Netflix en Android consume menos datos al transmitir videos en AV1 

febrero 8, 2020

Netflix está implementando soporte para el nuevo códec de video AV1 en su aplicación de Android. Según la compañía comprime el video un 20 por ciento más eficientemente que el códec VP9 que usa actualmente. La compañía dice que el códec se puede habilitar ahora para «títulos seleccionados» habilitando la opción «Guardar datos». Aunque no detalla exactamente qué títulos son compatibles. Finalmente, Netflix dice que planea lanzar AV1 en todas sus plataformas y está trabajando con fabricantes de dispositivos y conjuntos de chips para ampliar la compatibilidad.

Imagen vía Depositphotos

AV1 es importante no solo porque consume menos datos móviles. Sino porque el formato de codificación de video libre de regalías tiene el apoyo de los principales jugadores de tecnología. El grupo detrás del estándar, Alliance for Open Media, fue fundado en 2015 por un grupo de compañías que incluyen Amazon, Google, Intel, Microsoft y Netflix. En 2018 Apple se unió a sus esfuerzos. Apple es una adición particularmente importante, ya que sus dispositivos no son compatibles actualmente con el estándar predominante VP9. Por esa razón no puede ver YouTube en 4K en dispositivos como Apple TV o iPad Pro.

Aunque Netflix señala que el plan es eventualmente usar AV1 en todas las plataformas, parece que el códec todavía está en sus primeras etapas. Restringir su uso a la opción «Guardar datos», por ejemplo, sugiere que no es la mejor opción para la calidad de imagen. Y, como señala Engadget, habilitar el códec para la reproducción de YouTube genera una advertencia de que «Transmitir AV1 en HD requiere una computadora poderosa». Eso nos hace preguntarnos cómo los videos de Netflix codificados con AV1 afectarán la duración de la batería de nuestros teléfonos inteligentes. También está la cuestión de cuántos dispositivos Android admiten el códec, que el anuncio de Netflix no aborda.

Origen: Netflix comienza a transmitir videos AV1 que ahorran datos en Android – The Verge

[+] Videos de nuestro canal de YouTube

Anuncios

Me gusta esto: Me gusta Cargando...