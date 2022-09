Mejores teléfonos 5G que puedes comprar en 2022

septiembre 5, 2022

El despliegue de 5G continúa ocurriendo en todo el mundo, por lo que si está comprando un teléfono nuevo, podría valer la pena elegir uno que admita esta red de quinta generación. La mayoría de los teléfonos ya son compatibles con 5G, pero ahora no tiene que gastar mucho dinero para obtener esa conectividad de alta velocidad. Aquí está la guía de XDA sobre el mejor teléfono con soporte 5G.

El mejor teléfono plegable 5G que el dinero puede comprar: Samsung Galaxy Z Fold 4

Si desea el teléfono 5G más capaz y llamativo, tiene que ser el Samsung Galaxy Z Fold 4 en este momento. Una mini tableta que puede doblarse por la mitad para convertirse en un factor de forma de bolsillo, el Galaxy Z Fold 4 es el teléfono inteligente más avanzado del mundo en este momento.

Este año, Samsung agregó materiales de construcción más duraderos, mejoró la ergonomía y aumentó el brillo de la pantalla, lo que la convierte en una máquina de productividad muy capaz. Si quieres esta máquina para divertirte, también puedes hacerlo. El Galaxy Z Fold 4 ofrece una pantalla grande de 7,6 pulgadas con 120 Hz que es ideal para jugar y ver videos, y el «Modo flexible», también conocido como la capacidad de la bisagra para permanecer medio doblada, permite que el Galaxy Z Fold 4 se asiente en un Forma de L, como una computadora portátil. Esto significa videollamadas con manos libres o selfies grupales o lapsos de tiempo. La «pantalla de cubierta» exterior mide 6,2 pulgadas y, aunque es un poco estrecha, sigue siendo muy útil y excelente para usar con una sola mano cuando estás fuera de casa.

Con un Snapdragon 8 Plus Gen 1 y una batería de 4400 mAh, el Galaxy Z Fold 4 puede manejar cualquier cosa que le lances, incluidas las sesiones de juego maratónicas.

El Galaxy Z Fold 4 finalmente aborda uno de los mayores inconvenientes de los Fold anteriores: las cámaras. El nuevo modelo toma prestado el mismo hardware de cámara que Galaxy S22 Plus y, junto con un procesamiento de imágenes mejorado, finalmente ofrece una experiencia de cámara en la que puede confiar. El nuevo disparador principal de 50MP es mucho mejor que el disparador de 12MP del Galaxy Z Fold 4, mientras que el teleobjetivo de 10MP también ofrece buenos resultados, aunque todavía no es rival para la cámara con zoom del Galaxy S22 Ultra.

El mejor teléfono 5G entre $ 1.000 y $ 1.500: Samsung Galaxy S22 Ultra

Podría decirse que el Samsung Galaxy S22 Ultra es el mejor teléfono de losa del mundo en este momento. Además de la conectividad de red de primer nivel, está obteniendo la mejor pantalla posible en un dispositivo móvil en este momento, una pantalla Samsung AMOLED de 6.8 pulgadas con un frecuencia de actualización adaptativa que puede alcanzar un máximo de 120 Hz, con los colores más llamativos y 1750 nits de brillo máximo. También somos fans de su diseño inspirado en el Galaxy Note.

El sistema de cámara también es el más versátil: está encabezado por una cámara de 108MP con un sensor de imagen relativamente grande, una lente de zoom periscopio de 12MP ultra gran angular de 10MP 10x y otra lente de zoom de teleobjetivo de 10MP 3x. Tener dos lentes de zoom le da al S22 Ultra el rango de distancia focal más versátil en los teléfonos inteligentes de hoy, y la cámara principal también captura imágenes impactantes, brillantes y vibrantes. La cámara ultra gran angular no alcanza los estándares de las otras cámaras, pero nada es motivo de gran preocupación.

Con un Snapdragon 8 Gen 1 y una batería de 5000 mAh, el S21 Ultra es uno de los teléfonos más duraderos, capaz de durar al menos 12 horas completas de uso intensivo y mucho más para usuarios ocasionales. La velocidad de carga también se ha aumentado de 25 W a 45 W.

