marzo 2, 2022

Ha aparecido un video de YouTube que detalla cómo el Samsung Galaxy S22 Ultra sobrevivió a una rigurosa prueba de rayado y doblado. El éxito del Galaxy S22 Ultra se acentúa aún más por el hecho de que no viene con un protector de pantalla instalado de fábrica. La prueba JerryRigEverything involucra una cuchilla de afeitar, picos de dureza y aplicación de calor a través de un encendedor.

El video de YouTube mostró que cuando el Galaxy S22 Ultra se sometió a la prueba de rasguños, su vidrio Gorilla Victus+ mostró rasguños en el nivel de dureza de Mohs 6 o superior. El marco de metal es propenso a los arañazos por una hoja de acero inoxidable. Los botones y el extremo del S Pen también están sujetos a rasguños a través de una cuchilla. Sin embargo, la cubierta posterior mate Phantom Black no mostró signos de actividad de la maquinilla de afeitar. Las lentes de la cámara y sus anillos protectores alrededor de la cámara son propensos a la actividad de la maquinilla de afeitar.

En cuanto al aspecto térmico de la prueba, después de quemar ligeramente una parte de los píxeles de la pantalla con un encendedor, el lector de huellas dactilares aún puede funcionar y no se ve afectado por el calor leve y los rasguños en el área de detección. El S22 Ultra también mostró una construcción robusta al mantenerse firme cuando se le aplicó presión de flexión. No mostró ningún signo de pandeo o de doblez bajo una fuerte presión. No todos los teléfonos pudieron sobrevivir a esta prueba de durabilidad, por lo que el éxito del Galaxy S22 Ultra puede deberse a su diseño resistente.

Origen: Samsung Galaxy S22 Ultra sobrevive a la prueba de durabilidad de JerryRigEverything

