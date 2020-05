Serie Galaxy S20 recibe actualización que incluye mejoras en la cámara

mayo 21, 2020

La serie Galaxy S20 es el teléfono más caro de la serie Galaxy S que Samsung ha lanzado hasta la fecha. Los tres dispositivos de la serie: Galaxy S20, S20 Plus y Galaxy S20 Ultra están recibiendo una nueva actualización con parche de seguridad de mayo de 2020 y mejoras en la cámara. La nueva actualización para la serie Galaxy S20 viene con el número de compilación G98xxXXU2ATE6. Se dice que esta es la segunda actualización con el parche de seguridad de mayo de 2020 para los teléfonos inteligentes insignia de Samsung 2020.

Actualmente solo está disponible en las regiones donde el parche de seguridad inicial de mayo de 2020 no estaba disponible. Además del parche de seguridad, también se dice que la nueva actualización mejora el rendimiento de la cámara en los tres teléfonos. Lamentablemente, no hay pruebas concretas de ello, como cualquier otra actualización de OTA, se está implementando en lotes en varias regiones. Hasta ahora, los usuarios que han recibido la actualización afirman que la última versión ha mejorado el rendimiento del modo nocturno. No está claro si el rendimiento del enfoque automático en el Galaxy S20 Ultra ha recibido otro impulso en este momento.

Sabremos más sobre las mejoras a medida que la actualización se implemente a más usuarios en los próximos días. Hasta entonces, si posee alguno de los dispositivos de la serie S20, diríjase a Configuración -> Actualización de software para verificar manualmente si la OTA se entregó a su teléfono. Si eso no funciona, siempre puede descargar el firmware más reciente de SamMobile en este link y usarlo para actualizar su teléfono manualmente usando una PC con Windows.

Origen: Samsung presenta nueva actualización de seguridad de mayo de 2020 para la serie Galaxy S20 con mejoras en la cámara – Gizmochina