El Galaxy S22 Ultra también viene con un S Pen incorporado por primera vez en la serie S, para que pueda dibujar o anotar notas como mejor le parezca.

También está Samsung DeX, que le permite conectar el teléfono a un monitor externo y usarlo como una computadora «real», siempre que tenga un teclado Bluetooth. Todas estas características hacen del S21 Ultra uno de los teléfonos fijos más productivos del mercado. Si desea un teléfono 5G que cumpla con todos los requisitos, es difícil superar el S22 Ultra, a menos que desee que su teléfono se pliegue.

El mejor teléfono 5G entre $ 800 y $ 999: Apple iPhone 13

El iPhone 13 estándar es tan bueno como lo es en este rango de precios de $ 800- $ 1.000, y también tiene puntos de bonificación por sentarse firmemente en el extremo inferior del rango. iPhone 13 funciona con el mismo procesador, Apple A15 Bionic, que sus hermanos más grandes y caros, la serie Pro, lo que significa que el procesador del iPhone 13 es el mejor procesador móvil del mercado en este momento.

iPhone 13 también tiene un sistema de doble cámara capaz con sensores más grandes en comparación con los iPhone anteriores, por lo que las fotos fijas tienen una mejor capacidad de captación de luz, así como una profundidad de campo superior. La cámara ultra gran angular también se encuentra entre las mejores de la industria, sin el cambio de color notable que se encuentra en algunos teléfonos Android. Y el iPhone 13 también tiene la mejor capacidad de grabación de video de su clase, capturando las imágenes más estables, con un rango dinámico adecuado e incluso la opción de agregar un efecto bokeh artificial semiconvincente.

Con una pantalla OLED de 6,1 pulgadas y un peso de 174 g, el iPhone 13 también se encuentra entre los teléfonos más livianos y pequeños que existen. Y aunque a muchos de nosotros nos parece que el diseño curvo de los iPhone anteriores es un poco más cómodo de sostener, no se puede negar que los lados planos y el diseño en ángulo duro del iPhone 13 tienen un ambiente profesional y maduro. Este es un teléfono que se parece menos a un dispositivo que a una máquina real.

Y, por supuesto, debe tener en cuenta el software y el ecosistema al comprar Apple. El iPhone 13 se ejecuta en iOS 15, un sistema operativo fluido e intuitivo que funciona a la perfección con otros productos de Apple. Por ejemplo, si graba una nota de voz en su iPhone 13, puede encontrar esa misma nota en su Mac (si usa una). O puede enviar fácilmente archivos a otros iPhone o dispositivos Apple a través de AirDrop. También nos encanta que, si inicia sesión en wifi con un dispositivo Apple, todos sus otros dispositivos Apple sabrán automáticamente la contraseña e iniciarán sesión sin necesidad de que realice el proceso nuevamente. Son las pequeñas cosas las que hacen que el iPhone sea tan popular en todo el mundo.

También excelente entre $ 800 y $ 999: Samsung Galaxy Z Flip 4

Si sabe que no quiere usar un iPhone, entonces el Samsung Galaxy Z Flip 4 es una excelente opción alternativa en este rango de precios. El Galaxy Z Flip 4 es a la vez un retroceso y una mirada a la tecnología futurista de vanguardia: es un teléfono inteligente ultradelgado de 6,4 pulgadas que se pliega por la mitad para convertirse en algo mucho más compacto.

