Movistar promueve el acceso a la red 4G+ en zonas remotas de Venezuela

mayo 10, 2023

La empresa de telecomunicaciones, en alianza con Agentes Autorizados en distintas regiones del país, está desarrollando jornadas de comercialización de equipos móviles en localidades conectadas con tecnología LTE 4G+ y en las cuales no existen tiendas para la venta de dispositivos.

“La inclusión digital no se trata exclusivamente de desplegar red, en Movistar hemos identificado zonas del país que cuentan con nuestra tecnología 4G+ pero sus habitantes no disfrutaban de estas ventajas porque no tenían acceso a la compra de un equipo apto”, explicó Rodolfo Campa, director de Go to Market B2C de Telefónica | Movistar.