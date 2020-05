Mejores reproductores de música en Android

mayo 3, 2020

Escuchar música y tus canciones favoritas sobre la marcha es muy divertido, especialmente si tienes un dispositivo Android. No necesitas el reproductor de MP3 ni ningún otro dispositivo. Android tiene su propio reproductor de música, Google Play, que es simple y fácil de usar, y su diseño también es agradable. Sin embargo, una de las mejores cosas de Android es su flexibilidad: tiene muchas opciones por delante. Hay una amplia gama de opciones, y la decisión de cuál descargar e instalar puede ser bastante difícil. Por eso hemos preparado una lista de los mejores reproductores de música de Android para que puedas encontrar el que se ajuste a tus necesidades y deseos.

Reproductor de música n7player

Esta aplicación de música se considera una de los mejores reproductores de música de Android por un par de razones. En primer lugar, tiene una interfaz única y fácil de usar y todos sabemos lo importante que es. Es tan fácil de usar. Reproduce todos los tipos de archivos populares, como mp3 y mp4, pero también flac, aac, 3gp, wav, ogg, mkv, mid y xmf. Hay una amplia gama de opciones de personalización disponibles. Puedes controlar fácilmente lo que escuchas. La aplicación proporciona audio de alta calidad. Hay 2 capturadores de carátulas de álbumes, editor de etiquetas, varias máscaras que puedes obtener y mucho más. Hay dos opciones principales: gratuita y de pago ($4.04). Si descarga e instala la versión gratuita, podrá utilizar la aplicación al máximo durante diez días, como si hubiera descargado la versión paga. Una vez finalizado el período de prueba, se bloquearán las funciones incluidas en la versión paga.

Musixmatch música y letras

Al escuchar un nuevo álbum de tu artista favorito, ¿no sería bueno tener las letras allí también? Claro que si. Musicmatch es el reproductor de música que se asegura de que disfrutes del audio de alta calidad con las letras sincronizadas. Viene con un ecualizador de 5 bandas, temporizador de apagado y controles de reproducción. Le permite identificar la canción que está escuchando actualmente en cualquier fuente de audio, como radio, TV y más, pero también identifica la letra. Además, Musixmatch music & Lyrics es una de las aplicaciones de música gratuitas para Android, por lo que no tendrá que gastar su dinero, pero lo más importante será que tendrá una experiencia extremadamente agradable al usar esta gran aplicación. Si está buscando aplicaciones de música gratuitas y espera obtener una calidad de sonido excepcional, y las letras de las canciones que está escuchando, tal vez la búsqueda haya llegado a su fin.

Reproductor de música doubleTwist

Otro gran reproductor de música que merece ser incluido en la categoría de los mejores reproductores de música de Android es la aplicación doubleTwist. Miles de personas descargaron este reproductor, y tiene una excelente calificación en Play Store, 4.3. Al igual que Musixmatch music & Lyrics, esta es una de las aplicaciones de música gratuitas. Es un reproductor y administrador de podcasts, con un diseño increíble, una interfaz amigable y la capacidad de sincronizarse con iTunes. Como se mencionó, puede obtener esta aplicación de forma gratuita, pero con la actualización opcional en la aplicación, puede desbloquear algunas otras características excelentes, como la búsqueda de carátulas de álbumes, soporte DLNA, AirPlay, AirSync, eliminación de anuncios de podcast y ecualizador. Los desarrolladores de la aplicación mejoran constantemente a través de actualizaciones frecuentes y escuchan los comentarios proporcionados por los usuarios. Si elige este reproductor de música, estará muy satisfecho, eso es seguro.

