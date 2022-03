TECNO anuncia nueva tecnología de sensor de cámara RGBW en #MWC2022

marzo 2, 2022

Durante la última edición del Mobile World Congress, TECNO Mobile, fabricante mundial de teléfonos inteligentes premium, anunció que la tecnología de sensor de filtro de color Samsung RGBW estará disponible en su próxima nueva serie CAMON, que son bien conocidos como el teléfono con cámara. Esta nueva tecnología se desarrolló conjuntamente con SAMSUNG, lo que implica la adición de un subpíxel blanco a las configuraciones RGB universales existentes en los teléfonos, y se vende como parte de las soluciones de sensor de filtro de color ISOCELL RGBW.

La tecnología RGBW (rojo, verde, azul, blanco) se anuncia como el próximo gran cambio en los marcos de las cámaras móviles existentes, lo que permite que la nueva generación de teléfonos coincida aún más con las cámaras profesionales, particularmente en áreas sensibles a la luz y entornos con poca luz. El nuevo sensor RGBW se conectará a una cámara de 64MP y aumentará la entrada de luz del sensor CMOS, mejorando efectivamente la calidad de la imagen y creando detalles ultra claros sin afectar el contraste en fondos oscuros y retroiluminados. Junto con la tecnología Glass + Plastic (G+P) complementaria de TECNO, la entrada de luz se puede mejorar aún más en otro 30%, duplicando efectivamente la calidad general de la imagen para los usuarios.

En comparación con el sensor RGGB tradicional

El sensor de captura de luz RGBW adopta una nueva disposición de píxeles e introduce píxeles blancos (W) que son más sensibles a la luz porque no dañan los tres colores primarios originales, con una sensibilidad 1,7 veces mejor que el verde. filtro de color, que no solo puede garantizar que el color no se distorsione, sino que también mejora el brillo de la cámara.

Pan Xuebao, vicepresidente y director de I+D de Samsung Electronics, dijo:

“Esta innovación tecnológica se creó en base a los comentarios de los usuarios y un esfuerzo por brindar imágenes más brillantes y claras. especialmente en el modo de poca luz y súper noche. Su primer lanzamiento en la serie CAMON de TECNO nos acerca un paso más al sueño de llevar fotografía de nivel DSLR a los consumidores de todo el mundo”.

“La serie TECNO CAMON siempre se ha centrado en brindar a nuestros usuarios una experiencia de cámara excepcional. El uso de RGBW aumentará las capacidades de la cámara y aumentará la flexibilidad en la serie TECNO CAMON 19 para responder a las demandas de los consumidores, para resaltar las características y colores humanos naturales para mostrar la estética y la diversidad en diferentes mercados”, dijo Leo Lee, Gerente Senior de Producto de TECNO.

La popular serie CAMON de TECNO siempre ha sido pionera en el área de imágenes móviles. Los nuevos lanzamientos de tecnología, como RGBW y G+P en el nuevo lanzamiento de CAMON, impulsarán la próxima evolución de las imágenes móviles.

Origen: TECNO anuncia nueva tecnología de sensor de cámara RGBW en MWC 2022 – Gizchina.com

