mayo 3, 2021

Hay muchas razones válidas por las que alguien querría ejecutar emuladores de Android en PC. Los desarrolladores de aplicaciones pueden estar intentando probar su aplicación antes de enviarla. Los jugadores pueden querer usar un mouse y un teclado en sus juegos. Tal vez solo quieras que esté ahí para tenerlo. En cualquier caso, la emulación de Android en PC es posible y es mucho más fácil de lo que solía ser. Algunos viejos favoritos abandonaron el espacio o se volvieron inutilizables en algún momento (Andy, AmiduOS y Leapdroid), pero todo lo demás aquí debería funcionar bien para la mayoría de las personas. Aquí están los mejores emuladores de Android para PC y Mac.

Usa aplicaciones Android en PC y Mac con estos notables emuladores

Los tres usos principales de los emuladores de Android

Hay tres usos principales para los emuladores. El primero es el más común y es para juegos. Los jugadores pueden usar emuladores en sus computadoras para hacer que algunos juegos sean más fáciles de jugar. No tienen que depender de la duración de la batería de sus dispositivos y la existencia de macros y otros trucos ayudan en el proceso. En la mayoría de los casos, estos pequeños trucos no son ilegales (en la mayoría de los juegos), por lo que nadie tiene problemas con ellos. Los mejores emuladores de Android para juegos incluyen LDPlayer, Bluestacks, MeMu, KoPlayer y Nox.

El segundo caso de uso más común es el desarrollo. A los desarrolladores de aplicaciones y juegos de Android les gusta probar aplicaciones y juegos en tantos dispositivos como sea posible antes del lanzamiento. Afortunadamente, Android Studio viene con el «Dispositivo virtual de Android» (AVD) que saca a todos los demás emuladores del agua en términos de rendimiento y funcionalidad. El único inconveniente para los que no son desarrolladores es que viene con una instalación de Android Studio y el kit de desarrollo de software (SDK) de Android. Por supuesto, esto no es un problema para los desarrolladores que ya tienen todo el software necesario en sus máquinas.

El último tipo principal es la productividad. Esto no es tan común porque los Chromebook son más baratos y mejores para usar aplicaciones de Android en algo que no sea un teléfono y la mayoría de las herramientas de productividad son multiplataforma. Cualquier emulador de juegos funciona como un emulador de productividad hasta cierto punto. Sin embargo, aquellos con casos de uso muy específicos y un poco de conocimiento pueden probar ARChon y Bliss. Aun así, en esta época, recomendamos ir con un Chromebook (con especificaciones razonablemente decentes) si desea ejecutar aplicaciones de Android en una computadora portátil o en un entorno de computadora. Es mejor así.

Finalmente, un poco de descargo de responsabilidad. En este momento, ningún emulador ejecuta las últimas versiones de Android, excepto los creados para desarrolladores. Afortunadamente, la mayoría de las aplicaciones y juegos aún funcionan en versiones anteriores de Android, por lo que esto no debería ser un gran problema. Sin embargo, la mayoría de los emuladores ahora se ejecutan en cualquier lugar entre Android 7.0 Nougat y Android 9.0 Pie.

LDPlayer

Precio: Gratis

LDPlayer es un emulador de Android que se centra en el rendimiento de los juegos. Al ejecutar Android Nougat 7.1, presenta la variedad habitual de funciones orientadas al jugador, que incluyen buenos controles de mapeo de teclado, múltiples instancias, macros, alto FPS y soporte gráfico. Este es uno de los pocos emuladores de la lista que recibe actualizaciones activas para mejorar la compatibilidad. Es compatible con una amplia gama de juegos, incluidos Garena Free Fire, Among Us, Clash of Clans y muchos otros. En las últimas versiones, LDPlayer ha optimizado la precisión de la liberación de habilidades y el control general de Brawl Stars, lo que hace que los jugadores sean más competitivos en el juego. Además de eso, LDPlayer también es un emulador completo para usar TikTok, Instagram, WhatsApp, etc.

Bluestacks

Precio: Gratis / $ 2 por mes

Bluestacks es el más común de todos los emuladores de Android. Hay varias razones para eso. Para empezar, es compatible con Windows y Mac. También fue uno de los primeros que funcionó muy bien y que aún recibe actualizaciones periódicas. El emulador está dirigido a jugadores móviles. Hay un estigma con Bluestacks porque a veces puede sentirse un poco hinchado. La compañía lanzó Bluestacks 5 en 2021, una reescritura total para ayudar a deshacerse de esa lentitud. También incluye asignación de teclas y configuraciones para muchos juegos instalados. Eso debería ayudar a hacer las cosas mucho más fáciles. Es uno de los emuladores más pesados ​​de la lista. Sin embargo, también tiene la mayor cantidad de funciones para bien o para mal. Bluestacks también creó MSI App Player, otro excelente emulador que algunos creen que funciona mejor que Vanilla Bluestacks. Puedes probar cualquiera, ambos son de Bluestacks.

