Naturaleza Neural: la belleza de los algoritmos de Pedro Morales en la galería D’Museo

noviembre 30, 2022

Pedro Morales regresa a Caracas con una propuesta artística donde las posibilidades infinitas de la inteligencia artificial son el soporte para presentar una mirada a la naturaleza y al hecho pictórico en la exposición “Naturaleza Neural”, la cual se estará presentando desde el 20 de noviembre de 2022, a partir de las 11:00 am, en la galería D’Museo del Centro de Arte Los Galpones con un total de 34 piezas en pequeño y mediano formato realizadas con diversas técnicas y procesos de producción.

Integrada por cuatro series de trabajo reunidas bajo los títulos algoritmia, convolutions, neural nature y new species, la muestra “recoge las exploraciones recientes realizadas por Pedro Morales centradas en la construcción de imágenes mediante un intenso diálogo a través de procesos computacionales, el uso de nuevas tecnologías y aplicaciones informáticas para dispositivos móviles. Así como la emergencia de una gestualidad pictórica, que nos permite imaginar los senderos de la innovación como una exploración que deviene en permanente intercambio con las tradiciones que la conforman”, como afirma el curador Gerardo Zavarce en el texto que acompaña la exposición.

Las obras que presenta en esta ocasión Pedro Morales, según se desprende del texto de Gerardo Zavarce, son el resultado de una situación creativa condicionada por el confinamiento de la pandemia del COVID-19. Lo confirma el artista, “en el encierro de 2020, encontré por primera vez como comunicarme con la máquina en mi lenguaje, y no con códigos. Hasta ese momento tenía que crearlos para tener una respuesta estética, y mientras indagaba en la Inteligencia Artificial descubrí que ahora el computador podía decodificar mi lenguaje, y no al revés. Ese fue un magneto irresistible que me llevó a explorar esta tecnología.”

Machine Learning

Complementa Zavarce, “Igualmente, se producen bajo el despliegue de entornos digitales de trabajo colaborativo, que hacen posible el procesamiento en línea, por cualquier usuario, de algoritmos que permiten realizar complejas tareas de aprendizaje automático (Machine Learning) y de esta manera transitar por las potencialidades de la Inteligencia Artificial de forma accesible”.

Como explica el curador, “el uso de una red de servidores remotos conectados a internet para almacenar, administrar y procesar datos representa un cambio significativo en las formas de concebir el trabajo (…) En el contexto de estas posibilidades y transformaciones, Pedro Morales se sumerge en las indagaciones para descubrir nuevos caminos y posibilidades para la construcción de su lenguaje artístico, que ha hecho de la conjunción de las tecnologías y la reflexión estética su proceso medular de trabajo”.

Conexión Arte-Tecnología

En palabras de Zavarce, al ser espectadores de estas proposiciones sensibles, nos situamos ante una conexión singular entre la tecnología y el artista, “cuya interacción genera una poética particular, producida cuando los llamados Sistemas de Redes Neuronales, que simulan el modo de funcionamiento del cerebro humano, comienzan a interpretar y aprender las decisiones y juicios del propio creador (…) El espectador es convocado a reflexionar, a desbordar categorías prescriptivas sobre la naturaleza de la creación, a construir nuevas formas de mirar críticamente (…)”.

“Bajo esta perspectiva, el espectador también es invitado a participar de la dinámica experimental mediante el uso de los dispositivos móviles, hablamos de un espectador activo. Así, quienes miran participan como catalizadores de una realidad diferente, aumentada: activar y cruzar la obra como espejos hacia otras dimensiones de la realidad y del asombro, una respuesta inmediata que lo conduce hacia otras posibilidades, hacia otras voces y lenguajes”, se comenta en el texto curatorial.

Comenta Pedro Morales, “no me considero un artista de la inteligencia artificial. Deseo dejar registro en mi obra de esta reflexión estética respecto de la IA, como he hecho con otros avances tecnológicos en los que he explorado la belleza. El reto de siempre es diferenciar mi obra, hacerla única del resto de cosas que se están generando con inteligencia artificial, un torrente donde hay de todo. En Naturaleza Neural rescato el arte y la tradición de ser pintor. Yo pinto la Inteligencia Artificial.’

Desde lo cibernético para redescubrir la “Naturaleza Neural”

El artista Pedro Morales ha investigado y experimentado con los procesos tecnológicos de última generación para explorar y desarrollar en el ámbito artístico obras únicas, desde las aplicaciones telefónicas, la impresión en 3D, video juegos, realidad aumentada, entre otras. Esa Inteligencia Artificial le permite adentrarse en ínfimos elementos de especies orgánicas, seriarlos, refractarlos, yuxtaponerlos desde ese universo tecnológico y así redescubrir un cambio de perspectiva en su trabajo creador en el que se decanta nuevamente al hecho pictórico.

“Se trata de una apertura hacia lo múltiple, fractal y diferente, en resistencia a lo que proclama lo único como forma de silencio o terror, tan solo imaginemos un solo color, una sola mirada o una sola voz: ninguna alternativa fundada en la pluralidad.(…) Siguiendo los pasos de Humboldt, no resulta extraño que Pedro Morales haya decidido proponer una mirada sobre la naturaleza que involucra la activación de redes neuronales, procesamiento de datos y que brinde a la mirada nuevas especies, generadas mediante procesos de inteligencia artificial. En ambos movimientos queda claro que: el devenir integrador del hombre y la naturaleza requiere altas dosis de imaginación, creatividad e innovación, representa uno de los dilemas políticos, es decir de cambio y transformación, más significativos de nuestra contemporaneidad” concluye el curador.

Pedro Morales (Maracaibo, 1958) posee una amplia trayectoria artística durante la cual ha desarrollado una importante propuesta creativa caracterizada por la incorporación de nuevas tecnologías digitales

Un aspecto que nutre la exposición que Pedro Morales presenta en Venezuela, es que a través de su obra de enfoque digital y procesos computacionales, se ha logrado reunir al gremio tecnológico y empresas del sector, quienes están apoyando en la difusión de esta exhibición. Nos referimos a las principales Cámaras que concentran a las empresas tecnológicas y de telecomunicaciones del país como CAVEDATOS, CASETEL, CANAEMTE Y CAVECOM-e. Igualmente, empresas enfocadas a las TIC como Soutec, Amagi Group, Tendencias Digitales, Impact Hub Caracas, Totalsoftware y Expomarketing. Un encuentro virtuoso de arte y tecnología.

La exposición “Naturaleza Neural” del artista Pedro Morales, se estará presentando desde el 20 de noviembre de 2022 hasta febrero de 2023, en la galería D’Museo, ubicada en el Centro de Arte Los Galpones, avenida Ávila con 8va. Transversal de Los Chorros, Caracas. El horario es de miércoles a sábados de 11:00 am a 5:30 pm, y los domingos de 11:00 am a 4:00 pm. La entrada es libre.