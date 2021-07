Las mejores prácticas de la industria minera y cripto

julio 13, 2021

La minería de criptomonedas ha sido una práctica comercial durante varias décadas. Miles y tal vez incluso millones hicieron una fortuna. La evolución de la industria dio forma a varios algoritmos de consenso, lo que resultó en un proceso más complicado para encontrar la criptomoneda adecuada para la mía.

Vale la pena señalar que conocer todas las ventajas y desventajas de la industria podría aumentar significativamente el retorno de la inversión (ROI) en la toma de decisiones. Entonces, estudiemos las alternativas, disponibles hoy y los proyectos en perspectiva, que perturban activamente la industria actual.

La minería tradicional sigue siendo cara

Hoy en día, la minería de criptomonedas se puede aplicar tanto a los principales activos como a mucho más que eso. Puede resultar bastante caro participar en la minería de Bitcoin, Ethereum, Litecoin u otros activos. La compra de hardware requerida para comenzar la operación minera a menudo requiere una fuerte inversión inicial. Además, se requiere pagar las tarifas tradicionales de mantenimiento relacionadas con la minería.

Es un hecho comúnmente conocido que la electricidad es el núcleo de las criptomonedas mineras. El algoritmo de prueba de trabajo, utilizado activamente por Bitcoin, Ethereum y otros también, requiere una capacidad minera significativa a lo largo del tiempo.

Alimentar esas máquinas requiere mucha más electricidad. Este concepto ha recibido mucho escrutinio últimamente. A pesar de que la mayor parte de la electricidad minera de Bitcoin proviene de fuentes renovables, incluso Elon Musk critica la red de Bitcoin por su severo impacto en el medio ambiente.

Hoy en día, el concepto de minería actual va mucho más allá de la prueba de trabajo, creando nuevas y emocionantes oportunidades para espectadores y entusiastas, a pesar de que puede ser costoso, competitivo y arriesgado. Es extremadamente importante comparar las diferentes opciones disponibles en la tabla y revelar el enfoque que funcionará mejor.

La ruta de la minería tradicional

Hay varias opciones para explorar para esos usuarios, esforzándose por elegir una opción más tradicional y luego extraer criptomonedas mientras usan su propia tarjeta gráfica (GPU). Entonces, todo se reduce a encontrar una GPU, capaz de minar a velocidades competitivas y elegir la red adecuada para maximizar las ganancias. Vale la pena señalar que la última opción puede ser un poco complicada a pesar de que existen opciones dignas de mención, capaces de sorprender a algunas personas.

Hoy en día, Ravencoin es la moneda más rentable para extraer utilizando GPU. A pesar de que el algoritmo X16 es bastante fácil de usar y accesible para cualquiera, habiendo obtenido una tarjeta gráfica reciente, ese hecho puede ser un poco sorprendente. Las recompensas generalmente dependen en gran medida del precio de RVN, sin embargo, la moneda tiene una recompensa de bloque de 5000 RVN. Dependiendo de la cantidad de electricidad pagada, es relativamente sencillo ganar unos pocos dólares por día extrayendo la moneda alternativa actual.

La minería de Ethereum es una opción más favorable. Hoy en día sigue siendo uno de los activos criptográficos más populares del mercado, aunque existe mucha competencia en la red. Además, la gente espera que el valor de ETH aumente en los próximos meses debido al próximo cambio a prueba de participación. Explorar las diferentes oportunidades puede resultar valioso, a pesar de que no hay garantía de que eso suceda. No está claro cuándo ocurrirá el cambio de prueba de trabajo a prueba de participación. Asegurar un retorno de la inversión para las personas que comienzan a extraer Ethereum hoy puede ser imposible, dependiendo de la línea de tiempo de los desarrolladores.

Encontrar la tarjeta correcta es extremadamente importante para aquellos que se esfuerzan por participar en la minería de GPU. NVIDIA GeForce RTX 3090, con una ganancia máxima de $ 7.23 por día, se considera la tarjeta más lucrativa, según WhatToMine. Pero es imposible encontrar una tarjeta de este tipo a precios medios. AMD Raden VII sigue siendo competitivo, a pesar de su lanzamiento en 2017. Nadie debería esperar enriquecerse de la noche a la mañana con la minería de criptomonedas, ya que es un hecho comúnmente conocido que los costos no siempre superarán las ganancias.

Explorando opciones alternativas

Hay otras opciones para explorar, en lugar de optar por la minería de GPU o comprar hardware especial para minar Bitcoin. Por ejemplo, existe la moneda Crypton, que proporciona una solución, que involucra a Utopia Mining Bot. Vale la pena mencionar que este Bot no participa en el comercio de criptomonedas, ya que apoya la red operando un nodo para recolectar recompensas. Proporciona un giro diferente al concepto de minería tradicional al tiempo que incentiva a los usuarios. Además, la red evita la minería egoísta que es extremadamente importante.

El único requisito para aquellos que se esfuerzan por maximizar sus rendimientos mineros es ejecutar Mining Bot (el robot minero) 24/7. Los nodos tienen la tarea de proporcionar RAM, enrutamiento de paquetes y generar paquetes «falsos» para encubrir los paquetes de los datos reales. Todas las transacciones, que ocurren a través de la red Utopia a través de Crypto, son completamente confidenciales e imposibles de rastrear. Para proporcionar esa funcionalidad, los nodos son esenciales, lo que los hace elegibles para una recompensa. Debido al hecho de que los usuarios proporcionan recursos a cambio de las recompensas actuales, es posible concluir que son recompensas de «minería», incluso si no se trata de software o hardware de minería regular.

Ejecutar un servidor de energía virtual o un VPS es la mejor manera de mantener el nodo funcionando continuamente. La instalación de Utopia Mining Bot en una VPN debería brindar a los propietarios de nodos una gran oportunidad de maximizar sus retornos y ganancias. Otro dispositivo de hardware, como una computadora o un teléfono inteligente, no garantizará el 100% de tiempo de actividad en el nodo. Por lo tanto, puede ser beneficioso elegir un enfoque diferente, que requiere menos mantenimiento.

Vale la pena mencionar que el Utopia Mining Bot no es una característica, que se puede habilitar en la propia aplicación. Esta es una aplicación separada para que los usuarios la descarguen manualmente. Optar por el enfoque actual hace que la participación en la minería de Crypton sea consciente y deliberada, lo que empodera aún más a los usuarios y se esfuerza por unirse al ecosistema actual.

Conclusión

El concepto de minería de criptomonedas se presenta en múltiples formas. Algunas personas prefieren la opción tradicional de GPU o compra de unidades mineras dedicadas para competir por la parte de recompensas en bloque. Otros usuarios intentarán hacer algo más accesible, que requiera mucha menos experiencia y molestias y, al mismo tiempo, proporcione resultados aceptables.

Entonces, cuando se trata de la minería de criptomonedas, no existe un enfoque correcto o incorrecto. El enfoque de la utopía difiere de algo a lo que la gente podría estar acostumbrada hoy. Pero vale la pena señalar que ejecutar un nodo, proporcionar recompensas y utilizar recursos, incluido el hardware y el ancho de banda para potenciar una red, puede considerarse «minería», incluso si no es en el sentido tradicional. Una forma de pensar no estándar nunca es una mala idea, especialmente si puede hacer que las criptomonedas sean más atractivas y accesibles.

