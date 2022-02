febrero 27, 2022

Midea Group acaba de anunciar un nuevo robot aspirador y de limpieza. El Midea S8+ es el último modelo propuesto por la empresa, una solución que integra la aspiración y lavado de suelos con una base autoaspirante capaz de vaciar de forma autónoma el depósito de recogida de suciedad.

Midea S8+: nuevo robot aspirador que se limpia solo

El diseño es el clásico para productos de este tipo: la forma es circular, con un depósito de recogida accesible desde la parte superior oculto por una puerta y la predisposición para el lava pavimento integrado en la parte trasera. La base de carga está equipada con un módulo de autoaspiración: una vez que el robot termina de limpiar, o va a la base para recargar las baterías durante una larga sesión de limpieza, la suciedad presente en su bandeja de recogida es aspirada en la bolsa insertada en la base, al que se puede acceder abriendo la solapa en la parte superior.

La bolsa recolectora

Te permite recolectar la suciedad acumulada en varias acciones de limpieza: dependiendo de la frecuencia con la que se limpien los pisos y la presencia de alguna mascota en la casa, puede acumularse durante un mes o más pero esto siempre es bueno recuerda, debe ir acompañado de una limpieza periódica de los cepillos laterales y del sistema de rodillos de limpieza montado en la parte inferior. Un indicador LED llama la atención cuando la bolsa está llena y necesita ser reemplazada.

La parte superior del S8+

Es en realidad un gran panel elevado que da acceso al depósito de recogida, a una herramienta que facilita la limpieza de los cepillos de cables y suciedad que han quedado atrapados y a los botones de configuración. Destaca el sistema LiDAR de mapeo del entorno del hogar, un elemento común a muchos robots aspiradores, gracias al cual el robot procede a la navegación de la superficie, reconociendo habitaciones y ambientes y permitiendo así realizar una limpieza específica solo en algúnas zonas del hogar.

Al girar el robot

Destacan los dos cepillos laterales de gran longitud, que se encargan de recoger la suciedad que se coloca cerca de las paredes y los rincones. El cepillo inferior, en contacto directo con el suelo, se caracteriza por dos patrones diferentes de cepillos finos con diferente consistencia y espesor: intervienen para eliminar la suciedad adherida a la superficie.

Con Midea S8+ se suministran dos depósitos diferentes para la limpieza de suelos, para montar en la parte trasera del producto

El primero tiene dimensiones estándar y está completamente integrado en el diseño del robot: se combina con una placa equipada con un paño de microfibra que el sistema humedece automáticamente y que, al pasar por el suelo, realiza una acción de limpieza básica.

El segundo tiene una huella más grande: una vez montado sobresale unos centímetros de la huella del robot. Está equipado con un sistema de autovibración del paño de limpieza, para crear un movimiento que afecta más la superficie a limpiar para un resultado general más efectivo. Esta segunda placa de limpieza también integra un sistema de esterilización del agua mediante electrólisis, que puede activarse o no directamente desde la APP de control: la esterilización puede activarse o desactivarse desde la APP a elección del usuario.

La gestión del robot se realiza, como siempre en estos casos, a través de una APP:

Se trata de la de MSmartHome, que recoge todas las funciones básicas y avanzadas que se esperan de un producto de este tipo. Durante la operación de limpieza del primer piso, Midea S8+ registra un mapa del entorno y luego divide las habitaciones para que sea posible limpiar selectivamente solo algunas de ellas según las preferencias.

La aplicación identifica correctamente todas las áreas

Además de limpiar todo el ambiente o una o varias estancias, es posible configurar la limpieza de una zona muy concreta, delimitada por una forma rectangular de cualquier tamaño, o un punto concreto de la superficie que quizás requiera una acción de limpieza específica que los otros.

La APP permite guardar hasta 3 mapas diferentes, por lo que se puede usar Midea S8+ en una casa que está repartida en varios pisos sin tener que recalibrar el dispositivo cada vez que lo mueves de un piso a otro. También es posible identificar zonas prohibidas por el robot, para que durante su acción de limpieza no las invada por ningún motivo.

Desde el panel de opciones avanzadas es posible seleccionar funciones relacionadas con el modo de limpieza:

Desde 4 niveles de potencia de succión (silencioso, dedicado, estándar y fuerte) hasta dos modos (limpieza eficiente y limpieza fina), habilitando el modo alfombra que se intensifica al la discreción la potencia de succión cuando el robot pasa sobre una alfombra para poder extraer el polvo que pueda estar presente de la mejor manera posible. Se declara que la potencia máxima de succión es igual a 4.000Pa , en línea con la de los competidores más potentes de similares características y funcionalidad.

También es posible seleccionar 3 formas diferentes de descargar el agua del depósito de recogida sobre el paño integrado: bajo, estándar y alto en función de la humedad deseada del paño que se pasa por el suelo.

