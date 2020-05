mayo 12, 2020

Instagram Lite ya no está disponible en Google Play Store. La compañía ha decidido suspender la versión aligerada de la aplicación principal. Los usuarios que ahora intentan acceder a la variante «Lite» encontrarán un mensaje invitándolos a descargar la aplicación completa. Cada vez más fabricantes eligen diseñar versiones menos pesadas de sus aplicaciones. Estos son programas diseñados específicamente para aquellos que usan un teléfono inteligente no muy bueno. La compañía ha decidido eliminar la aplicación, que no ha logrado un gran éxito.

Cómo eliminar tu cuenta de Instagram y conservar tus fotos

Los informes provienen de todos los países donde la aplicación estaba disponible, a saber, Kenia, México, Perú y Filipinas. La aplicación también tuvo críticas muy positivas y fue una de las más descargadas de la tienda digital. Instagram Lite no era más que un WebView con algunos pequeños cambios (de hecho, solo pesaba 573 kilobytes). Precisamente por esta razón, muchos usuarios estaban poco inclinados a descargar, prefiriendo usar el navegador directamente. De hecho, el resultado fue muy similar al obtenido al conectarse con el navegador al sitio web Instagram.com (y tal vez creando un enlace con la pantalla principal del dispositivo).

La página oficial de la aplicación en Google Play Store ha sido eliminada. Los usuarios que ya han descargado encontrarán un mensaje que indica que «Instagram Lite ya no es compatible». La última actualización de esta aplicación data de octubre de 2019.

Origen: Instagram Lite ya no está disponible en Google Play Store | MobileLabs

[+] Videos de nuestro canal de YouTube