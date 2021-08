agosto 30, 2021

Hoy, fue revelada una lista no oficial de dispositivos Xiaomi que que recibirán la actualización de Android 12. Ya casi en septiembre, Google debe estar a punto de liberar la versión estable de Android 12. Después de meses de pruebas beta con usuarios de Pixel, el gigante de las búsquedas está terminando los ajustes para implementar Android 12. De hecho, la última versión beta de Android 12 4.1 ya viene con algunos ajustes finales.

Lista de celulares Xiaomi que recibirán la actualización de Android 12 y los que no

Poco después del lanzamiento oficial, esperamos que los OEM de Android comiencen a divulgar sus planes para el lanzamiento de A12. Empresas como Oppo, OnePlus y Realme anunciarán sus respectivas máscaras basadas en Android 12. Mientras tanto, Xiaomi debería comenzar a implementar Android 12 para algunos teléfonos inteligentes con MIUI 12.5 en la parte superior.

La lista no oficial de teléfonos inteligentes Xiaomi elegibles para la actualización de Android 12 tiene sentido. Sin embargo, algunos dispositivos compatibles pueden estar ausentes aquí. Por lo tanto, si su dispositivo no está aquí, no pierda las esperanzas todavía. La fuente de la lista es Xiaomiui e incluye los dispositivos lanzados por Xiaomi, así como los lanzados bajo las marcas Redmi, POCO y Black Shark. La fuente afirma que la lista se elaboró ​​con base en información de fuentes internas. Sin embargo, todavía tiene un estatus «no oficial». Algunos de los dispositivos aquí ya se encuentran en las etapas beta interna o beta cerrada de Android 12, por lo que pueden recibir la actualización hasta fin de año.

DISPOSITIVOS EN BETA INTERNA DE ANDROID 12

MIX 4

Xiaomi Mi 11X / POCO F3 / Redmi K40

Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 10S

Mi 10 / Mi 10 Pro / Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10T / Mi 10T Pro / Redmi K30S Ultra

Mi Pad 5 / Mi Pad 5 Pro / Mi Pad 5 Pro 5G

Redmi K30 Pro / Redmi K30 Zoom / POCO F2 Pro

Redmi Note 8 2021

POCO X3 Pro

DISPOSITIVOS EN BETA CERRADA DE ANDROID 12

Mi 11i / Mi 11X Pro / Redmi K40 Pro / Redmi K40 Pro+

Mi 11 / Mi 11 Pro / Mi 11 Ultra

TELÉFONOS INTELIGENTES XIAOMI QUE RECIBIRÁN LA ACTUALIZACIÓN DE ANDROID 12

Mi MIX Fold

Xiaomi Mi 11 Lite 4G

Mi 10 Lite 5G / Mi 10 Lite Zoom / Mi 10 Youth 5G

Xiaomi Mi 10i / Mi 10T Lite

Mi Note 10 / Mi Note 10 Pro / Mi CC9 Pro

Xiaomi Mi Note 10 Lite

DISPOSITIVOS REDMI Y POCO OBTIENEN LA ACTUALIZACIÓN DE ANDROID 12

Redmi 10

Black Shark 3 series

Redmi 10X 5G / Redmi 10X Pro

Redmi Note 9S / Redmi Note 9 Pro / Redmi Note 9 Pro Max / Redmi Note 9 5G / Redmi Note 9T / Redmi Note 9 Pro 5G

POCO X2 / POCO X3 / POCO X3 NFC

Redmi K30 Ultra

Redmi K40 Gaming

POCO F3 GT

Redmi K30 / Redmi K30 5G / Redmi K30 5G Racing / Redmi K30i 5G

POCO M3 Pro 5G

POCO M3

Black Shark 4 series

Redmi Note 10 / Redmi Note 10S / Redmi Note 10T / Redmi Note 10 5G / Redmi Note 10 Pro / Redmi Note 10 Pro Max /Redmi Note 10 Pro 5G (China)

POCO M2 Pro

Redmi 9T / Redmi 9 Power / Redmi Note 9 4G (China)

La lista es extensa e incluye muchos teléfonos inteligentes de 2021 y 2020. Por lo tanto, si su dispositivo es de 2020/2021 y está ausente en la lista anterior, aún puede tener esperanzas de una actualización de Android 12. Por supuesto, existen ciertas excepciones. Desafortunadamente, no se puede decir lo mismo de los dispositivos 2019 y anteriores.

DISPOSITIVOS QUE NO ACTUALIZARÁN A ANDROID 12

Mi 9 series

Mi 9T series

Redmi K20 series

Mi CC9 series

Redmi Note 8 series / Redmi Note 9 / Redmi 10X 4G

Redmi 9 series / Redmi 9 Prime

POCO C3

POCO M2/ POCO M2 Reloaded

LA MAYORÍA DE LOS TELÉFONOS INTELIGENTES DE 2019 SE ESTÁN INVITADOS A LA FIESTA

La lista de dispositivos que no obtienen Android 12 se compone principalmente de teléfonos inteligentes 2019. Sin embargo, hay algunas «sorpresas» en la lista. Por ejemplo, tenemos el Redmi Note 9 con Helio G85 lanzado en los mercados globales. El dispositivo se lanzó con Android 10 y aparentemente recibirá solo una actualización importante a Android 11. Lo mismo ocurre con los teléfonos inteligentes de la serie Redmi 9 que incluyen dispositivos como Redmi 9, 9A, 9 Prime y 9C.

El POCO C3 se basa en el Redmi 9C, mientras que el POCO M2 es básicamente un Redmi 9 / Redmi 9 Prime renombrado. Entonces, como los dispositivos base no reciben la actualización, los que han cambiado de nombre tampoco la recibirán.

Android 12 también significa el final de la línea para teléfonos inteligentes exitosos como el Redmi Note 8. El rey de gama media se lanzó con Android 9 Pie y tardó un año entero en obtener Android 10. Recibirá una actualización de Android 11 pronto y eso sea ​​el final de la línea. La legendaria serie Redmi K20 también quedará fuera de la fiesta de Android 12.

Vale la pena señalar que estos dispositivos aún pueden obtener MIUI 13 una vez que se lance. Xiaomi tiende a actualizar MIUI incluso utilizando versiones subyacentes de Android más antiguas. Por supuesto, algunas funciones serán limitadas.

Origen: Aquí están los teléfonos inteligentes Xiaomi que obtienen la actualización de Android 12

[+] Videos de nuestro canal de YouTube