Reproductor de música PlayerPro

Este es uno de los reproductores de música más populares que ha estado presente durante mucho tiempo y sigue mejorando. Si está buscando el mejor reproductor de música de Android, puede terminar con PlayerPro al final, ya que tiene muchas características excelentes y su calidad es una de las mejores aplicaciones de música que puede obtener en Play Tienda. Para utilizar este reproductor al máximo y descubrir todas sus opciones y características, tendrá que gastar $3.29, pero valdrá la pena. Sin embargo, los desarrolladores le ofrecen una opción de «prueba gratuita», para que pueda descargar el reproductor, probar todas sus opciones y características para que pueda tomar una decisión final si lo comprará o no. El período de «prueba gratuita» dura diez días. Algunas de sus características clave son reproducir y explorar la música por álbumes, carpetas, canciones, listas de reproducción, géneros y artistas de álbumes. También puede personalizar el diseño, cambiar la interfaz de usuario con una amplia gama de máscaras disponibles, etc. Por supuesto, la calidad de audio que ofrece esta aplicación es excelente, y con todo lo dicho, no es de extrañar por qué PlayerPro está en la lista de los mejores reproductores de música de Android.

Reproductor de música Poweramp

La lista de los mejores reproductores de música de Android estaría incompleta sin el reproductor Poweramp. Si está buscando un reproductor de música Android que no solo se vea increíble, sino que ofrezca una amplia gama de características, Poweramp podría ser el adecuado para usted. Igual que el reproductor de música PlayerPro, este no es gratis. Su versión completa cuesta $3.99, pero si considera todas las características que podrá usar, se dará cuenta de lo asequible que es realmente el precio. Para decidir si este reproductor es el adecuado para usted o no, los desarrolladores se aseguraron de que pueda probarlo primero. Hay un período de «prueba gratuita» que dura 15 días, en el que puede usar y explorar la aplicación al máximo. Algunas de las características clave de este potente reproductor de música son ecualizador gráfico optimizado de 10 bandas, fundido cruzado, soporte de letras, ganancia de repetición, expansión estéreo, balance, descargue carátulas faltantes, diferentes tipos de widgets, personalización, etc. Obtenga la versión de prueba gratuita en Play Store y pruébela, porque este podría ser el mejor reproductor de música de Android para usted.

Shuttle Music Player

El reproductor de música Shuttle está bellamente diseñado, es liviano, potente y fácil de usar. Ofrece compras en la aplicación. Viene con muchas características interesantes, como reproducción sin brechas, letras, temporizador de suspensión, muchos temas, incluido el modo oscuro y claro, compatibilidad con Chromecast, descarga automática de obras de arte y más. La aplicación es gratuita, pero si desea más funciones y más temas, puede descargar el reproductor de música Shuttle+, que cuesta $1.52, pero muchos de los que lo compraron acordaron que es rentable. Puedes probar la versión gratuita primero, y si te gusta, puedes ir a player+. De todos modos, Shuttle no te decepcionará, ya que tiene un diseño material y muchas opciones increíbles.

Amazon Music

Amazon Music está disponible en Google Play Store de forma gratuita, y le permite transmitir su música desde la nube o reproducirla localmente en un teléfono inteligente o tableta Android. Si decide convertirse en miembro Prime, obtendrá acceso ilimitado y sin publicidad a más de un millón de canciones y podrá agregar las canciones a su colección y escuchar la música sin conexión. Además, hay listas de reproducción programadas por los expertos, estaciones Prime, recomendaciones de álbumes personalizadas de acuerdo con su gusto musical y toneladas de otras cosas y opciones interesantes. Debemos señalar que Amazon Prime la suscripción cuesta $99 por año e incluye el acceso no solo a Amazon Prime Music, sino también a más de 800.000 libros electrónicos, almacenamiento de fotos ilimitado y gratuito, envío gratis por dos días, toneladas de películas y programas de TV populares que puedes ver en cualquier de tus dispositivos y muchas otras cosas geniales.

Google Play Music

Google Play Music era un reproductor de música simple, pero ahora es mucho más que eso. También es un servicio de transmisión de música. La aplicación es gratuita y puede almacenar hasta 50.000 canciones de su propia colección, puede escuchar la radio y obtener recomendaciones inteligentes basadas en su gusto musical personal. Si elige suscribirse al servicio de transmisión de música, puede disfrutar de la aplicación de forma gratuita durante un mes, y cuando finalice ese período, puede cancelarla o continuar usándola por $9.99 por mes. Incluso si cancela la suscripción para el servicio de transmisión, puede usar el reproductor. Con la suscripción, disfrutará de muchas otras funciones y tendrá acceso a 35 millones de canciones.

