Las 12 mejores aplicaciones para tu nuevo iPhone

diciembre 29, 2019

Si tienes la suerte de haber desenvuelto un nuevo iPhone como regalo de vacaciones este año, probablemente quieras instalar algunas aplicaciones nuevas en el. Afortunadamente, estamos aquí para ayudar con algunas sugerencias. Los hemos dividido en dos tipos: excelentes aplicaciones que generalmente son divertidas o útiles para tener en su teléfono, y aplicaciones que debe descargar para reemplazar las predeterminadas que Apple incluye en su iPhone. Nuevas aplicaciones para obtener:

TIKTOK: La sensación cultural de Internet de 2019 y la fuente de algunos de los mejores memes y videos de Internet jamás creados. En otras palabras, es el lugar más divertido en Internet en este momento. La aplicación facilita unirse y desplazarse sin fin a través de clips divertidos (o incluso crear su propia sensación viral).

Twitter es una forma vagamente terrible de pasar tu tiempo en estos días, pero si no puedes alejarte del servicio de redes sociales, querrás Tweetbot, lo que hace que usar Twitter sea mucho menos doloroso. Tweetbot te muestra los tweets de las personas que sigues, en el orden en que los tuitearon. No hay anuncios o tweets promocionales, potentes filtros de silencio para bloquear el ruido no deseado y (gracias a los cambios de API hostiles de Twitter) no hay notificaciones que lo envíen constantemente para que vuelva a la aplicación.

Internet es básicamente el mejor libro de cocina que se haya hecho, con recetas para cualquier plato, postre o bebida que desee crear a solo un clic de distancia. Paprika le permite pegar enlaces para esas recetas, extrae la información crucial (ingredientes, instrucciones, porciones) de las historias e historias a veces interminables que los blogs de alimentos insisten en incluir, y guarda la información en su propio libro de cocina digital para obtenerla cada vez que necesito.

Las cámaras de los nuevos iPhones son mejores que nunca, y mucho de eso es gracias a los útiles algoritmos impulsados ​​por inteligencia artificial que funcionan para perfeccionar sus disparos. Sin embargo, si tiene un poco más de conocimientos fotográficos, es posible que desee una aplicación como Halide, que está diseñada para permitirle llevar las cámaras al límite.

Tiempo de seguridad! ¿Asegura sus cuentas de Internet con autenticación de dos factores? Si es así, genial. Authy es la aplicación que querrás usar para los códigos de autenticación. Si no, ¡Vaya a configurar la autenticación de dos factores ahora! Y cuando lo haga, use Authy, que hace un mejor trabajo de almacenamiento y seguimiento de todos esos códigos de autenticación que otras aplicaciones como Google Authenticator.

Hablando de seguridad en Internet, probablemente debería comenzar a usar un administrador de contraseñas en lugar de simplemente ingresar la misma contraseña para todas sus cuentas. LastPass y 1Password son las dos mejores opciones disponibles, cada una con diferentes ventajas / desventajas y costos. Configurar un nuevo teléfono es el momento perfecto para configurar más seguridad.

REEMPLAZOS

MICROSOFT OUTLOOK (EN LUGAR DE APPLE MAIL)

La aplicación de correo predeterminada de Apple para correo electrónico sigue siendo simplemente mala. La interfaz de usuario es difícil de manejar y el soporte para Gmail sigue siendo lo suficientemente pobre en 2019 como para que deba instalar una aplicación de correo electrónico diferente. De ellos, Outlook para iOS sigue siendo una de las mejores opciones , con características útiles, una interfaz de usuario rápida y soporte de Microsoft, lo que significa que estará disponible en los próximos años.

GOOGLE MAPS (EN LUGAR DE APPLE MAPS)

Apple ha actualizado Apple Maps en iOS 13 (que casi seguramente ya está instalado en su nuevo teléfono), y es probablemente el mejor que haya tenido. Eso no importa, porque lo más probable es que lo muevas a una carpeta y uses Google Maps de todos modos, porque eres el tipo de persona que no le gusta perderse en tu camino a donde sea que vayas.

VENMO (EN LUGAR DE APPLE PAY)

Ya sea que esté dividiendo las facturas de Internet con compañeros de habitación o dividiendo una pestaña en un bar, todos tienen que pagarle a otra persona en algún momento. Venmo lo hace simple, fácil y seguro, y a diferencia de Apple Pay, también funciona en cosas que no son iPhones.

GOOGLE PHOTOS (EN LUGAR DE APPLE PHOTOS)

Apple Photos es la aplicación de fotos predeterminada, y es probable que nunca la reemplace ya que allí es donde van todas las fotos que toma. Pero de todos modos, debe configurar Google Photos, que respalda todas sus imágenes y videos de forma gratuita. Es cierto que es posible que no se guarden en la más alta calidad, pero es mejor que ninguna copia de seguridad, y cuando se trata de todas sus fotos favoritas, ¿por qué correr el riesgo?

FANTASTICAL 2 (EN LUGAR DE APPLE CALENDAR)

El calendario predeterminado de Apple está bien para tareas básicas, pero si quieres algo un poco más poderoso, obtén Fantástico. Sí, cuesta dinero real, pero obtendrá una interfaz de usuario que es mucho más útil en la pantalla de un teléfono que la de Apple, junto con las excelentes señales contextuales de Fantastical que pueden agregar automáticamente detalles como fechas o ubicaciones cuando agrega nuevos eventos. También tiene un widget realmente excelente que es mucho mejor que la aplicación de calendario predeterminada.

OTTER VOICE MEETING NOTES (EN LUGAR DE NOTAS DE VOZ)

Esto es un poco más de una categoría de nicho, pero si graba muchas notas de voz en su iPhone (tal vez sea un estudiante que quiera reproducir conferencias o un periodista de tecnología que necesite entrevistar a personas de vez en cuando), entonces querrás Otter. Es una aplicación de grabación de voz impulsada por IA que transcribe en vivo las cosas mientras habla, y las almacena en la nube para acceder desde cualquier lugar. También viene con 600 minutos de transcripción gratis por mes, lo que debería ser suficiente para la mayoría de las personas.

