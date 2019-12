9 excelentes apps para tu nuevo dispositivo Android

diciembre 29, 2019

Configurar un nuevo teléfono es una oleada de ingresar contraseñas, transferir datos de contacto, descargar aplicaciones de redes sociales imprescindibles e ingresar aún más contraseñas. Una vez hecho todo, es hora de llenar tu teléfono con todo lo que puedas necesitar día a día: una aplicación meteorológica más inteligente, una buena apps de correo electrónico y algunas cosas para asegurarse de tener mucho para leer y escuchar. Aquí están nuestras sugerencias sobre por dónde empezar.

9 excelentes apps para su nuevo dispositivo Android

DARK SKY: Dark Sky todavía se siente un poco como magia cada vez que funciona: es una aplicación meteorológica que predice cuándo comenzará y dejará de llover, hasta el último momento, y generalmente es bastante precisa. ¿Deberías correr antes de que empiece a llover, o deberías esperar afuera unos minutos porque va a pasar el mal tiempo? Dark Sky te permite saber y puede evitar que te mojes. Las características básicas de la aplicación son gratuitas, pero tendrá que pagar $ 3 por año para obtener sus pronósticos detallados de lluvia. Vale la pena el precio.

Probablemente hayas escuchado esto antes, pero realmente deberías estar usando un administrador de contraseñas. Pueden ser un poco molestas. Pero una vez que ingresa al flujo, todo lo que hace en línea se vuelve mucho más seguro, y el inicio de sesión se convierte en una brisa. Los administradores de contraseñas crean y almacenan contraseñas únicas y seguras para cada sitio web que utiliza, por lo que si una es robada, y se producen infracciones importantes del sitio web con cierta regularidad , todas sus otras cuentas permanecen seguras. Recomiendo dos apps aquí: 1Password es mi favorita, pero viene con una tarifa mensual. LastPass es una alternativa perfectamente buena disponible de forma gratuita. Simplemente me parece un poco menos bonita de ver.

FILLES BY GOOGLE: clean up space on your phone

Esta debería ser la aplicación de exploración de archivos que viene integrada en Android. En las ocasiones en que necesita buscar un archivo que se guardó en una ubicación misteriosa en su teléfono, Google Files lo hace mucho más fácil de encontrar, con secciones obvias para descargas, videos, audio y otros documentos. (La aplicación de archivos incorporada de Android tiene opciones similares, pero son más confusas o requieren más toques para acceder). Files by Google también ofrece algunas funciones adicionales útiles, como una pestaña completa dedicada a resaltar archivos antiguos que tal vez quieras obtener. deshacerse de liberar espacio.

PERIOD TRACKER CLUE: ovulation and cycle calendar

Period Tracker Clue es una aplicación fácil de usar para rastrear su período, con un diseño limpio y un lenguaje e iconografía neutrales al género. El creador de la aplicación dice que no vende sus datos de salud, aunque ocasionalmente comparte datos anónimos con los investigadores. Este año, la aplicación recibió un par de actualizaciones notables destinadas a mostrar mejor los patrones en sus ciclos y resaltar las irregularidades. La aplicación es de uso gratuito, pero Period Tracker Clue recientemente comenzó a ofrecer una suscripción en la aplicación que le brinda pequeños beneficios, como descuentos en productos e informes de datos enviados por correo electrónico.

Todo el día me encuentro con artículos que quiero leer pero que no tengo tiempo. Pocket te permite guardar rápidamente esas historias para más adelante, para que no te olvides de ellas, y las descarga para que puedas leerlas sin conexión, perfecto si eres alguien que viaja con frecuencia en un metro, un avión o simplemente espera en algún lado Con mala señal. ¿Alguna vez terminaré de leer toda mi cola de Pocket? Absolutamente no. Pero eso solo significa que siempre tendré algo esperando en mi teléfono cuando tenga algo de tiempo para matar.

Usar una lista de tareas adecuada ayuda a hacer seguimiento de tareas de trabajo (y tareas pendientes) sea mucho más fácil. TickTick es simple y flexible. Puede descargarlo en cualquier plataforma importante o usarlo en la web, y las tareas se sincronizan en todos los dispositivos. Agregar algo es fácil, gracias a la compatibilidad con el lenguaje natural (por ejemplo, simplemente escriba «Ajustar regalos a las 8 p.m.el 24 de diciembre» y listo) Si bien uso principalmente TickTick en mi Mac, la aplicación de Android es lo que lo reúne todo, entregando notificaciones cuando se solicitan y mostrando los próximos plazos en un widget altamente personalizable.

Por alguna razón, Android no viene con apps de grabación de voz incorporada (aunque algunos fabricantes de dispositivos, como Samsung y Google, hacen la suya propia). Si eres una persona que normalmente graba reuniones, entrevistas o, básicamente, cualquier cosa que involucre a personas que hablan, Otter es tu respuesta. La aplicación facilita el salto a una grabación, y una vez que está hecha, crea una transcripción automática de toda la grabación (solo en inglés), incluso tratando de dividirla entre diferentes hablantes. Nunca es perfecto (y requiere que envíes tu audio a los servidores de Otter, algo que debes tener en cuenta para la privacidad), pero es sorprendentemente buena. Para alguien como yo, que siempre está buscando cosas específicas que recuerdo de las entrevistas, Otter cambia las reglas del juego.

Pocket Casts ha sido visto durante mucho tiempo como una de las mejores, si no la mejor apps de podcast para Android. Este año, mejoró aún más: es gratis, con el precio de $ 4 desapareciendo en favor de algunas características de suscripción premium pero opcionales. La aplicación tiene una interfaz limpia que pone el foco en el arte del podcast. Hay muchas características más sofisticadas (como sincronización de reproducción entre dispositivos, ajuste de velocidad de reproducción y recorte de silencio) para aquellos que las buscan.

La aplicación Gmail de Google se ve mucho mejor que esta vez el año pasado gracias a un gran rediseño. Pero la aplicación aún no es muy buena para cualquiera que tenga que lidiar con toneladas y toneladas de correo electrónico todos los días. Si está inundado de mensajes, particularmente los que no necesita mirar de inmediato, el Outlook de Microsoft puede hacerse cargo. Divide su bandeja de entrada en dos secciones: “Enfocado” y “Otro”. Oculta automáticamente todo lo que sospecha que no es importante dentro de esa sección menor. La aplicación también puede limitar sus notificaciones a solo los correos electrónicos que considere lo suficientemente importantes como para llegar a su bandeja de entrada principal. Un gran alivio para cualquier persona abrumada por las notificaciones. El filtrado a veces puede hacer que las cosas salgan mal, aunque he descubierto que es erróneo mostrar demasiados correos electrónicos, en lugar de que te pierdas algo que necesitas ver.

