Huawei Mate X2 plegable sorprende con desafiante doble pantalla

febrero 22, 2021

Casi un año desde que anunció el Mate Xs, Huawei está de regreso con un nuevo dispositivo plegable llamado Mate X2. El teléfono inteligente plegable viene con un nuevo diseño plegable que se diferencia del de sus hermanos. También tiene el procesador móvil más potente de Huawei, dos pantallas de alta frecuencia de actualización y una configuración de cámara de la marca Leica que supera la del Mate 40 Pro. Sin embargo, todas estas características han resultado en un alto precio.

Huawei ha abandonado el diseño de pliegue hacia afuera del Mate X y Mate Xs por un diseño de pliegue hacia adentro. Este cambio de diseño significa que el Mate X2 tiene dos pantallas: una pantalla exterior que parece una versión más pequeña y plana de la propia pantalla del Mate 40 Pro y una pantalla interior que no tiene una muesca o un agujero perforado. También significa que el dispositivo tiene un nuevo diseño de bisagra. Huawei dice que utilizó metal líquido a base de circonio para el sistema de bisagras.

El diseño único del Mate X2 permite un pliegue perfecto

Una parte más interesante del diseño es el diseño plegable sin costuras. La mitad derecha del dispositivo se inclina hacia adentro mientras que la parte izquierda se inclina en la dirección opuesta. Huawei dice que la ventaja que esto trae es que el teléfono está perfectamente equilibrado, ya sea desplegado o plegado, aunque el punto de equilibrio ya no esté en el centro. Otra ventaja que aporta este diseño es que no hay espacios cuando el dispositivo está plegado, a diferencia del caso del Galaxy Z Fold 2. Huawei termina el diseño proporcionando al Mate X2 cuatro acabados de color diferentes. Viene en cuatro colores: rosa, azul, blanco y negro.

Especificaciones del Huawei Mate X2

El Huawei Mate X2 tiene una pantalla externa OLED de 6.45 pulgadas que tiene un agujero perforado en forma de píldora en la esquina superior izquierda para dos cámaras frontales. La pantalla tiene una resolución de 2700 x 1160 (456 ppi), una frecuencia de actualización de 90 Hz y una frecuencia de muestreo táctil de 240 Hz.

La pantalla interior tiene un tamaño de 8 pulgadas cuando está desplegada y cuenta con una resolución de 2480 x 2200 (413 ppi) y una amplia gama de colores P3. También es un panel OLED y tiene una frecuencia de actualización de 90Hz, pero su frecuencia de muestreo táctil es menor a 180Hz.

Tiene un procesador Kirin 9000 debajo del capó junto con 8 GB de RAM y 256 GB o 512 GB de almacenamiento. Huawei ha agregado soporte para la expansión del almacenamiento (256GB) A través de su ranura para tarjeta NM patentada. El Mate X2 tiene un escáner de huellas dactilares de montaje lateral, altavoces estéreo, Wi-Fi de doble banda, Bluetooth 5.2, NFC, GPS de doble frecuencia, un sensor de infrarrojos y un puerto USB 3.1 GEN1 Tipo-C.

Huawei envía el teléfono con EMUI 11 basado en Android 10 listo para usar

Sin embargo, dice que se actualizará a HarmonyOS en abril. También reveló que las 200 aplicaciones principales se han optimizado para aprovechar el factor de forma del teléfono. Los usuarios podrán minimizar las aplicaciones en burbujas, abrir dos instancias de una aplicación para una mejor multitarea y más. Sorprendentemente, no hay soporte para un lápiz óptico que le hubiera dado una ventaja sobre el Samsung Galaxy Z Fold 2.

Cuenta con una batería de 4500 mAh en el interior con soporte para carga por cable rápida de 55 W. Desafortunadamente, no hay soporte para la carga inalámbrica. Huawei envía el teléfono con su cargador SuperCharge de 66W.

Cámara Huawei Mate X2

La configuración de la cámara del Huawei Mate X2 es incomparable cuando se trata de teléfonos inteligentes plegables. La cámara principal es un sensor RYYB de 50 Mpx f / 1.9 con OIS y viene con una cámara ultra gran angular de 16 Mpx f / 2.2, una cámara de telefoto de 12 Mpx f / 2.4 con OIS y una cámara de periscopio de 8 Mpx f / 4.4 RYYB que También tiene OIS y trae zoom óptico de 10x. El teléfono también tiene un zoom digital de 100x y un modo supermacro de 2,5 cm. El Mate X2 tiene una cámara frontal de 16 Mpx, pero los usuarios pueden tomar súper selfies con las cámaras traseras cuando el dispositivo está desplegado. En este modo, la pantalla externa sirve como visor.

Precio y disponibilidad

El Mate X2 no es barato ni siquiera en el país de origen de Huawei. El modelo base tiene un precio de RMB 17.999 (~ $ 2.785), mientras que la versión de 512GB RAM cuesta RMB 18.999 (~ $ 2.940). Saldrá a la venta en China el 25 de febrero y vendrá con un cargador Huawei SuperCharge, un cable de datos tipo C, un par de auriculares tipo C y una funda protectora de cuero incluida dentro de la caja.

Huawei también anunció varios accesorios para el Mate X2. Hay un estuche con un soporte que tiene un precio de RMB 299 (~ $ 46), un soporte para automóvil de RMB 399 (~ $ 62) que le permite usar el dispositivo en su estado desplegado, un estuche con ventana que tiene un precio de RMB 399 (~ $ 62), y una funda de cuero que cuesta 699 RMB (~ $ 108).

Resumen de especificaciones técnicas

HUAWEI MATE X2 DIMENSIONES Y PESO Plegado: 161,8 x 74,6 x 13,6/14,7 mm

Desplegado: 161,8 x 145,8 x 4,4/8,2 mm

295 gramos PANTALLAS Interna:

OLED de 8 pulgadas

Resolución 2.480 x 2.200 píxeles

413 ppp

90 Hz

180 Hz de muestreo táctil



Externa:

OLED de 6,45 pulgadas

Resolución 2.700 x 1.160 píxeles

456 ppp

90 Hz

240 Hz de tasa de muestreo PROCESADOR Kirin 9000

GPU Mali G-78 NPU MEMORIA RAM 8 GB ALMACENAMIENTO INTERNO 256/512 GB ampliables con tarjetas NM Card CÁMARA TRASERA 50 Mpx f/1.9, OIS

Gran angular 16 Mpx f/2.2

Telefoto 12 Mpx f/2.4

Telefoto 8 Mpx f/4.4, OIS, zoom óptico x10 CÁMARA DELANTERA Gran angular 16 Mpx f/2.2 BATERÍA 4.500 mAh

Carga rápida 55W SISTEMA OPERATIVO EMUI 11 basado en Android 10 CONECTIVIDAD Dual nanoSIM

5G NSA / SA

4G

WiFi 6

Bluetooth 5.2

USB tipo C

NFC

GPS dual OTROS Plegable

Lector de huellas lateral PRECIO Huawei Mate X2 8/256 GB: unos 2.785 dólares o 2.294 euros al cambio

Huawei Mate X2 8/512 GB: unos 2.940 dólares o 2.422 euros al cambio

