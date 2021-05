Nueva app gratis para convertir a texto mensajes de voz de WhatsApp en varios idiomas

mayo 25, 2021

A veces, nos encontramos en una situación en la que no podemos escuchar un mensaje de voz o el mensaje de voz es demasiado largo y no tiene tiempo para escucharlo. Aquí será útil transcribir mensajes de voz. Según WABetaInfo, WhatsApp lanzará múltiples velocidades de reproducción para mensajes de voz: 1x, 1.5xy 2.0x. Si bien esta función será un éxito, los usuarios pidieron una cosa más: la capacidad de transcribir mensajes de voz cuando no pueden escucharlos. Así es como transcribes tus mensajes de WhatsApp.

Vale la pena señalar que esto no está planeado como una nueva función de WhatsApp, pero estas son algunas alternativas de terceros que le permitirán transcribir sus mensajes. Transcriber for WhatsApp es una aplicación no oficial que promete convertir un mensaje de voz de WhatsApp en texto y es compatible con varios idiomas. ¿Como funciona? La aplicación Transcriber utiliza los servicios Wit.ai para generar el texto a partir de un mensaje de voz. Después de descargar la aplicación Transcriber para Android en Google Play, ábrala para configurar sus ajustes y estará listo para usarla:

Seleccione un mensaje de voz en un chat de WhatsApp.

Toque el botón Compartir.

Exporta el mensaje de voz seleccionado a la aplicación Transcriber.

Espere unos segundos y la transcripción estará lista.

En nuestra opinión, es útil cuando no puedes escuchar un mensaje de voz y puedes generar su transcripción usando esta aplicación. La política de privacidad de la aplicación está disponible aquí. Desafortunadamente, no contiene tanta información pero, si desea obtener más información, puede considerar pedir una aclaración directamente al desarrollador.

Origen: Cómo transcribir mensajes de voz de WhatsApp en Android | WABetaInfo

