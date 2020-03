Nokia lanza potentes móviles con increíbles precios bajos

marzo 19, 2020

HMD Global completa idealmente la renovación de su línea, que carece solo de la parte superior de la gama, lanzando los Nokia 5.3 y Nokia 1.3, que van de la mano con Nokia 8.3 5G. El 5.3 ejecuta Android 10 completo, mientras que el nivel de entrada 1.3 arranca con el ligero Android Go Edition. Veamos en detalle cómo están los dos nuevos dispositivos antes de hablar sobre precios y disponibilidad.

El Nokia 5.3 está construido alrededor de una pantalla HD + IPS con muesca de 6.55 pulgadas y tiene un chipset Snapdragon 665 para alimentarlo. Hay tres opciones de RAM: 3GB, 4GB y 6GB, mientras que el almacenamiento está configurado en 64GB pero se puede ampliar a través de la ranura para tarjeta microSD. En la parte posterior encontramos un módulo de cámara circular con cuatro sensores. El principal es 13 Mpx con apertura f / 1.8 y también obtienes una unidad ultra ancha de 5 Mpx. Luego hay otros dos sensores de 2 Mpx, uno para tomas macro y otro para la detección de profundidad. La muesca alberga una cámara selfie de 8 Mpx f / 2.0. El Nokia 5.3 está alimentado por una generosa batería de 4.000 mAh que solo se carga a 10W, pero HMD promete que no necesitará recargarlo con demasiada frecuencia, ya que fácilmente durará dos días completos. Nokia promete al menos tres años de actualizaciones regulares de Android, mientras que el teléfono viene con Android 10 original de fábrica.

Características técnicas del Nokia 5.3:

Pantalla HD + de 6.55 pulgadas (720 x 1600 píxeles)

Plataforma móvil Qualcomm Snapdragon 665 con CPU octa core a 2 GHz y GPU Adreno 610

3/4/6 GB de LPDDR4X RAM y 64/128 GB de memoria interna eMMC 5.1 ampliable con microSD de hasta 512 GB

Cámara trasera cuádruple con sensor principal de 13 Mpx (f / 1.8), sensor ultra gran angular de 5 Mpx (FoV 118 grados), macro de 2 Mpx y sensor de profundidad de 2 Mpx

Cámara frontal de 8 Mpx (f / 2.0)

Lector de huellas dactilares trasero

Batería de 4.000 mAh con carga de 10 vatios

Conectividad 4G / VoLTE, WiFi 802.11 ac de doble banda, Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, USB Tipo-C, conector de 3,5 mm

Android 10 (Android One)

Dimensiones de 164.28 x 76.62 x 8.5 mm y 180 gramos

Hay tres colores disponibles, carbón, cian y arena, para un teléfono inteligente que incorpora el diseño de la cámara trasera del Nokia 8.3 5G. La cámara frontal está alojada en una muesca en forma de gota de agua, pero el marco inferior no está particularmente optimizado, lo que lleva a dimensiones decididamente importantes.

Nokia 1.3

Tiene una modesta pantalla IPS HD + de 5.71″ con una muesca minimalista en la parte superior. Un chipset Qualcomm 215 con CPU de cuatro núcleos emparejado con 1GB de RAM lo está alimentando. Obtiene 16GB de almacenamiento interno con soporte para tarjetas microSD de hasta hasta 400 GB de capacidad. En la parte posterior, el teléfono presenta solo una cámara de 8 Mpx con énfasis en el rendimiento con poca luz y retrato gracias a la nueva aplicación Camera Go de Google que utiliza capacidades de inteligencia artificial. La cámara frontal tiene un sensor de 5 Mpx. La batería interna es de 3.000 mAh y admite 5 W de carga a través de micro USB. Por supuesto, el teléfono ejecuta Android 10 Go Edition de fábrica y la compañía promete que obtendrá Android 11 Go Edition cuando llegue.

Especificaciones técnicas del Nokia 1.3

Pantalla HD + de 5.712 pulgadas (720 x 1520 píxeles)

Plataforma móvil Qualcomm Snapdragon 215 con CPU quad core a 1,3 GHz y GPU Adreno 308

1 GB de RAM y 16 GB de memoria interna ampliable con microSD de hasta 400 GB

Cámara trasera de 8 Mpx y cámara frontal de 5 Mpx

Conectividad 4G. WiFi 802.11, Bluetooth 4.3, GPS, GLONASS, micro USB, conector de 3,5 mm

Batería extraíble de 3.000 mAh

Android 10 (Edición Go)

Desbloqueo facial

Dimensiones de 147.3 x 71.2 x 9.35 mm y peso de 155 gramos

Nokia 1.3 es uno de los primeros en usar Android 10 (Go Edition), el sistema más adecuado dada la hoja de datos técnicos decididamente modesta. Obviamente, hay todas las aplicaciones de Google en la versión Go, más livianas y con menos impacto en la memoria interna. Tres colores, carbón, cian y arena.

Precios y disponibilidad

El Nokia 5.3 estará disponible en todo el mundo a partir de abril en versiones Cyan, Sand y Charcoal por unos 200 dólares o 189 euros.

El Nokia 1.3 llegará en abril por unos 100 dólares o 95 euros.

Origen: Nokia 5.3 y Nokia 1.3 oficial y completar la renovación de Nokia

[+] Videos de nuestro canal de YouTube

Anuncios