enero 2, 2022

Escanear código QR es cada vez más útil necesario. La popularidad de estos sucesores de los códigos de barras es indiscutible. Desde los green pass sanitarios en Europa hasta los menú de los restaurantes, sus aplicaciones son prácticamente infinitas. Pero para aprovechar sus ventajas necesitas un celular que pueda escanear código QR.

Imagen vía Depositphotos

En un momento, los códigos QR se consideraron la forma más nueva y prometedora de conectar las marcas con los consumidores en línea. Desafortunadamente, la tecnología no explotó como algunas personas esperaban. Si bien los códigos QR han demostrado su utilidad y aún existen, difícilmente son universales. Sin embargo, escanear un código QR es a menudo la forma más rápida y sencilla de acceder a una página web, y las marcas suelen utilizar estos códigos en el empaque de sus productos o en los materiales promocionales para guiar a los consumidores hacia la información sobre el producto u ofertas especiales.

Con el brote de coronavirus, la gente se ha dado cuenta de que una gran cantidad de gérmenes y enfermedades pueden transmitirse por contacto. En este mundo cada vez más digitalizado, existen algunas aplicaciones y servicios que uno debe tener en su teléfono para hacer uso de estas nuevas soluciones sin contacto.

Escanear código QR con iPhone y Android

Con los iPhone es muy fácil. Sin tener que hacer nada, la app de la cámara, automáticamente detecta cuando hay encuadrado un código QR y te pregunta si quieres interactuar con su contenido. Casi siempre se trata de un link, pero puede contener hasta información de contacto, por ejemplo.

En Android, escanear código QR se complica un poquito, porque necesitarás instalar una app adicional a la de la cámara. Pero no hay problema, la oferta de apps gratis para escanear código QR es larga. A continuación encontrarás una selección de las mejores aplicaciones gratis para escanear código QR en dispositivos Android disponibles en la Google Play Store o en la tienda de Amazon:

QR Code Reader

QR Code Reader es una de las mejores aplicaciones de escáner de códigos QR. Esta aplicación también tiene una capacidad de lectura rápida y receptiva y puedes descargarla de forma gratuita. También incluye diferentes funciones, como escanear códigos QR en tiempo real con tu cámara de Android.

Para escanear el código QR​​, simplemente abre la aplicación, alínea el código. QR Code Reader reconocerá automáticamente cualquier código QR​​. Al escanear el código QR​​, si el código contiene una URL, puedes abrir el Browser para ir al sitio. Si el código contiene sólo texto, se puede ver al instante.

QR Reader for Android

Además del escanear código, esta app tiene opciones interesantes como generar los códigos QR de tu empresa, que funcionan muy bien para gente de negocios, especialistas en marketing o anunciantes, pero no son compatibles con dispositivos iPhone. También puede compartir los datos del código QR en varias plataformas sociales como correo electrónico, Facebook o Twitter, tiene un navegador web integrado y vista de mapa.

Desarrollada por TapMedia, con sede en el Reino Unido, esta aplicación de escaneo QR puede escanear códigos QR de forma rápida y sin esfuerzo. Lo que lo distingue de la multitud es que también se puede usar para escanear una variedad de cosas diferentes. Por ejemplo, se puede usar para escanear rompecabezas de Sudoku y almacenarlos en su teléfono inteligente, para que pueda jugarlos sobre la marcha. También se puede utilizar para compartir códigos QR por correo electrónico o redes sociales.

Lector y escáner de códigos QR para Android

Desarrollado por los expertos en ciberseguridad de Kaspersky, hace lo que esperaría que hiciera una aplicación de escaneo QR de una empresa de ciberseguridad: escanear en busca de códigos QR inseguros y maliciosos. Es tan fácil de usar como la aplicación de cámara nativa de su teléfono inteligente. Verifica rápidamente la seguridad de cada código QR que escanea con él y proporciona una advertencia cada vez que encuentra un enlace no confiable. También proporciona el beneficio adicional de una pestaña Historial, por lo que puede volver rápidamente a los sitios web asociados con códigos QR anteriores.

Este escáner de códigos QR lo protegerá de códigos QR fraudulentos que contienen enlaces peligrosos que pueden llevarlo a un lugar al que no desea ir y exponerlo a trampas de phishing y malware. Este es un aspecto muy importante que la mayoría de los lectores de códigos QR tienden a ignorar. El escáner QR de Kaspersky se ve genial. Almacena sus códigos QR escaneados, viene con su propio navegador (no es necesario elegir dónde mostrar el contenido) y, aunque no viene con una opción para compartir instantáneamente, puede copiar el enlace del código QR para compartirlo más tarde. La legibilidad del código QR no es tan rápida como cabría esperar. Aún así, teniendo en cuenta que la aplicación analiza el código para asegurarse de que sea seguro acceder a él, el poco tiempo extra que lleva cargar el contenido es comprensible.

NeoReader QR & Barcode Scanner

NeoReader puede escanear códigos de barras y códigos QR. Entonces, además de escanear un código QR y abrir un enlace, también puede usarlo para escanear el código de barras de un producto y buscar el producto en la web. Esto es muy útil cuando encuentra un artículo mientras compra en la tienda que prefiere ordenar en línea. NeoReader QR & Barcode Scanner está disponible tanto para Android como para iOS.

En cuanto a los códigos QR, la legibilidad es rápida y sencilla. Simplemente arrastre hacia abajo el menú principal y estará listo. Al escanear un código QR, puede abrir el enlace en el navegador de su dispositivo móvil o tocar «Más» para guardar el contenido o compartirlo por correo electrónico, SMS, Facebook o WhatsApp. El historial de esta aplicación es muy útil ya que te permite realizar acciones sencillas con facilidad. Puede abrir el enlace del código, cambiar su nombre por uno más adecuado, borrarlo, compartirlo o incluso exportarlo (esta última característica cuesta $ 0,99). Con todo, NeoReader es tan bueno como puede ser cuando desea escanear códigos QR y ordenar sus enlaces de una manera organizada.

QuickMark – QR Code Reader

Esta aplicación está desarrollada por SimpleAct Inc. y es un lector de códigos de barras múltiple que también incluye varias funciones, incluido el escaneo de códigos QR en bloque (lo veremos más adelante). Cuando abra la aplicación QuickMark, notará que una vez que escanea un código; el marco puede ser ajustable. Esta es una de sus características que es genial y bien pensada por el desarrollador. Este es uno de los muchos trucos geniales que ofrece esta aplicación. Puede escalar el marco para que se ajuste perfectamente a su código si, por ejemplo, está abarrotado de texto a su alrededor.

Además de las acciones habituales, como compartir y guardar códigos escaneados, también puede crear y personalizar sus propios códigos QR utilizando el creador de códigos QR en la aplicación QuickMark. Son fáciles de configurar y personalizar.

Ahora, pasemos a la especialidad de QuickMark: escaneo masivo. Suponga que desea escanear varios códigos QR para guardar sus URL. La mayoría de los lectores de códigos QR abren un cuadro de diálogo después de escanear y le preguntan si desea abrir el enlace o guardarlo o compartirlo. Con QuickMark, puede omitir esta acción. Escanee sus códigos QR y guarde su contenido para más tarde.

Origen: Bollyinside.com

[+] Videos de nuestro canal de YouTube