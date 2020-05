Nueva actualización beta de WhatsApp para iOS lee códigos QR

mayo 21, 2020

WhatsApp lanza una nueva actualización para la popular aplicación de mensajería. Actualmente, está disponible solo para usuarios beta en iOS. La nueva actualización presenta la tan esperada opción de compatibilidad con muchos códigos QR y, según los informes, pronto llegará a los usuarios de Android. La nueva versión 2.20.60.27, que todavía es una versión beta, ofrece la posibilidad de cifrar su historial de chat que está respaldado en iCloud y, lo más importante, proporciona soporte para códigos QR.

Imagen vía Depositphotos

Más específicamente, la nueva función permite que se genere un código QR personal que luego puede compartir con sus amigos, para que puedan encontrarlo fácilmente en WhatsApp. Además, si comparte el código QR con la persona equivocada, puede restablecerlo y generar uno nuevo, sin limitaciones sobre cuántas veces puede hacerlo. Es importante tener en cuenta que al compartir el código QR, también está compartiendo su número de teléfono. Esta función no es para comunicarse de forma anónima.

Si está en la última actualización beta 2.20.60.27 y no recibió la activación, no se preocupe, el servidor la lanzará gradualmente y dentro de unos días seguramente la obtendrá. Afortunadamente, no está restringido por región, por lo que puede obtenerlo donde quiera que viva, si está registrado en su programa de pruebas beta. Tenga en cuenta que la próxima actualización beta de WhatsApp Messenger para iOS (2.20.60.28) ayudará a obtener la activación de la función.

Origen: Nueva actualización beta para WhatsApp para iOS agrega soporte de código QR – PhoneArena

