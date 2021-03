México entre los 5 de países con más casos de software espía en el mundo

marzo 23, 2021

El número de personas afectadas por el stalkerware sigue teniendo un impacto muy importante a nivel global y en América Latina, Brasil y México se encuentran en el Top 5 mundial con más casos de software espía en el mundo, según el reciente informe de Kaspersky, «La situación del Stalkerware en 2020». De acuerdo al reporte, más de 53,000 usuarios móviles de todo el mundo fueron afectados por el stalkerware que, a pesar de ser comercializado legítimamente, está directamente asociado con el abuso y la violencia doméstica. Según el informe, Perú fue el país latinoamericano que más “escaló” posiciones en este ranking, pasando del lugar 33 en 2019 al sitio 18 en el ranking global de 2020.

Según la Coalición contra el Stalkerware, estos programas espías pueden facilitar el control, acoso, abuso y violencia en las parejas, siendo las mayores víctimas las mujeres. Dado a que este tipo de software funciona de modo invisible, los usuarios afectados desconocen que están siendo vigilados, o incluso que existe este tipo de software, lo que provoca impotencia por el lado de la víctima.

El informe de Kaspersky señala que el stalkerware es una forma de ciberviolencia, y un fenómeno global que afecta a países de cualquier tamaño, sociedad o cultura: Rusia, Brasil, Estados Unidos, India y México encabezan la lista de 2020 de países en los que se han detectado más usuarios afectados.

Listado de países más afectados por stalkerware en 2020

País Usuarios afectados 1 Federación Rusa 12389 2 Brasil 6523 3 Estados Unidos 4745 4 India 4627 5 Mexico 1570 6 Alemania 1547 7 Irán 1345 8 Italia 1144 9 Reino Unido 1009 10 Arabia Saudita 968

En comparación con 2019, se registró una ligera disminución tanto en México como en Brasil, lo cual, según expertos de la empresa, fue una tendencia mundial vinculada al período de aislamiento debido a la pandemia (con más personas en casa, había menos necesidad de vigilancia por parte de los perpetradores). Pese a esto, México subió dos puestos en la clasificación y Brasil mantuvo el segundo lugar a nivel mundial ya que partir de los meses en los que se aflojaron las medidas restrictivas en varios países, los casos retomaron el ritmo anterior.

En contraste, Perú fue el país latinoamericano que más “escaló” posiciones en este ranking, pues pasó del lugar 33 en 2019 al sitio 18 en el ranking global de 2020 de la lista de países con más casos de software espía en el mundo, registrando un incremento en detecciones del 74%.

“El stalkerware es un problema real, que afecta principalmente a las mujeres y que está asociado al abuso y la violencia en contra de ellas. No estamos hablando únicamente de cifras o datos aislados, sino de un fenómeno que involucra la seguridad e integridad de un ser humano que está siendo víctima de espionaje las 24 horas del día; por ello, es importante revelar que este problema existe y explicar cómo puede detectarse”, indicó Daniela Alvarez de Lugo, gerente general de la región NOLA en Kaspersky.

En 2019, Kaspersky cofundó, junto con otras nueve organizaciones, la Coalición contra el Stalkerware, que ahora cuenta con 30 miembros de los cinco continentes. La Coalición tiene como objetivo mejorar la detección de stalkerware por parte de la industria, el aprendizaje mutuo entre empresas y organizaciones sin ánimo de lucro y la concienciación de la sociedad.

Además, en noviembre de 2020, Kaspersky lanzó una herramienta gratuita contra el acoso llamada TinyCheck con el fin de ayudar a las organizaciones sin ánimo de lucro a apoyar a las víctimas de la violencia doméstica y proteger su privacidad. TinyCheck es capaz de detectar el stalkerware e informar a los usuarios afectados sin que el acosador se dé cuenta. La herramienta cuenta con el apoyo de la comunidad de seguridad informática y se actualiza constantemente con la ayuda de dicha comunidad.

Los usuarios pueden comprobar si su dispositivo móvil tiene instalado stalkerware buscando las siguientes señales:

Comprobar los permisos de las aplicaciones instaladas: las aplicaciones de stalkerware pueden disfrazarse bajo un nombre de aplicación falso con un acceso sospechoso a los mensajes, registros de llamadas, localización y otras actividades personales. Por ejemplo, una aplicación llamada «Wi-Fi» que tiene acceso a la geolocalización es un candidato sospechoso.

Eliminar las aplicaciones que ya no se utilizan. Si la aplicación no se ha abierto en un mes o más, probablemente ya no se necesita; y si esto cambia en el futuro, siempre se puede reinstalar.

Comprobar la configuración de «fuentes desconocidas» en los dispositivos Android. Si las «fuentes desconocidas» están activadas en el dispositivo, podría ser una señal de que se ha instalado un software no deseado por parte de un tercero.

Comprobar el historial del navegador. Para descargar el stalkerware, el acosador tendrá que visitar algunas páginas web que el usuario afectado no conoce. También es posible que no haya ningún historial si el acosador lo ha borrado.

Utilizar una protección de ciberseguridad probada que te proteja contra todo tipo de amenazas móviles y realiza comprobaciones periódicas del dispositivo.

Antes de eliminar el stalkerware de un dispositivo:

Tras encontrar stalkerware en el dispositivo no te apresures para eliminarlo, ya que el acosador podría darse cuenta. Es muy importante tener en cuenta que el acosador puede suponer un riesgo potencial para la seguridad y podría intensificar sus comportamientos abusivos como respuesta.

Contactar con las autoridades locales y las organizaciones que apoyan a las víctimas de la violencia doméstica, para que le ayuden y planifiquen su seguridad. Puedes encontrar una lista de organizaciones relevantes en varios países en https://stopstalkerware.org/es/.

Considera si quieres conservar cualquier prueba del stalkerware antes de eliminarlo.

