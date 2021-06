Los vídeos subidos a YouTube antes de 2017 cambiarán por defecto de «Ocultos» a «Privados»

junio 24, 2021

Oculto es una configuración para los vídeos subidos a YouTube que cualquier persona con el enlace a ese video en particular puede ver y compartir, pero que no aparecen en los resultados de búsqueda ni en otras pestañas. En 2017, YouTube implementó una actualización de seguridad en el sistema que genera nuevos enlaces ocultos de YouTube. Esta actualización incluyó mejoras de seguridad que hacen que los enlaces de tus videos no listados sean aún más difíciles de descubrir para alguien (si no has compartido el enlace con ellos). Ahora están realizando cambios en los videos ocultos más antiguos que se cargaron antes de que se realizara esa actualización.

Como parte de estos cambios, los vídeos subidos a YouTube no listados u ocultos cargados antes de 2017 se convertirán en privados a partir del 23 de julio de 2021. YouTube también ofrece a los creadores la opción de excluirse de esta actualización de seguridad y mantener sus videos en su estado actual si así lo prefieren. Si tienes un video que se ve afectado por este cambio, serás notificado directamente. Deberás seguir uno de los siguientes pasos antes del 23 de julio de 2021:

Hacer nada. A partir del 23 de julio, configuraremos los videos «Ocultos» o No listados que se hayan subido antes de 2017 en «Privado». Como recordatorio, los videos privados solo pueden ser vistos por usted y las personas que elija. Una vez que estos videos se conviertan en privados a partir del 23 de julio, cualquier vínculo que se haya utilizado anteriormente para insertarlos o compartirlos como Oculto o No listado ya no funcionará.

A partir del 23 de julio, configuraremos los videos «Ocultos» o No listados que se hayan subido antes de 2017 en «Privado». Como recordatorio, los videos privados solo pueden ser vistos por usted y las personas que elija. Una vez que estos videos se conviertan en privados a partir del 23 de julio, cualquier vínculo que se haya utilizado anteriormente para insertarlos o compartirlos como Oculto o No listado ya no funcionará. Opta por no participar en este cambio. Completa este formulario antes del 23 de julio de 2021 para mantener tus videos ocultos subidos antes de 2017 en su estado actual no listado. Si tratas sus videos no listados como videos públicos (por ejemplo, están incrustados en sitios de terceros o compartidos en redes sociales), desde YouTube te recomiendan que optes por no participar en este cambio. Si opta por no participar, tus enlaces existentes seguirán funcionando como lo hacen hoy, pero no se beneficiarán de la actualización de seguridad.

Completa este formulario antes del 23 de julio de 2021 para mantener tus videos ocultos subidos antes de 2017 en su estado actual no listado. Si tratas sus videos no listados como videos públicos (por ejemplo, están incrustados en sitios de terceros o compartidos en redes sociales), desde YouTube te recomiendan que optes por no participar en este cambio. Si opta por no participar, tus enlaces existentes seguirán funcionando como lo hacen hoy, pero no se beneficiarán de la actualización de seguridad. Haz público tu video no listado. Puedes hacer que tus videos no listados cargados antes de 2017 sean «Públicos», y serán visibles para cualquier persona que use YouTube.

Puedes hacer que tus videos no listados cargados antes de 2017 sean «Públicos», y serán visibles para cualquier persona que use YouTube. Vuelve a cargarlo como un nuevo video no listado. También puede volver a cargar estos videos antiguos como Ocultos o No listados en el nuevo sistema para beneficiarse de la actualización de seguridad. Sin embargo, los datos asociados con la carga original, como las vistas o los comentarios, no se transferirán. Cualquier video incrustado que use el enlace anterior también deberá actualizarse a la nueva URL del video.

Como recordatorio, la función Oculto o No listado no va a ninguna parte. La opción para subir videos nuevos como Ocultos seguirá disponible. Esta actualización afectará solo a los videos subidos antes del 1 de enero de 2017. Recomendamos a los creadores de YouTube que revisen sus videos antiguos ocultos y elijan la mejor configuración de privacidad para ellos.

