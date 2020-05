Extensiones de Chrome que mejorarán tu productividad 

mayo 3, 2020

Para muchas personas, la mayoría de la jornada laboral y una buena parte del tiempo personal se gasta en un navegador web Google Chrome. Una de las muchas razones de la popularidad de este navegador, es la gran colección de extensiones de Chrome disponibles. Incluye miles diseñadas para ayudarlo a mantenerse productivo. Estas herramientas cubren una variedad de áreas diferentes relacionadas con la productividad, incluidas las listas de tareas, la organización, la administración del tiempo y más, pero cada una te ayudará a hacer más cosas en línea.

Todoist: Nada dice productividad como una lista de tareas y Todoist es uno de los mejores servicios para mantenerlo en la tarea y organizado. Ofrece una interfaz simple con entrada inteligente de tareas en lenguaje natural, para que pueda escribir lo que necesita hacer y cuándo. Todoist lo convertirá en una tarea con una fecha de vencimiento asignada. El nivel gratuito será suficiente para la mayoría de los usuarios. Pero si desea profundizar, el nivel Premium es de $3 al mes pagado anualmente y agrega extras útiles como cargas de archivos, sincronización de calendario, recordatorios y plantillas de proyectos.

En cuanto a la extensión de Chrome, ayuda a mantener el servicio a su alcance durante todo el día para que no olvide nada de lo que necesita hacer u olvide agregar una nueva tarea a su lista. El ícono siempre muestra la cantidad de tareas que debe realizar hoy, que es información útil y fácil de ver. Al hacer clic en el icono, se abre una ventana emergente que le brinda acceso completo a su lista de tareas pendientes si necesita profundizar en una tarea, pero si está buscando entrar y salir rápidamente, hay una opción de Búsqueda rápida y Agregar rápido en la parte superior para rastrear o agregar una nueva tarea con un solo clic. Agregar Todoist a Chrome

RescueTime

El seguimiento del tiempo puede ser un hábito útil para asegurarse de que sigue siendo productivo, pero muchas herramientas de seguimiento del tiempo requieren que las active y desactive manualmente, lo que puede ser una distracción y fácil de olvidar. La extensión RescueTime Chrome hace el seguimiento del tiempo automáticamente, capturando exactamente cuánto tiempo pasas en qué sitios web durante el día.

Con el RescueTime Lite gratuito, obtiene el seguimiento del tiempo junto con los objetivos de dónde debería pasar su tiempo. Podrá ver su progreso con hasta 3 meses de datos de seguimiento. El nivel Premium comienza en $6 al mes y le brinda una serie de extras. Incluye bloqueadores de distracción reales que cortarán los sitios que no debería visitar después de un tiempo establecido. También alertas en tiempo real para sus objetivos, datos históricos ilimitados y personalizados horas de trabajo para mostrar su desempeño durante el trabajo versus tiempo personal. Agregar RescueTime a Chrome

Grammarly

Si pasa algún tiempo durante el día escribiendo, incluso si solo está enviando un correo electrónico, entonces la extensión Grammarly Chrome lo salvará de un error vergonzoso en algún momento. Nunca más el efecto / efecto incorrecto llegará a su escritura. Grammarly puede ayudarlo con consejos sobre su gramática, ortografía, puntuación, tono y concisión en varios sitios en el nivel gratuito. Tiene una suscripción premium ($11.66 / mes) que se extiende a cualquier sitio web donde ingrese texto junto con un host de características adicionales.

Grammarly Premium marcará la escritura que debe aclararse para facilitar la lectura. Ofrece recomendaciones de vocabulario, consejos sobre la estructura de las oraciones. También un control de plagio y orientación para que su escritura sea más segura, cortés, formal o inclusiva. Independientemente de la confianza que tenga en su escritura, todos cometen errores de vez en cuando y Grammarly los eliminará. Agregar gramática a Chrome

The Great Suspender

Esto se trata más del rendimiento de su computadora portátil que de su propia productividad personal. Pero una ciertamente puede tener un efecto sobre la otra. Chrome es un navegador excelente y extremadamente robusto, pero puede ser un poco agotado de recursos, especialmente si eres como yo y tienes tendencia a mantener abiertas de 30 a 100 pestañas en cualquier momento.

The Great Suspender resuelve este problema suspendiendo la actividad de pestañas a las que no se ha accedido durante un período de tiempo determinado. Esto libera la RAM y la CPU que están usando esas pestañas. Puede incluir en la lista blanca sitios que nunca desea suspender y la extensión es inteligente con respecto a las pestañas que tal vez no desee suspender, como las que reproducen audio o las que tienen campos de encuesta que requieren entrada. También puede personalizar el comportamiento de la extensión para cuando esté funcionando con batería o si está desconectado. Agregar The Great Suspender a Chrome

Momentum

Momentum le ofrece productividad en parte a través del minimalismo y en parte a través de la organización. En lugar de la nueva pantalla de pestañas estándar en Google Chrome, Momentum le ofrece un tablero personalizable con una foto diaria y una cita de inspiración junto con algunos extras para ayudarlo a mantenerse en el camino.

