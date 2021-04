Museo de Louvre digitaliza más de 480 mil obras de arte para admirarlas gratis

abril 4, 2021

Los grandes museos de todo el mundo han decidido digitalizar todo su catálogo en medio de la nueva normalidad de la pandemia de COVID-19. Ahora se ha sumado el museo de Louvre que ha digitalizado unas 482.000 obras. Todas cuentan con multitud de datos como su año, el artista o una breve historia sobre la pieza artística en concreto.

Puedes acceder a ellas filtrando por temáticas, colecciones o por tipo de técnica. Incluso puedes utilizar un plano interactivo del museo para navegar por ellas.Imagen: Museo del LouvreLo se, se que contemplar estas extraordinarias obras de arte delante de la pantalla de un ordenador o de un teléfono no es comparable a hacerlo en la vida real, pero es el único consuelo que nos queda ahora que no podemos ni acercarnos a estos museos. Al menos no tendrás que pegarte con 300 otros turistas para ver de cerca a la Mona Lisa.

El Louvre es el museo de arte más visitado del mundo

Famoso por sus obras maestras, especialmente la pintura renacentista conocida como La Gioconda de Leonardo da Vinci. Otras piezas destacadas fueron seleccionadas en 2020 por el propio museo bajo el título “24 obras imprescindibles”. La lista comprende, además de la ya citada pintura, obras como el Código de Hammurabi, El escriba sentado, La consagración de Napoleón, La coronación de la Virgen, La Libertad guiando al pueblo, entre otros.​

De acuerdo a una ordenación cronológica de las colecciones nacionales, el Louvre muestra obras de arte anteriores a 1848. Casi todas las obras del siglo xix avanzado, desde el realismo (Courbet) hasta el impresionismo y Toulouse-Lautrec, fueron transferidas al Museo de Orsay, y el arte moderno y contemporáneo se exhibe en el Centro Pompidou. Adicionalmente, la institución promueve dos subsedes, en Lens (Francia) y en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos).

Origen: El Louvre digitaliza más de 480.000 obras de arte que se pueden visitar gratis

