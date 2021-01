MIUI 12.5: más ligera con nuevos súper fondos de pantalla y más privacidad

enero 2, 2021

MIUI 12.5 parece una actualización de refinamiento. Xiaomi ha sometido la interfaz de usuario a una cura para adelgazar y ahora la describe como más rápida, más liviana y más eficiente. En concreto, la reescritura de la interfaz de usuario del sistema, según declara el fabricante chino, sería responsable de una reducción del 20% de la memoria utilizada y el uso de la misma en segundo plano sería menor en promedio en un 35%. Además de esto, el consumo de energía de las aplicaciones del sistema se reduciría en un promedio del 25%.

La actualización del algoritmo de movimiento MIUI AI también da como resultado una mejora de 20 veces en la capacidad de renderizado. Desde el punto de vista gráfico, hay nuevas animaciones del sistema y un nuevo súper fondo de pantalla de una sugerente montaña nevada, esta es la cima de la montaña Siguniang de Sichuan, con luces, sombras y nubes que se renderizan en tiempo real y cambian a lo largo de las 24 horas. Entre las otras ubicaciones incluidas en el nuevo Super Wallpaper Earth también encontramos la playa Navagio en Grecia y Blade’s Edge Mountain en Italia.

Mejora de la privacidad

Una de las novedades más interesantes de MIUI 12.5 se refiere al aumento de la seguridad y la privacidad . Esto es gracias a un camuflaje del GPS , que impide que las aplicaciones conozcan la posición precisa en la que nos encontramos. Al hacerlo, el resultado será un área circular que marcará la zona de ubicación, en lugar del punto preciso. Será posible elegir qué aplicaciones excluir del bloque, como en el caso de la navegación por satélite a través de Google Maps y similares. En la pantalla Obtener información de ubicación , las opciones Denegar, Informar, Al usar la aplicación y Siempre estarán disponibles.

Xiaomi también ha aumentado el grado de protección del Portapapeles, así como el sistema de mecanismo de «caja de arena» que protege las fotos y la información privada dentro del sistema. El navegador ahora puede bloquear descargas de páginas web sospechosas y rastrear su uso.

Xiaomi no ha dejado de introducir nuevas funciones interesantes. El MIUI 12.5 marca, por ejemplo, un claro paso adelante en el discurso de la colaboración entre dispositivos móviles y computadoras: el usuario puede ver y administrar las notificaciones del teléfono inteligente directamente desde la PC conectada, también puede abrir capturas de pantalla y páginas web, etc.

Nuevos efectos visuales, sonoros y táctiles

En cuanto a los sonidos del sistema, el fabricante chino ha trabajado para hacerlos más naturales y para ello ha colaborado con artistas sonoros internacionales. Según Xiaomi, los sonidos utilizados cubren hábitats como la selva tropical de América del Sur, Australia, el Círculo Polar Ártico y los pastizales de África Oriental, y hay sonidos de más de 120 criaturas que se pueden mezclar y combinar. Todos los sonidos del sistema se han creado para funcionar al máximo en teléfonos inteligentes equipados con altavoces duales.

Actualmente en fase de prueba beta cerrada en China, se espera que MIUI 12.5 entre en la fase beta abierta, disponible para cualquier persona interesada a mediados o finales de enero. Sin embargo, ya sabemos cuáles serán los primeros smartphones en recibir la actualización. La lista a continuación se publicó a través de la plataforma WeChat en el canal oficial de Xiaomi.

Los primeros teléfonos inteligentes Xiaomi en recibir MIUI 12.5:

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10 Youth Edition

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30 Pro 5G

Redmi K30i 5G

Redmi K30S Ultra

Redmi K30 Ultra

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi CC9e

Xiaomi Mi CC9 Pro

Redmi K20

Redmi K20 Pro

Redmi 10X 5G

Redmi 10X Pro 5G

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 7

Redmi Note 7 Pro

También podemos señalar que las primeras versiones estables de MIUI 12.5 deberían estar disponibles a partir de abril, posiblemente a finales de este mes. A partir de esa fecha, también contamos con la distribución gradual de la actualización en su versión global estable. Por último, cabe señalar que la presente lista no es exhaustiva. Es decir, si tiene un teléfono inteligente Xiaomi no mencionado anteriormente, no se preocupe. Lo más probable es que el fabricante extienda la disponibilidad de la actualización a una mayor cantidad de dispositivos.

Origen: Oficial de MIUI 12.5 con una interfaz de usuario más ligera, nuevos súper fondos de pantalla y más privacidad

