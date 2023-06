¿La última canción? The Beatles lanzará nuevo sencillo usando IA

junio 14, 2023

Paul McCartney, el legendario miembro de The Beatles, anunció que la banda lanzará un nuevo sencillo este año con la ayuda de la inteligencia artificial (IA) como tributo a John Lennon. Previsto para conmemorar el 81º cumpleaños de McCartney, este lanzamiento anticipado ha sido apodado como la «última canción» de la banda, un testimonio de su fantástico legado.

Utilizando tecnología de inteligencia artificial de vanguardia, McCartney compartió que extrajeron con éxito la voz del difunto John Lennon y continuaron trabajando en un sencillo inacabado de finales de la década de 1970. Este anuncio sigue a los lanzamientos anteriores de los Beatles de «Free as a Bird» y «Real Love» a mediados de los 90, que también se crearon a partir de composiciones incompletas de Lennon.

Música Artificial

Los avances en IA ahora han abierto posibilidades sin precedentes para los artistas que buscan superponer nuevas voces junto con viejas muestras vocales de otros artistas. Con la capacidad de alterar melodías y letras después de extraer la voz de Lennon, el equipo de producción afirma haber aprovechado la verdadera esencia de su arte, dando vida a su trabajo perdido hace mucho tiempo.

A medida que aumenta la especulación entre los devotos fanáticos de los Beatles, una pista en particular ha llamado su atención. Esta canción es «Now and Then», una demo de finales de la década de 1970 que se cree que fue enviada por la viuda de John Lennon, Yoko Ono, a McCartney en 1994. «Now and Then» tiene un gran potencial como nuevo sencillo. Sin embargo, McCartney ha revelado que la canción no se incluyó en la compilación debido a que al guitarrista de la banda, George Harrison, no le gustó la canción.

Reflexionando sobre la icónica pero trágica historia de la banda, es triste notar que John Lennon fue asesinado en 1980, mientras que George Harrison sucumbió al cáncer en 2001. Hoy, solo McCartney y el baterista de 83 años Ringo Starr permanecen como los únicos miembros sobrevivientes. de la banda mundialmente conocida.

Origen: Gizmochina