Samsung realizó un montón de mejoras con respecto a los Galaxy Z Flip anteriores: la pantalla plegable se siente más resistente y menos pegajosa que antes, gracias a un nuevo material de película que cubre la pantalla. Las animaciones también aparecen ultra fluidas gracias a esa frecuencia de actualización de 120 Hz. Y la «Pantalla de portada» exterior ha adquirido nuevos trucos, lo que le permite enviar respuestas rápidas a notificaciones y

El Galaxy Z Flip 4 es más duradero que nunca, con Gorilla Glass Victus Plus en la carcasa, una pantalla principal un 45 % más resistente, resistencia al agua IPX8 y una bisagra de aluminio mejorada. Y somos grandes fanáticos del «Modo Flex», que permite que el Galaxy Z Flip 4 permanezca medio doblado en cualquier ángulo, lo que significa que puedes hacer videollamadas o selfies con manos libres, junto con muchas otras posibilidades. El sistema de cámara dual de 12MP actualizado también hace un gran trabajo, produciendo imágenes anchas y ultra anchas nítidas y vibrantes. Y gracias a su diseño plegable, también puedes usar estas cámaras para tomar selfies. Por supuesto, también hay una cámara selfie de 10MP más tradicional ubicada en la pantalla principal.

Impulsado por un Snapdragon 8 Plus Gen 1, el Galaxy Z Flip 4 se encuentra entre uno de los teléfonos Android más potentes que existen. Ya sea que se trate de juegos o Netflix, tareas de productividad o redes sociales, el Galaxy Z Flip 4 puede manejar cualquier cosa que le eches.

El Galaxy Z Flip 4 incluye una batería de 3700 mAh, un paso adelante de la celda de 3300 mAh del Galaxy Z Flip 3. La velocidad de carga también se incrementó de 15 W a 25 W.

Entre $700 y $800: OnePlus 10 Pro

Si desea un teléfono que ofrezca un rendimiento potente y una pantalla QHD+ por menos de $800, entonces el OnePlus 10 Pro es una buena opción. Ofrece varias especificaciones que coinciden con el Galaxy S22 Ultra de gama alta, como una pantalla OLED de 120 Hz, un conjunto de chips Snapdragon 8 Gen 1, una construcción de vidrio y aluminio de primera calidad y una muy buena cámara principal con un sensor grande.

Sin embargo, carece de bandas mmWave 5G, por lo que en EE. UU. solo es compatible con T-Mobile y 5G Nationwide de Verizon, pero no con AT&T. Y carece de la loca lente de zoom del mejor teléfono para perros de Samsung. Aún así, para la mayoría de las personas para quienes las cosas más importantes de un teléfono son la pantalla, la cámara principal y el procesador, el OnePlus 10 Pro puede seguir el ritmo de cualquiera.

La batería de 5.000 mAh también es lo suficientemente grande como para alimentar el teléfono durante más de un día, y si necesita recargar, OnePlus tiene una de las tecnologías de carga más rápidas: se incluye un bloque de carga de 65 W con el teléfono, y supera el teléfono de 0-100% en 29 minutos. Esto significa que incluso una carga de ocho minutos al mediodía debería agregar suficiente energía al teléfono para usarlo durante la noche.

El mejor teléfono 5G entre $ 500 y $ 699: Google Pixel 6

A $ 599, Google Pixel 6 toma esta categoría fácilmente. De hecho, Google Pixel 6 puede ser el teléfono de mejor valor en este mercado. Con el SoC Tensor de Google, con 8 GB de RAM y una pantalla OLED de 90 Hz de 6,4 pulgadas, y un sistema de cámara realmente bueno, este es un teléfono con un hardware casi insignia que ofrece la experiencia Android definitiva, exactamente como Google lo quiere.

El Pixel 6 obviamente puede conectarse a 5G, pero la gran razón para obtener este teléfono, además del software, es la cámara. Esta cámara de 50MP puede capturar fotos impresionantes gracias a su apertura más rápida y su gran sensor de imagen, este último permite que la cámara capte más luz de forma natural para que no tenga que recurrir al modo nocturno con tanta frecuencia, además de producir imágenes reales de apariencia natural. bokeh en ciertas tomas.

El ultra gran angular de 16 MP no alcanza las mismas alturas, pero sigue siendo un objetivo muy capaz; sin embargo, el campo de visión es más estrecho que el de la mayoría de los ultra gran angular del mercado. Sin embargo, más allá del hardware, la fotografía computacional de Google es lo que permite que este teléfono tome fotos muy por encima de su clase de precio. Una de nuestras funciones favoritas es Magic Eraser, que aprovecha el aprendizaje automático de Google para eliminar digitalmente personas o elementos no deseados de una foto. No siempre funciona, pero cuando funciona, realmente parece magia.