Android Studio / Dispositivo virtual

Precio: Gratis

Android Studio es la consola de desarrollo predeterminada (entorno de desarrollo integrado o IDE) para Android. Viene con un montón de herramientas para ayudar a los desarrolladores a crear aplicaciones y juegos específicamente para Android. Resulta que también hay un emulador incorporado que puedes usar para probar tu aplicación o juego. La configuración es bastante complicada, por lo que no atraerá a todos, pero es, con mucho, la opción más rápida y con más funciones de esta lista. Puede ejecutar Android vanilla, descargar aplicaciones de Google Play Store como lo haría normalmente, agregar lanzadores y teclados personalizados y emular dispositivos de cualquier tamaño o factor de forma. ¡Incluso puedes probar dispositivos plegables!

ARChonr

Precio: Gratis

ARChon no es un emulador tradicional. Lo instalas como una extensión de Google Chrome. Luego le da a Chrome la capacidad de ejecutar aplicaciones y juegos de Android (aunque con soporte limitado). No es un emulador fácil de ejecutar. Tendrás que instalarlo en Chrome. A partir de ahí, debe obtener los APK y cargarlos. Como un problema adicional, es posible que deba usar una herramienta para cambiar el APK para que sea compatible. Hay muchos más pasos para que esto funcione que la mayoría de los otros emuladores de Android para PC. Sin embargo, en el lado positivo, funciona con cualquier sistema operativo que pueda ejecutar una instancia de Chrome (Mac OS, Linux, Windows, etc.). Nos enlazamos al GitHub oficial donde puedes encontrar instrucciones detalladas para su uso.

Bliss OS

Precio: Donaciones gratuitas / opcionales

Bliss es algo un poco diferente. Funciona como un emulador de Android para PC a través de una máquina virtual. Sin embargo, también puede ejecutarse en su computadora a través de una memoria USB. La opción de arranque desde USB es definitivamente una opción para usuarios avanzados y no se recomienda para casos de uso menos intensos. Como instalación de una máquina virtual, el proceso es fácil, pero tedioso si nunca antes ha creado su propia máquina virtual. El método de instalación USB es aún más complicado, pero permite que su computadora ejecute Android de forma nativa desde el arranque. No recomendamos este para los débiles de corazón. Eso hace que Bliss sea un emulador súper único si puedes seguir los pasos hasta el final. Por supuesto, solo funciona realmente bien si su sistema es compatible, así que esté preparado con una copia de seguridad de su sistema operativo actual. El sistema ejecuta Android Oreo y esa es una de las versiones más nuevas de Android que se ofrecen en un emulador.

GameLoop

Precio: Gratis

GameLoop, anteriormente conocido como Tencent Gaming Buddy, es un emulador de Android para jugadores. De hecho, es suficientemente bueno que Tencent lo llame el emulador oficial de sus juegos, incluidos Call of Duty: Mobile y PUBG Mobile. Por supuesto, presenta otros juegos además del de Tencent, aunque su colección no es tan grande como podría ser. El emulador se descargó e instaló bien y los juegos que probamos funcionaron bien. Este no es bueno para pruebas de productividad o desarrollo. Sin embargo, si tiene ganas de jugar FPS móviles junto con algunos títulos, este es en realidad un emulador de juegos bastante decente y cuenta con una buena colección de títulos más nuevos. Además, los controles y el rendimiento del teclado son buenos.

Genymotion

Precio: Gratis con opciones pagas

Este emulador de Android es principalmente para desarrolladores. Le permite probar sus aplicaciones en una variedad de dispositivos sin poseerlos. Puede configurar el emulador para una variedad de dispositivos con varias versiones de Android para satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, puede ejecutar un Nexus One con Android 4.2 o un Nexus 6 con Android 6.0. Puede cambiar fácilmente entre dispositivos virtuales a voluntad. No es ideal para los consumidores, pero Genymotion ofrece sus servicios de forma gratuita para uso personal. Su característica más útil es su disponibilidad tanto en su computadora de escritorio como en la nube. Aquellos sin computadoras potentes pueden hacer que los servidores de Genymotion hagan todo el trabajo por ellos.

MEmu

Precio: Gratis / $ 2.99 por mes / $ 29.98 por año

MEmu es otro de los emuladores de Android emergentes que parece funcionar bastante bien con los jugadores. Una de sus características más importantes es la compatibilidad con los conjuntos de chips AMD e Intel. La mayoría trabaja en procesadores AMD, pero es bueno ver que los desarrolladores prestan atención específicamente a la plataforma de AMD. Además, es compatible con Android Jelly Bean, Kit Kat y Lollipop. Incluso puede ejecutar varias instancias a la vez para varios juegos o funciones de prueba. Se dirige a jugadores como Bluestacks y emuladores similares, pero también se puede utilizar como herramienta de productividad. La versión premium cuesta $ 2.99 por mes y deshabilita los anuncios, agrega más opciones de personalización y habilita opciones de soporte premium. El emulador recibe actualizaciones con bastante frecuencia. Puede consultar los últimos lanzamientos aquí si desea ver los últimos de este.

