Lista de 7 móviles Xiaomi que no recibirán MIUI 12.5 Enhanced

noviembre 17, 2021

Xiaomi MIUI 12.5 Global llegó a principios de este año y fue seguido por MIUI 12.5 Enhanced Update, que comenzó a implementarse para dispositivos en el tercer trimestre de 2021. Ahora Xiaomi anuncia en su canal oficial de Telegram y Mi Fans Home, una lista de dispositivos que no recibirán la actualización mejorada MIUI 12.5.

Según una publicación en el canal Xiaomi y MIUI News Telegram, los siguientes dispositivos no se pueden actualizar a MIUI 12.5 Enhanced Edition

Redmi 7

El Redmi Y3

Redmi Note 7

El Redmi Note 7s

Redmi Note 7 Pro

Redmi 7A

Poco F1

Para recordar:

MIUI 12.5 Enhanced viene con características como algoritmo enfocado, memoria atomizada, almacenamiento líquido, equilibrio inteligente y también permite al usuario desinstalar la mayoría de las aplicaciones del sistema.

Es sorprendente que Xiaomi haya excluido estos dispositivos de MIUI 12.5 y posibles actualizaciones futuras. Con la excepción del Poco F1 que se lanzó en agosto de 2018, todos los demás dispositivos mencionados anteriormente han sido lanzamientos a principios de 2019, lo que los hace bastante recientes.

Dado que los dispositivos anteriores ya han recibido MIUI 12 estable, no está claro por qué Xiaomi eligió filtrarlos de MIUI 12.5. Esto probablemente también sea una indicación de que las versiones posteriores de OTA pueden no adornar estos dispositivos. En cualquier caso, estos siete modelos dejarán de recibir actualizaciones, pero todas sus funciones seguirán siendo igual de funcionales, por lo que no tendrás problema alguno para seguir usándolos.