La pantalla de 6,4 pulgadas del Pixel 6 Pro también tiene un tamaño ideal, ya que no es demasiado grande para usarla con una sola mano. Y la batería de 4.614 mAh es bastante grande para un teléfono de este tamaño, así que espere que la batería dure todo el día fácilmente.

El mejor teléfono 5G por menos de $ 500: Samsung Galaxy A53 5G

Con una pantalla OLED de 120 Hz, SoC Exynos 1280 y una cámara principal muy capaz que puede intercambiar golpes con el Galaxy S22, el Galaxy A53 es uno de los mejores teléfonos de gama media lanzados este año.

Viene en colores pastel brillantes y siente bien en la mano a pesar de su parte trasera de plástico. La cámara principal de 64MP, f/1.8, como se mencionó anteriormente, es muy capaz y produce tomas con un rango dinámico adecuado y colores impactantes la mayoría de las veces. Las otras lentes van desde sólidas hasta casi inútiles. El ultra gran angular de 12MP se encuentra en el campamento anterior, un tirador capaz que produce tomas con un campo de visión amplio, aunque los detalles son un poco suaves si se acerca. Sin embargo, el par de sensores de profundidad y macro de 5MP son más decoración que las cámaras reales, ya que supuestamente ayudan con retratos y tomas macro, pero los resultados son mediocres. Aún así, teniendo en cuenta el precio de este teléfono, todavía obtienes dos cámaras muy capaces, además de una cámara para selfies de 32MP.

El A53 también se ejecuta en One UI de Samsung, que es una de las máscaras de software más maduras que existen, con un excelente conjunto de funciones y actualizaciones de seguridad periódicas.

Y sí, el cuerpo está hecho principalmente de plástico, y el lector de huellas dactilares en pantalla no es el más rápido, pero las compensaciones valen la pena para ahorrar unos cientos de dólares; además, la mayoría de la gente usa una funda con sus teléfonos de todos modos.

El Galaxy A53 incluye una gran batería de 5000 mAh con carga rápida de 25 W. En total, este es uno de los guardabosques medios de mejor valor en los EE. UU.

El mejor teléfono 5G por menos de $ 300: OnePlus Nord N10

Con un Snapdragon 690 y un cuerpo pegajoso, nadie confundirá al OnePlus Nord N10 como un teléfono insignia; pero tiene el módem requerido para la conectividad a 5G y aún luce una pantalla LCD bastante animada de 6.5 pulgadas y 90 Hz. Y a pesar del SoC más antiguo, el teléfono aún funciona a un nivel satisfactorio gracias al software OxygenOS súper limpio y fluido.

Para la óptica, la cámara principal de 64MP hace el trabajo porque utiliza la tecnología de agrupamiento de píxeles, obtienes tomas de 16MP que contienen muchos detalles. Pero la cámara ultra gran angular de 8MP puede ser impredecible. También es útil la cámara de 16MP que tiende a resaltar los reflejos si está disparando en condiciones soleadas, pero en este rango de precios, no puede esperar demasiado.

Una batería de 4300 mAh puede alimentar el teléfono todo el día con facilidad, y hay un bloque de carga rápida de 30 W que viene incluido con el teléfono. Luego está el software, un OxygenOS rápido y confiable que satisfará las necesidades básicas de uso sin problemas. La única queja que se tiene con el software es que carece de un modo de una sola mano. El OnePlus Nord N10 también incluye altavoces estéreo, por lo que es una excelente máquina para ver películas. Sin embargo, para los juegos, deberá establecer expectativas realistas porque el procesador no es lo suficientemente potente como para ejecutar juegos con gráficos intensivos en la configuración máxima; tendrá que reducir la configuración de gráficos para obtener el rendimiento adecuado.