NetEase MuMu Player

Precio: Gratis

NetEase hizo un emulador realmente decente con MuMu. Es otro emulador de juegos con la mayoría de las mismas características que sus competidores. El emulador ejecuta Android 6.0, un poco más antiguo que algunos competidores. Dicho esto, tiene un tiempo de arranque decente y suficientes funciones para justificar su consideración. No tuvimos ningún problema pendiente al usarlo, pero funcionó bien y pudimos descargar todos los juegos que queríamos probar. MeMU, Bluestacks y GameLoop lo superaron en términos de características y los tres reciben actualizaciones periódicas. Sin embargo, si ninguno de esos funciona, este probablemente lo hará.

Nox

Precio: Gratis

Nox es otro emulador de Android para PC para jugadores. Eso incluye las cosas habituales como el mapeo de teclas con su teclado, la compatibilidad con el controlador real e incluso la capacidad de mapear los controles por gestos. Por ejemplo, puede asignar la función para deslizar el dedo hacia la derecha a una tecla de flecha y usarla en un juego sin soporte de controlador de hardware real. Es muy divertido y parece funcionar bastante bien la mayor parte del tiempo. También es completamente gratuito y en desarrollo activo, una bendición en este espacio.

Phoenix OS

Precio: Gratis

Phoenix OS es uno de los emuladores de Android más nuevos para PC. Como la mayoría de estos días, cuenta con una experiencia de jugador. Sin embargo, también cuenta con una experiencia similar a la de un escritorio, por lo que también funciona bastante bien para la productividad. Tiene Google Play Services, aunque actualizar esos servicios a veces puede ser un poco complicado. Eso significa que obtienes todas las aplicaciones y juegos en Google Play Store. Phoenix OS también ejecuta Android 7.1, que es relativamente moderno para un emulador de Android. Puede descargar el emulador desde su sitio web oficial y sus foros se encuentran en XDA-Developers.

PrimeOS

Precio: Gratis

PrimeOS es una especie de destacado en el espacio de emuladores de Android. En realidad, no es un emulador. Instala esto como una partición en su computadora y se inicia con Android nativo. Es una experiencia de Android centrada en los jugadores, aunque puede usarla totalmente para la productividad si realmente lo desea. PrimeOS incluye un centro de juegos, soporte para mouse y teclado, y acceso a la mayoría de las aplicaciones y juegos de Android. Para ser franco, casi se ejecuta como ChromeOS menos todas las partes de Chrome. Puede realizar múltiples tareas, ver contenido de video o jugar juegos como desee. Aún no hemos probado este en profundidad, ya que es nuevo en 2019 de una empresa emergente de la India. Actualizaremos el artículo si notamos algo peculiar al respecto.

Remix OS Player

Precio: Gratis

Remix OS Player de Jide es uno de los emuladores de Android más nuevos para PC (comparativamente hablando). Ejecuta Android Marshmallow y aún es relativamente nuevo en comparación con muchos de los otros en la lista. El proceso de instalación es bastante simple y su uso también es bastante sencillo. Atiende principalmente a los jugadores. Hay algunas características específicas para jugadores junto con una barra de herramientas personalizable. Cuenta con características como ejecutar varios juegos a la vez. Dicho esto, es un emulador bastante limpio, por lo que aún se puede usar perfectamente como herramienta de productividad. El sitio parece estar caído y estamos relativamente seguros de que Remix OS Player ya no está en desarrollo activo. Debería estar bien por otro año o dos antes de que comience a sentirse realmente viejo. Lo reemplazaremos cuando encontremos una buena opción número 15.

Xamarin

Precio: Opciones gratuitas / empresariales

Xamarin es un IDE similar a Android Studio. La diferencia es que se puede conectar a cosas como Microsoft Visual Studio para un entorno de desarrollo aún mayor (para bien o para mal). Además, al igual que Android Studio, viene con un emulador incorporado para probar aplicaciones o juegos. En caso de que no fuera evidente, solo recomendamos este a los desarrolladores. La configuración es simplemente demasiado tediosa para el uso habitual. El emulador de Xamarin no es tan poderoso como algo como Genymotion, pero hará el trabajo si tiene la intención de usarlo y también es configurable para sus necesidades. Es gratis para uso personal. Es posible que las empresas y los equipos más grandes tengan que negociar un plan de pago.

Build your own

Precio: Gratis (generalmente)

Resulta que puedes construir tu propio emulador. Así es como funciona en pocas palabras. Necesita descargar VirtualBox (vinculado arriba). Luego, debe descargar una imagen de Android-x86.org. A partir de ahí, solo es cuestión de encontrar una de las muchas guías en línea y seguir los pasos. Este es fácilmente uno de los métodos más difíciles, pero aún no es tan tedioso o difícil como configurar un IDE completo como Android Studio o Xamarin. No te recomendamos que pruebes sin un tutorial y un poco de conocimiento previo. No funcionará bien, tendrá errores y, a menos que sea un programador, será difícil de arreglar. Aún así, será tuyo para personalizarlo como quieras y quién sabe, tal vez puedas crear y lanzar un emulador que adornará esta lista algún día.

