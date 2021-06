Nokia C01 Plus: smartphone con Android 11 Go Edition por menos de 64 euros

junio 10, 2021

Nokia C01 Plus es un celular inteligente de ultra bajo costo y está disponible solo en algunos países como Rusia, India y Paraguay. En Paraguay por ejemplo su precio, sin plan o contrato, es de 520.000 guaraníes que al cambio ronda los 64 euros. En Rusia el precio de este equipo Nokia al cambio equivale a unos 70 euros.

El terminal tiene una pantalla IPS LCD con diagonal 5,45 pulgadas y proporción 18: 9. La resolución es HD, ciertamente baja, pero suficiente para obtener una buena densidad de píxeles (295 ppi) en una pantalla pequeña.

El corazón del Nokia C01 Plus es una CPU Unisoc SC9863A octa core de 1,6 GHz de máxima frecuencia, asistida por una GPU Mali-G52 MC2 y 1 GB de RAM y 16 GB de memoria interna, ampliable gracias al soporte microSD.

Android 11 Go Edition

No debe asustarte la pequeña cantidad de RAM. Nokia C01 Plus integra Android 11 Go Edition , una versión del sistema operativo de Google desarrollada específicamente para potenciar los limitados recursos de hardware gracias a una interfaz muy poco exigente.

Las cámaras Nokia C01 Plus son dos, una en la parte frontal y una segunda en la parte posterior, ambas de 5 megapíxeles con HDR, flash LED y la capacidad de grabar video a un máximo de 720p a 30 cuadros por segundo. El altavoz del sistema es mono, pero existe una entrada para audífonos de 3,5 mm.

Cero adornos por un precio de ganga

Nokia C01 Plus no renuncia a lo esencial: conectividad 4G, Wi-Fi b/g/n con hotspot, Bluetooth 4.2 LE, A2DP, GPS, radio FM, sensores limitados a acelerómetro y proximidad. No hay NFC y el puerto de carga USB-C es reemplazado por una entrada microUSB.

No tiene lector de huellas digitales, pero con un buen desbloqueo de contraseña. Su batería de iones de litio de 3000 mAh, que también es extraíble, debe pasar el día sin problema. Se prevén dos colores para su exterior íntegramente de plástico: azul y violeta. Sus dimensiones son de 148 x 71,8 x 9,3 mm y 157 gramos de peso.

Nokia no ha adelantado si la comercialización se extenderá a otros países.

