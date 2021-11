LiveU acompaña a Rocky en su última pelea

noviembre 19, 2021

Broadcast Management Group produce la transmisión en vivo de Rocky IV utilizando el flujo de trabajo REMI inalámbrico de LiveU. La producción se llevó a cabo en Las Vegas y fue un evento en vivo de 8 cámaras donde se presentaron preguntas y respuestas en vivo antes del show con el escritor y director Sylvester Stallone en Filadelfia. La icónica película de Rocky IV que presenta el viaje de Rocky Balboa (Sylvester Stallone) a la URSS para defender su título contra Iván Drago (Dolph Lundgren) celebra su 40 aniversario este año. Para conmemorar este hecho se programó el lanzamiento del nuevo Ultimate Director’s Cut de la película.

Broadcast Management Group (BMG) se asoció con MGM Studios en la producción de un programa en vivo donde se utilizaron 8 cámaras en varios lugares dentro del Philadelphia Film Center que transmitieron el evento a través del centro de producción remota- REMI Broadcast- de próxima generación en Las Vegas. Las unidades de campo de nivel de producción multicámara LU800 de LiveU son el núcleo del flujo de trabajo de producción de REMI, que ofrece transmisiones de video en vivo rentable y de alta calidad.

«Estamos complacidos en ofrecer transmisiones en vivo del evento especial que conmemora el aniversario de Rocky IV y compartimos el mismo mensaje: Determinación inquebrantable para cumplir los sueños», dijo Mike Savello, vicepresidente de ventas de LiveU para América. «La capacidad del LU800 de cuatro feeds full-HD, completamente sincronizados para transmitir desde una sola unidad portátil cambia la economía de la producción remota y brinda a empresas como BMG la capacidad de entregar contenido en vivo de alta calidad a pantallas de cine, televisores y dispositivos móviles».

La producción contó con un pre-show en vivo de 20 minutos, seguido de una sesión de preguntas y respuestas de 25 minutos con la estrella, guionista y director, Sylvester Stallone,posteriormente se pudo ver el estreno de la película ante el público en más de 700 teatros en todo el país.

El evento se rodó con ocho cámaras de retransmisión desde Grass Valley, incluida una grúa en el teatro y dos cámaras en la alfombra roja. El CEO de BMG, Todd Mason, dirigió en el sitio la transmisión en vivo desde una unidad móvil REMI Mobile Unit One de BMG. Las señales en vivo se enviaron desde dos unidades de campo LU800 al centro de transmisión BMG REMI en Las Vegas y luego se conectaron con los cines.

