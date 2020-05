mayo 20, 2020

El año pasado, tanto Google como Apple agregaron opciones de temas oscuros a sus sistemas operativos móviles, con muchas aplicaciones de sistema compatibles con la función. La compañía confirmó que desde hoy comienzan a activar el tema oscuro en la app de Google, eso sí, solo en los dispositivos con Android 10 o iOS 12 y 13. Informan que a lo largo de esta semana ya estará disponible para todo el mundo.

Modo oscuro llega a la app de Google a todo el mundo con Android 10

Como es de esperar, esta actualización le da a toda la aplicación Google una nueva apariencia. Si está ejecutando Android 10 o iOS 13, el tema oscuro debería cambiar automáticamente con la configuración del tema del sistema. Los usuarios de iOS 12 pueden habilitarlo manualmente en la configuración de la aplicación de Google. No se sabe nada acerca de la función si llegará a las versiones anteriores de Android. Es posible que no agregue nuevas capacidades funcionales, pero las búsquedas, la información meteorológica e incluso los anuncios en su feed de Google serán más fáciles de ver. Si no eres fanático, también puedes desactivar el nuevo aspecto desde la aplicación.

El tema oscuro de Google teñirá de un gris oscuro toda su blanca interfaz. Cambiará de color también las letras e iconos para mejorar su visibilidad y legibilidad. El modo oscuro se aplica a toda la app, veremos en tema oscuro su buscador, la sección de Discover, las Notificaciones, las Colecciones, el Asistente y los ajustes.

Tener la opción de cambiar a un tema más oscuro es importante para guardar sus retinas en la noche. También ayuda a unificar toda la experiencia cuando las aplicaciones del sistema siguen el tema del sistema. Google confirmó que el tema oscuro debería estar disponible para todos los usuarios de Android 10 y iOS 12/13 a finales de esta semana.

Origen: El tema oscuro de la aplicación Google se lanzará oficialmente esta semana

