La importancia de saber si de verdad tu móvil es un Android certificado

marzo 7, 2021

Recientemente confirmaron que dos conocidas apps de Google, Mensajes y Google Duo, solo funcionarán en teléfonos con Android certificado. Esta decisión afectaría a usuarios con móviles de marcas como Huawei, aunque muchos usuarios en Android buscan saber si sus teléfonos están o no certificados.

Además, esta cuestión también genera la duda sobre qué son los móviles sin certificar o móviles no certificados. Si tienes un teléfono Android, verificar que está certificado es algo que genera gran tranquilidad, al saber qué podrás seguir usando las apps o servicios de Google sin problema alguno.

Cuando un smartphone se lanza al mercado, puede ocurrir que no tenga aún la certificación definitiva, pero que al poco de estar ya disponible la obtenga. Otro caso es que Google no haya aprobado dicho fabricante, pero que el teléfono se lance de todos modos, porque el fabricante así lo decide. Esto supone que hay usuarios que corren el riesgo de tener un móvil Android no certificado.

Cómo saber si tu móvil Android está certificado

El saber si nuestro teléfono Android está o no certificado es un proceso sencillo, ya que es algo que podremos comprobar en el propio teléfono, para así salir de dudas en todo momento. Si tu móvil no estuviera certificado, podrás encontrarte en el futuro con situaciones como que determinadas aplicaciones no vayan a funcionar más en el dispositivo, como ha pasado ahora con las de Google. Los pasos para comprobar esto son:

Abre la Play Store.

Pulsa en el icono de las tres rayas para desplegar el menú lateral.

Entra en los ajustes.

Desciende hasta la sección de Información.

Fíjate en el último apartado «Certificado de Google Play».

Allí te dirá si tu móvil está o no certificado.

Qué es un móvil sin certificar…

