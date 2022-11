Movistar Venezuela anuncia llegada del eSIM (lista de equipos compatibles)

noviembre 25, 2022

La compañía de telecomunicaciones cerrará el año con el despliegue de una estrategia comercial que incluye el lanzamiento de la eSIM, la disponibilidad de celulares en los Centros de Servicio para que los usuarios puedan probarlos y comprarlos. La tarjeta virtual eSIM, estará disponible en Caracas a partir del 28 de noviembre. Si tienes un teléfono inteligente con tecnología eSIM, puedes ser de los primeros en vivir esta experiencia sin perder tu número ni tu plan. Con el objetivo de brindar mayor comodidad se habilitó un formulario para programar la cita.

En el resto del país estarán distribuidas entre la primera y segunda semana de diciembre y progresivamente en la red de Agentes Autorizados a escala nacional. Con esta opción se logra digitalizar el proceso de conexión a la red configurándola mediante un Código QR.

“Este es un paso más en la ruta de la actualización tecnológica. Este sistema permite múltiples eSIM en un mismo celular, la activación es mucho más rápida, brinda mayor seguridad al eliminar la posibilidad de extravió y la facilidad de que si va a viajar e instalar otro sim o eSim en el extranjero, no tiene que estar sacando y gradando una tarjeta física, sino que puede tener varias instaladas a la vez”, explicó Rodolfo Campa, director de Go To Market B2C de Movistar.