Utilizada para aspirar la suciedad presente en el suelo, Midea S8+ completa con rapidez y precisión lo que se requiere para esta operación. La autonomía que proporciona la batería de 5.200 mAh de capacidad es muy válida. La compañía indica en la documentación que la batería es capaz de garantizar la cobertura completa de un apartamento de hasta 180-200 metros cuadrados con una sola carga.

Cuando se le llama para limpiar un ambiente

Midea S8+ inicia la operación recorriendo el perímetro de la habitación a limpiar para circunscribirla. Una vez finalizada esta operación, el robot se desplaza hacia la parte central de la superficie siguiendo un patrón lineal de izquierda a derecha y viceversa, desplazándose en horizontal y escalando al final de cada pasada hacia la zona superior de la superficie a tratar. Esto se puede ver muy bien tanto observando el robot en funcionamiento como en los informes que proporciona la APP al final de cada limpieza.

Sensor LiDAR

La detección de obstáculos durante el uso utiliza el sensor LiDAR y una serie de patrones predefinidos en la lógica de gestión del robot, para evitar que Midea S8+ se atasque de alguna manera durante la limpieza. El consejo general, con este robot como en general con todos los del mercado, es preparar los ambientes del hogar para facilitar al máximo la operación de limpieza. Los puntos en los que los robots pueden atascarse, siendo necesario intervenir personalmente para poder restablecer su uso, son generalmente los de los muebles que están ligeramente elevados del suelo y debajo de los cuales los robots pueden atascarse, especialmente a causa del estorbo del sensor LiDAR, o sillas de mesas de comedor o la cocina.

¿Cómo actuar en consecuencia?

Una vez realizadas unas operaciones completas de aspirado e identificadas posibles zonas críticas, se pueden preparar programas de limpieza que incluyan zonas de superficie en correspondencia con obstáculos que son inhibidos por el robot para que éste no pueda ser bloqueado. En presencia de mesas con numerosas sillas, puede ser conveniente levantarlas del suelo, para que sus patas no supongan un obstáculo para el robot. De manera más general, se recomienda retirar del suelo todos aquellos objetos que puedan entrar en contacto con el robot en alguna medida durante la limpieza, lo que no permite obtener el mejor resultado posible.

Utilizado para el lavado de suelos

Midea S8+ puede utilizar, como se indica, dos depósitos diferentes con paño. El primero, de menor tamaño pero con mayor capacidad de agua (210 ml), se arrastra simplemente por la superficie: deja caer las gotas de agua directamente en la parte superior del paño, que se humedece durante el uso para limpiar el piso. El resultado final dista mucho de ser preciso, dejando a menudo verdaderas líneas de humedad a lo largo del suelo en los puntos donde el agua fluye desde el tanque hasta la tela. Se aconseja únicamente seleccionando la velocidad de salida del agua más lenta, para evitar que el paño se moje demasiado.

El segundo depósito

Es mucho más eficaz, se caracteriza por unas dimensiones mayores pero con una capacidad menor de 150ml para el líquido, por el sistema de esterilización del agua y por una base vibratoria sobre la que se fija el paño de microfibra. Su acción, debido al movimiento vibratorio, es mucho más incisiva y permite no solo eliminar la suciedad del suelo de forma más eficaz sino dejarlo con un nivel de humedad superficial, recién pasado, mucho más uniforme y por tanto no deja marcas una vez seco.

El resultado final

La acción de limpieza de los suelos realizada es globalmente válida pero no alcanza los niveles de los robots dedicados únicamente a la limpieza, que pueden aprovechar cepillos de lavado mucho más agresivos y efectivos, así como implementar sistemas automáticos de aclarado de cepillos que, de esta forma, siempre limpio y listo para la acción.

Un problema potencial, que puede resolverse con una actualización de firmware, se refiere al lavado de pisos donde hay alfombras

Midea S8+ reconoce de forma autónoma la presencia de alfombras y, si se selecciona el elemento adecuado, aumenta la potencia de succión para ser más eficaz en la limpieza; sin embargo, estos sensores no se utilizan en la fase de lavado de pisos para evitar pasar sobre las alfombras. Para evitar esto, mientras se espera la liberación de una función específica en la APP, es necesario crear áreas de no paso en el mapa en correspondencia con las alfombras, para evitar que el paño húmedo también pase sobre ellas.

Midea S8+ es un completo robot aspirador y fregador de suelos, con base autoaspirante y sistema de lavado con base autovibratoria que permiten automatizar la mayor parte de las operaciones relacionadas con la limpieza del hogar. La aplicación de control no es tan sofisticada en términos de interfaz gráfica, pero ha demostrado ser muy práctica en su uso, lo que facilita la configuración y la programación de las operaciones de limpieza programadas durante el día.

Precio y disponibilidad

Midea S8+ se ofrece a la venta en Amazon a un precio de 499€ mediante un cupón de 100€ que se puede activar desde el carrito; de Aliexpress, en cambio, este producto se ofrece por tiempo limitado a un precio de 416 € con envío desde almacenes europeos.

Origen: Midea anuncia Robot Aspirador futurista, con nueva tecnología de limpieza inteligente – Gizmochina

[+] Videos de nuestro canal de YouTube