Moto G20 vs Moto G30 vs Moto G50: Comparación de especificaciones

mayo 3, 2021

En los últimos meses, Motorola lanzó una gran cantidad de dispositivos de la serie G que van desde el segmento básico hasta el insignia. Los teléfonos van desde el asequible Moto G10 hasta el potente Moto G100 con varios teléfonos en el medio. Esta comparación se refiere exactamente a estos dispositivos. Dado que muchos dispositivos pueden confundir a quienes no conocen muy bien el mercado de los teléfonos inteligentes, decidimos comparar las especificaciones del Motorola Moto G20, el Moto G30 y el Moto G50 para decirte qué cambia entre cada uno de estos modelos.

Moto G20 vs G30 vs G50

Motorola Moto G20 Motorola Moto G30 Motorola Moto G50 DIMENSIONES Y PESO 165,2 x 75,7 x 9,1 mm, 200 gramos 165,2 x 75,7 x 9,1 mm, 200 gramos 164,9 x 74,9 x 9 mm, 192 gramos PANTALLA 6,5 pulgadas, 720 x 1600p (HD +), LCD IPS 6,5 pulgadas, 720 x 1600p (HD +), 270 ppi, IPS LCD 6,5 pulgadas, 720 x 1600p (HD +), 270 ppi, IPS LCD PROCESADOR Unisoc T700, 1.8 GHz de ocho núcleos Qualcomm Snapdragon 662, octa-core 2 GHz Qualcomm Snapdragon 480, octa-core 2 GHz MEMORIA 4 GB de RAM, 64 GB – 4 GB de RAM, 128 GB – ranura micro SD 4 GB de RAM, 64 GB – 4 GB de RAM, 128 GB – 6 GB de RAM, 128 GB – ranura micro SD 4 GB de RAM, 64 GB – 4 GB de RAM, 128 GB – ranura micro SD SOFTWARE Android 11 Android 11 Android 11 CONECTIVIDAD Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 5, GPS Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 5, GPS Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 5, GPS HABITACIÓN Quad 48 + 8 + 2 + 2 Mpx, f / 1.7 + f / 2.2 + f / 2.4 + f / 2.4

13 Mpx f / 2.2 cámara frontal Quad 64 + 8 + 2 + 2 Mpx f / 1.7, f / 2.2, f / 2.4 yf / 2.4

13 Mpx f / 2.2 cámara frontal Triple 48 + 5 + 2 Mpx, f / 1.7 + f / 2.4 + f / 2.4

13 Mpx f / 2.2 cámara frontal BATERÍA 5000 mAh 5000 mAh, carga rápida 20 W 5000 mAh, carga rápida 15 W CARACTERÍSTICAS ADICIONALES Ranura para doble SIM, repelente al agua Ranura para doble SIM, repelente al agua Ranura para doble SIM, repelente al agua

Diseño

A pesar de que pueden reconocerse si los han visto antes, Moto G20, Moto G30 y Moto G50 no son tan diferentes cuando se trata de diseño. Todos están construidos con un respaldo de plástico y un marco de plástico y tienen un diseño repelente al agua. En cada caso, obtiene una pantalla perforada con biseles no tan estrechos y un módulo de cámara en forma de rectángulo, así como un lector de huellas dactilares montado en la parte trasera. Hay quienes prefieren más el Moto G50 por sus variantes de color reflectante, pero es cuestión de gustos.

Pantalla

El Motorola Moto G20, el Moto G30 y el Moto G50 tienen exactamente la misma pantalla. Es un panel IPS con una diagonal de 6.5 pulgadas, una resolución HD + (720 x 1600p) y una frecuencia de actualización de 90 Hz. No es un gran panel dada la resolución por debajo del promedio que proporciona, pero la alta frecuencia de actualización hace que la experiencia de visualización sea fluida y satisfactoria. Sin embargo, no espere una calidad de imagen precisa. Si lo necesita, simplemente no elija ninguno de estos dispositivos.

Hardware

El hardware más poderoso pertenece al Moto G30: el Moto G50 en realidad viene con un chipset más fuerte (el Snapdragon 480), pero si eliges la configuración más cara del Moto G30, puedes obtener más RAM. Entonces, tenemos el Snapdragon 662 (que es solo un poco más débil que el Snapdragon 480) emparejado con hasta 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Por otro lado, el Moto G50 es compatible con 5G, mientras que el Moto G30 no. El Moto G20 es inferior ya que tiene un chipset Unisoc T700 en lugar de los de Snapdragon. Moto G20, G30 y G50 ejecutan Android 11 de fábrica.

Sector fotográfico

Si necesitas las cámaras más avanzadas, debes optar por el Moto G30 nuevamente. Tiene una mejor cámara principal de 64 Mpx con una apertura focal f / 1.7, así como un sensor ultra gran angular de 8 Mpx y un par de cámaras de 2 Mpx para macros y cálculo de profundidad. El Moto G20 tiene los mismos sensores secundarios, pero la cámara principal es una cámara principal de 48 Mpx. Obtienes la misma cámara de 48 Mpx con el Moto G50 e incluso una mejor cámara macro de 5 Mpx pero, desafortunadamente, carece de una cámara ultra gran angular, por lo que es incluso peor que el Moto G20.

Batería

Motorola equipó el Moto G20, el Moto G30 y el Moto G50 con la misma batería de 5000 mAh que proporciona una gran duración de la batería gracias a los componentes eficientes. Si no usa 5G, debería obtener una mayor duración de la batería con el Moto G50 porque el chipset está construido a 8 nm. El Moto G30, en cambio, proporciona velocidades de carga más rápidas con su carga rápida de 20W.

Precio

En el mercado global, el Motorola Moto G20 tiene un precio de 169 € / 205 dólares en su variante básica, el Moto G30 tiene un precio de 239 € / 290 dólares y el Moto G50 cuesta 279 € / 335 dólares (los precios varían según las regiones). Si excluimos 5G, el Moto G30 es el mejor con sus excelentes cámaras, velocidades de carga más rápidas, buen chipset y hasta 6 GB de RAM. Pero el Moto G50 tiene un chipset más rápido con 5G que hace que el precio suba.

Motorola Moto G20 vs Moto G30 vs Moto G50: PROS y CONTRAS

Moto G20

PROS

Más asequible

Pantalla de 90 Hz

Hidrófugo

Cámara ultra ancha

CONTRAS

Conjunto de chips inferior

Moto G30

PROS

Buen hardware

Pantalla de 90 Hz

Hidrófugo

Mejores cámaras

Carga más rápida

Buen precio

Cámara ultra ancha

CONTRAS

Nada en particular

Moto G50

PROS

5G

Pantalla de 90 Hz

Hidrófugo

Mejor cámara macro

CONTRAS

Precio

Sin cámara ultra gran angular