Cada día, puede establecer un enfoque diario que desea lograr que se mostrará de manera prominente debajo del tiempo. Estos son los elementos principales de Momentum, pero puedes hacer mucho más con él. En cada esquina del tablero, encontrarás otro elemento; Los enlaces y la búsqueda están en la esquina superior izquierda, el clima en la esquina superior derecha, la lista de tareas pendientes en la esquina inferior derecha y la configuración en la esquina inferior izquierda.

Puede personalizar todas estas áreas, por ejemplo, puede configurar los enlaces y los grupos de enlaces para que se abran simultáneamente. La funcionalidad de tareas pendientes es ideal para tareas diarias simples. Pero si desea integrarla con una aplicación de tareas externa, como Todoist, eso se puede hacer con la suscripción Momentum Plus por $3.33 al mes. A primera vista, puede que no parezca mucho, pero Momentum está creando un tablero útil que lo ayuda a concentrarse en lo que necesita hacer, al tiempo que genera un entorno más agradable para trabajar. Añadir impulso a Chrome

StayFocusd

Si bien los descansos ocasionales aquí y allá pueden ser saludables, es fácil perder la noción del tiempo que pasa en las redes sociales, YouTube o cualquiera de sus sitios favoritos. StayFocusd es una gran herramienta para ayudarlo a mantenerse productivo durante todo el día al limitar su tiempo en contenido que podría considerarse una pérdida de tiempo para usted.

Puede bloquear sitios completos después de un período de tiempo determinado o puede bloquear subdominios, páginas individuales o tipos específicos de contenido como videos, juegos o imágenes. La extensión StayFocusd Chrome es gratis. Pero si está interesado en ampliar la funcionalidad a su dispositivo móvil, Chrome OS, MacOS o Windows 10, puede hacerlo con el servicio Freedom pagado que también cubre aplicaciones por tan solo $2.42 por mes. Agregar StayFocusd a Chrome

Tab Manager Plus

Tab Manager Plus es otra extensión indispensable para aquellos que mantienen abiertas muchas pestañas a la vez. Es una herramienta organizativa que le brinda mucho más control sobre sus pestañas y le impedirá perder el tiempo rastreando ese sitio web molesto que se esconde en algún lugar en el mar de pestañas que ha abierto.

Puede buscar pestañas, filtrarlas, agruparlas, verlas todas a la vez, eliminar duplicados y cerrar grupos de pestañas, solo por nombrar algunas características. La interfaz de usuario podría usar una actualización visual (esta es una versión de código abierto de una extensión que fue abandonada en 2018) pero es increíblemente intuitiva, y los desarrolladores han hecho un trabajo sólido de actualización desde el lanzamiento. Si algún aspecto de su trabajo requiere investigación en línea, encontrará que Tab Manager Plus es una gran ayuda para mantener los temas organizados. Agregar Tab Manager Plus a Chrome

Evernote Web Clipper

Evernote es un servicio increíblemente profundo que ofrece una amplia investigación y herramientas organizativas, pero destacaremos específicamente la extensión Web Clipper Chrome. Este es un ajuste natural para Evernote, su computadora portátil digital para todo, que le brinda una manera fácil de capturar el contenido que encuentra en línea y guardarlo en una de sus computadoras portátiles.

Web Clipper le ofrece la opción de guardar páginas web completas o solo secciones, como una sola historia o artículo. También puede usarlo para anotar capturas de pantalla con texto, flechas, una herramienta de lápiz o incluso difuminar información confidencial si es necesario. Todo esto se sincronizará con su cuenta de Evernote con la capacidad de guardarlo en un cuaderno específico junto con etiquetas para ayudarlo a clasificarlo y una sección de comentarios si desea recordar por qué lo capturó en primer lugar. Finalmente, hay una función para compartir fácilmente si desea enviar lo que capturó a alguien

Toda esa funcionalidad está cubierta por la cuenta gratuita. La única característica que Evernote reserva frustrantemente para los usuarios Premium es la sincronización en todos sus dispositivos. A $7.99 al mes, Evernote Premium no es barato, pero ofrece una gran cantidad de características más allá de lo que hemos mencionado aquí. Incluida la búsqueda de texto en archivos PDF o documentos de Office en sus cuadernos, anotaciones en PDF, integraciones con Google Drive, Outlook, Slack y Microsoft Team y más. Si desea hacer de esta su principal herramienta de investigación, vale la pena el costo. Agregar Evernote Web Clipper a Chrome

