MIUI 12.5: Lista ampliada de celulares Xiaomi, Redmi y Poco incluidos en programa global de prueba

marzo 11, 2021

Xiaomi inaugura la segunda fase del Mi Pilot para el programa de pruebas global para la interfaz MIUI 12.5. Ahora los usuarios de modelos de teléfonos inteligentes adicionales que no están incluidos en la «primera convocatoria» pueden registrarse para participar. El primer paso de registro no tocó en muchos modelos populares, incluidos Redmi Note 8, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 8T, Redmi Note 9S, Redmi K20, Xiaomi Mi 10 Lite, Xiaomi Mi 9 Lite, etc. Ahora el número de Xiaomi, los modelos Redmi y Poco que participan en el programa se han incrementado en unas pocas docenas.

Se aceptan solicitudes hasta el 31 de marzo. Los usuarios de estos modelos y las siguientes versiones de firmware pueden registrarse:

Mi 11 (Global, Europeo);

Mi 10 Pro (Global, Europeo, Indio);

Mi-10 (Global, Europeo, Indio);

Mi 10 Lite (Global, Europeo);

Mi 9 (Global, Europeo);

Mi-9T Pro (Global, Europeo);

Mi Note 10 Lite (Global, Europeo);

Mi 9 SE ( Europeo);

Mi-9 Lite (Global, Europeo);

Redmi K20 Pro ( Indio );

); Redmi Note 10 Pro (Global, Europeo);

Redmi-Note 10 Pro / Pro Max ( Indio );

); Redmi Note 9T ( Europeo );

); Redmi Note 9S (Global, Europeo );

); Redmi-Note 9 Pro ( Indio );

); Redmi 9 Power ( Indio );

); Redmi Note 8 Pro (Global, Europeo , Indio );

, ); Redmi-Note 8T ( Europeo );

); Poco F2 Pro (Global, Europeo, Indio);

Poco M3 (Global, Indio);

Poco-X2 (Indio).

Origen: El programa de prueba global MIUI 12.5 está abierto para más modelos Xiaomi, Redmi y Poco – Gizchina.com

