio con el CNC de cuatro ejes para lograr una precisión de mecanizado elevada, siendo el tiempo total de fresado del cuerpo de la caja de casi 300 minutos. Esto no solo garantiza una estética agradable, sino que también garantiza una experiencia de escritura más consistente para los usuarios desde el primer momento.

Angry Miao también pone énfasis en la experiencia de escritura, que ha sido el sello distintivo de su línea. Con el resorte de hoja de AM65 Less, los usuarios pueden ajustar la flexión de suave a fuerte sin cambiar los interruptores o la placa. Los teclados también cuentan con 2 materiales de ballesta diferentes (cobre fósforo y acero inoxidable). La investigación repetida también ha llevado a un recorte más pequeño en el panel del interruptor, lo que mejora la calidad del sonido mientras se escribe para una experiencia sin igual. Se lanzará el 2 de febrero en Indiegogo, con un precio que oscila entre $ 398 y $ 615 dependiendo de la compilación y el paquete elegidos.

Las características completas del AM 65 LESS son las siguientes:

Diseño simplificado al 65 % con forma simétrica

Montura de ballesta ajustable en varias etapas: ajuste la flexión de duro a suave para encontrar la experiencia de escritura perfecta

Efectos de iluminación RGB: para personalizar una configuración de escritorio

Teclas de flecha del panel táctil: controle las teclas de flecha sin levantar la muñeca ni mover el brazo para lograr una mayor eficiencia y una experiencia de usuario mejorada

Antena LDS: la intensidad de la señal aumentó en un 30%

Carga inalámbrica: funciona muy bien en combinación con CYBERMAT

Las opciones de color incluyen Back to the Future, Night Drive, All Black, Hard Candy, 8-Bit, Laser y Mech Love

